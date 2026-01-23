Hindustan Hindi News
इस स्टाइलिश 7-सीटर का प्रोडक्शन भारत में शुरू, कई शानदार फीचर्स से होगी लैस; ऐसा होगा डिजाइन

संक्षेप:

वोक्सवैगन ने अपने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में टेरॉन R-लाइन की लोकल असेंबली शुरू करने की घोषणा की है। प्रोडक्शन शुरू होने के साथ, टेरॉन R-लाइन 2026 की पहली तिमाही में आधिकारिक तौर पर लॉन्च की जाएगी। इसे पहले ही कुछ खास डिटेल और फोटोज के जरिए दिखाया जा चुका है।

Jan 23, 2026 09:47 am IST
वोक्सवैगन इंडिया ने अपने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में टेरॉन R-लाइन की लोकल असेंबली शुरू करने की घोषणा की है। प्रोडक्शन शुरू होने के साथ, टेरॉन R-लाइन 2026 की पहली तिमाही में आधिकारिक तौर पर मार्केट में लॉन्च की जाएगी। इसे पहले ही कुछ खास डिटेल और फोटोज के जरिए दिखाया जा चुका है। वोक्सवैगन इंडिया के पोर्टफोलियो में सबसे प्रीमियम SUV के तौर पर 7-सीटर टेरॉन R-लाइन फीचर्स से भरपूर होगी। लगभग एक साल पहले इंटरनेशनल लेवल पर लॉन्च किए गए इस मॉडल का आना जर्मन ब्रांड के ग्लोबल-फर्स्ट अप्रोच को दिखाता है।

डिजाइन की बात करें तो, टेरॉन R-लाइन मस्कुलर लुक, क्लीन बॉडी सर्फेसिंग और दोनों तरफ खास रोशनी वाली लाइट सिग्नेचर के साथ आती है। स्पोर्टी R-लाइन पैकेज यूनिक स्टाइलिंग एलिमेंट्स और बड़े 19-इंच कोवेंट्री एलॉय व्हील्स के जरिए इसे और आकर्षक बनाता है। इस SUV को पहले ही 5-स्टार यूरो NCAP सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है। इसे यूरोप में बेस्ट फैमिली कार के लिए गोल्डन स्टीयरिंग व्हील 2025 का अवॉर्ड भी मिला है।

इंटीरियर की बात करें तो टेरॉन R-लाइन में ड्राइवर-ओरिएंटेड लेआउट है जिसमें फ्लोटिंग 15-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो इंटरफेस को सपोर्ट करता है। 2,789 mm के लंबे व्हीलबेस पर बनी यह SUV तीनों रो में काफी जगह देने का वादा करती है। कम्फर्ट को और बेहतर बनाने के लिए इसमें वरना लेदर में अपहोल्स्टर्ड एर्गोएक्टिव प्लस फ्रंट सीटें हैं जो एक्टिव वेंटिलेशन और 10-पॉइंट प्रेशर मसाज फंक्शन देती हैं।

तीसरी रो को फोल्ड करने पर बूट स्पेस 850 लीटर तक बढ़ जाता है, जबकि सभी रो इस्तेमाल में होने पर भी यह 345 लीटर का इस्तेमाल करने लायक स्पेस देता है। पैनोरमिक सनरूफ, 10.25-इंच का पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक कॉम्प्रिहेंसिव ADAS सूट भी पैकेज का हिस्सा होने की उम्मीद है। डाइमेंशन के मामले में वोक्सवैगन टेरॉन R-लाइन की लंबाई 4,770 mm है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें जाना-पहचाना 2.0-लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो लगभग 204 PS पावर और 320 Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसे 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। 4MOTION ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम भी दिया जा सकता है।

नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं।
