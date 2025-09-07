लपक लो मौका! 5-स्टार सेफ्टी वाली इस लोहालाट SUV पर आई ₹1.55 लाख की छूट, स्टॉक खत्म करने को कंपनी दे रही इतना बड़ा ऑफर

फॉक्सवैगन इंडिया (Volkswagen India) अपनी टायगुन (Taigun) SUV पर सितंबर 2025 में 1.55 लाख तक की छूट दे रही है। अगर आप इस महीने के समाप्त होने से पहले इस कार को खरीदते हैं, तो आपके काफी पैसे बच सकते हैं। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sun, 7 Sep 2025 06:34 PM

फेस्टिव सीजन की शुरुआत के साथ ही कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए तगड़े ऑफर्स ला रही हैं। इसी कड़ी में फॉक्सवैगन इंडिया (Volkswagen India) ने अपनी पॉपुलर SUV टायगुन (Taigun) पर इस सितंबर में बड़ी छूट का ऐलान किया है। इस महीने टायगुन (Taigun) पर ग्राहकों को 1.55 लाख तक का डिस्काउंट मिल सकता है। हालांकि, यह ऑफर पिछले महीने की तुलना में करीब 1 लाख कम है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

किस वैरिएंट पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट? फॉक्सवैगन टाइगुन टॉपलाइन (Taigun Topline) 1.0-लीटर TSI AT वैरिएंट पर सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। हाईलाइन (Highline) और GT लाइन ट्रिम्स पर क्रमश 1 लाख रुपये और 1.1 लाख तक की छूट दी जा रही है।

अन्य वैरिएंट पर कितना डिस्काउंट? बेस कंफर्टलाइन (Base Comfortline) ट्रिम अब स्पेशल ऑफर प्राइस 10.99 लाख में मिल रही है, जो कि एक्स-शोरूम प्राइस से करीब 80,000 सस्ती है। वहीं, टायगुन GT (Taigun GT) 1.5-लीटर TSI (क्रोम और स्पोर्ट दोनों) वैरिएंट्स पर ग्राहकों को 1.55 लाख तक का फायदा मिल सकता है, चाहे आप MT लें या DSG गियरबॉक्स दोनों पर सेम डिस्काउंट ही मिल रहा है।

क्यों चुनें फॉक्सवैगन टायगुन?

टायगुन (Taigun) को अपनी प्रीमियम बिल्ड क्वॉलिटी, टर्बो पेट्रोल इंजन और स्टाइलिश डिजाइन के लिए जाना जाता है। इसमें 5-स्टार ग्लोबल NCAP सेफ्टी रेटिंग, बड़ा डिजिटल कॉकपिट और एडवांस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स मौजूद हैं।