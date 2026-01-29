भारत में 5 नई कार ला रही ये कंपनी, सभी को कपड़े से ढककर शेयर किया टीजर; जानिए नाम और डिटेल

संक्षेप: फॉक्सवैगन इंडिया ने ऑफिशियली अपने 2026 प्रोडक्ट रोडमैप का टीजर जारी किया है। कंपनी द्वारा शेयर की गई इमेज में साफ तौर पर 5 गाड़ियां ढकी हुई दिख रही हैं। यह इस बात का संकेत है कि फॉक्सवैगन हाल के सालों में भारत में अपने सबसे बड़े प्रोडक्ट लॉन्च की तैयारी कर रही है।

फॉक्सवैगन इंडिया ने ऑफिशियली अपने 2026 प्रोडक्ट रोडमैप का टीजर जारी किया है। कंपनी द्वारा शेयर की गई इमेज में साफ तौर पर 5 गाड़ियां ढकी हुई दिख रही हैं। यह इस बात का संकेत है कि फॉक्सवैगन हाल के सालों में भारत में अपने सबसे बड़े प्रोडक्ट लॉन्च की तैयारी कर रही है। इसमें SUV, सेडान और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी शामिल हैं। कंपनी की पिछली घोषणाओं और चल रहे डेवलपमेंट के आधार पर ये 5 मॉडल कौन से हो सकती है, चलिए इनके बारे में जानते हैं।

1. फ्लैगशिप SUV: फॉक्सवैगन टैरॉन R-लाइन

इसकी शुरुआत फॉक्सवैगन टैरॉन R-लाइन से हो चुकी है। भारत में इसे पेश किया जा चुका है। फॉक्सवैगन की फ्लैगशिप ICE SUV के तौर पर, टैरॉन R-लाइन को CKD रूट से लाया जाएगा। यह टिगुआन ऑलस्पेस की जगह लेगी और लाइनअप में टिगुआन से ऊपर होगी, जो स्कोडा कोडिएक और जीप मेरिडियन जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी। इसमें प्रीमियम इंटीरियर, स्पोर्टी R-लाइन स्टाइलिंग और एक पावरफुल 2.0-लीटर TSI पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है।

2/3. कोर मॉडल्स को मिलेगा फेसलिफ्ट: वर्टूस और टाइगुन

कंपनी द्वारा शेयर की गई ढकी हुई पांच गाड़ियों में से दो फॉक्सवैगन के कोर वॉल्यूम मॉडल्स के फेसलिफ्ट होने की उम्मीद है। फॉक्सवैगन वर्टूस फेसलिफ्ट में रिफ्रेश्ड स्टाइलिंग, नए फीचर्स मिलने की संभावना है, जिससे यह सेडान हुंडई वरना और अपडेटेड स्कोडा स्लाविया जैसे नए कॉम्पटीटर के मुकाबले में बनी रहेगी। इन दोनों को भी आने वाले हफ्तों में अपडेट मिलने वाला है।

इसके साथ ही फॉक्सवैगन टाइगुन का फेसलिफ्ट मॉडल भी आएगा। मिडसाइज SUV सेगमेंट में हाल ही में सिएरा, सेल्टोस, कुशाक, डस्टर और टेक्टन के आने या घोषणा के बाद मुकाबला और बढ़ गया है। टाइगुन अपडेट में पैनोरमिक सनरूफ, बेहतर इंटीरियर जैसे फीचर्स जोड़े जाने की उम्मीद है। जिससे मौजूदा मॉडल की कुछ कमियों को दूर किया जा सके।

4. फॉक्सवैगन की पहली मेनस्ट्रीम EV: ID.4

टीजर का एक और मुख्य आकर्षण फॉक्सवैगन ID.4 होने की उम्मीद है। यह भारतीय बाजार के लिए फॉक्सवैगन की पहली गंभीर इलेक्ट्रिक SUV होगी, जिसे CBU रूट से पेश किए जाने की संभावना है। लग्जरी EVs से नीचे लेकिन मास-मार्केट इलेक्ट्रिक SUVs से ऊपर पोजीशन वाली ID.4, VW की EV स्ट्रैटजी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ अपनी आने के संकेत देती है।