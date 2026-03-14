19 फरवरी को लॉन्च हुई ये 7 सीटर SUV, लेकिन बचे दिन में इसे सिर्फ 113 ग्राहकों ने खरीदा; जानिए नाम

Mar 14, 2026 04:12 pm IST

फॉक्सवैगन इंडिया (Volkswagen India) ने अपनी लॉन्च हुई टायरॉन (टायरॉन) प्रीमियम थ्री-रो SUV की बिक्री शुरू कर दी है। उसने फरवरी 2026 में 113 यूनिट्स की होलसेल बिक्री दर्ज की है। यह भारतीय बाजार में इसकी बिक्री का पहला महीना था।

फॉक्सवैगन इंडिया (Volkswagen India) ने अपनी लॉन्च हुई टायरॉन (टायरॉन) प्रीमियम थ्री-रो SUV की बिक्री शुरू कर दी है। उसने फरवरी 2026 में 113 यूनिट्स की होलसेल बिक्री दर्ज की है। यह भारतीय बाजार में इसकी बिक्री का पहला महीना था। इससे 7-सीटर टायरॉन को पिछले महीने कंपनी के यूटिलिटी व्हीकल डिस्पैच (835 यूनिट्स) में 13% और पैसेंजर व्हीकल (2,639 यूनिट्स) में 4% की हिस्सेदारी मिली। टायरॉन की एक और कॉम्पटीरर जीप मेरेडियन की पिछले महीने 124 यूनिट्स बिकीं और पिछले 11 महीनों में 1,103 यूनिट्स बिकीं, जो पिछले साल की तुलना में 4.50% कम है। टायरॉन का मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर के पेट्रोल वैरिएंट से भी होता है।

कंपनी ने 22 जनवरी, 2026 को अपने छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) प्लांट में टायरॉन R-लाइन के लिए लोकल असेंबली ऑपरेशन शुरू किया था। वहीं, 5 फरवरी को अपनी इस नई फ्लैगशिप SUV के लिए बुकिंग शुरू की थी। दो सप्ताह बाद, 19 फरवरी को कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इसे 46.99 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया था। वहीं, इसकी ऑनरोड कीमत 54.58 लाख रुपए है।

फॉक्सवैगन ग्रुप के MQB EVO प्लेटफॉर्म पर बनी टायरॉन, टिगुआन का एक XL-साइज वाला वर्जन है जिसकी लंबाई ज्यादा है। यह भारत में बड़ी, चलाने में आसान और सभी फीचर्स से लैस SUVs की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इस SUV का डिजाइन, इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों तरफ से शहरी और आधुनिक है। साथ ही इसमें मॉडर्न फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं।

इसमें 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है, जो 204hp की अधिकतम पावर और 320 Nm का टॉर्क देता है। यह 7-स्पीड डुअल क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है। यह वही इंजन है जो टायरॉन की सबसे करीबी कॉम्पटीटर, स्कोडा कोडियाक को पावर देता है। SIAM के ताजा होलसेल डेटा के अनुसार, कोडियाक की फरवरी में 146 यूनिट्स बिकीं और अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 के बीच कुल 1,729 यूनिट्स बिकीं (जो पिछले साल की तुलना में 5% ज्यादा है)।