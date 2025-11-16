सेफ्टी चाहने वालों के लिए ये कंपनी बनाती है कार, अक्टूबर बिक्री में 46% की भारी उछाल; इस मॉडल पर टूट पड़ी पब्लिक
संक्षेप: फॉक्सवैगन इंडिया के वर्टस (Virtus) की मार्केट में बंपर डिमांड है। इसके चलते फॉक्सवैगन की बिक्री मे46% का मजबूत उछाल देखने को मिला। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
फॉक्सवैगन (Volkswagen) के लिए अक्टूबर 2025 का महीना काफी शानदार रहा। पिछले महीने में कंपनी की बिक्री 4,048 यूनिट्स तक पहुंच गई। हालांकि, यह पिछले साल की तुलना में 9% कम थी, लेकिन, सितंबर 2025 की तुलना में 46% का मजबूत उछाल देखने को मिला। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Volkswagen Taigun
₹ 11.8 - 19.83 लाख
Volkswagen Virtus
₹ 11.56 - 19.4 लाख
Volkswagen Tiguan R-Line
₹ 49 लाख
कौन-सी फॉक्सवैगन कार कितनी बिकी?
1- फॉक्सवैगन वर्टस (Volkswagen Virtus)
फॉक्सवैगन वर्टस (Volkswagen Virtus) ने अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री हासिल की। इसकी सेल 2,453 यूनिट्स रही। ये कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। इसने 49% की (MoM) उछाल देखी। ये सेडान सेगमेंट में सबसे भरोसेमंद परफॉर्मर रही।
2- फॉक्सवैगन टिगुआन (Volkswagen Tiguan)
फॉक्सवैगन टिगुआन (Volkswagen Tiguan) ने भी गिरावट दर्ज की, लेकिन फिर से अच्छी रिकवरी (1,560 यूनिट्स) देखी। इसने YoY गिरावट, लेकिन मासिक आधार (MoM) पर 40% की ग्रोथ हासिल की है।
3- फॉक्सवैगन टाइगुन (Volkswagen Taigun)
प्रीमियम SUV की स्थिर डिमांड रही। फॉक्सवैगन टाइगुन (Volkswagen Taigun) ने (YoY) आधार पर भारी गिरावट दर्ज की। लेकिन, 33 यूनिट्स मासिक (MoM) आधार पर दोगुनी वापसी की। ये 94% की मासिक (MoM) ग्रोथ है।
