427Km रेंज के साथ आई ये अफॉर्डेबल SUV; हीटेड फ्रंट सीटें, पैनोरमिक ग्लास रूफ, हरमन ऑडियो दिया

फॉक्सवैगन की बड़ी इलेक्ट्रिक SUV से छोटी ID. क्रॉस की लंबाई 4,153 mm, चौड़ाई 1,794 mm और ऊंचाई 1,581 mm है, जबकि इसका व्हीलबेस 2,601 mm है। इसका कंबशन-पावर्ड T-Cross की तुलना में काफी ज्यादा जगह वाला केबिन देता है। वेरिएबल लगेज फ्लोर के नीचे एक्स्ट्रा स्टोरेज की वजह से इसकी बूट कैपेसिटी 475 लीटर है।

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दुनियाभर में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। जिसके चलते इस सेगमेंट में कई कंपनी और मॉडल की एंट्री हो रही है। अब इस लिस्ट में फॉक्सवैगन की एक बिल्कुल नई ID. क्रॉस (ID. Cross) भी शामिल हो गई है। MEB+ प्लेटफॉर्म पर बनी यह कॉम्पैक्ट EV सिंगल चार्ज पर 427 Km तक की WLTP रेंज देती है। AC चार्जिंग 11 kW की है, जबकि DC फास्ट चार्जिंग छोटी बैटरी के साथ 90 kW और बड़े पैक के साथ 105 kW तक पहुंचती है। फॉक्सवैगन का कहना है कि वर्जन के आधार पर बैटरी को लगभग 23 से 24 मिनट में 10 से 80% तक चार्ज किया जा सकता है। इसकी शुरुआती कीमत 28,000 यूरो (लगभग 30.84 लाख रुपए) से भी कम है।

फॉक्सवैगन ID. क्रॉस का डायमेंशन फॉक्सवैगन की बड़ी इलेक्ट्रिक SUV से छोटी ID. क्रॉस की लंबाई 4,153 mm, चौड़ाई 1,794 mm और ऊंचाई 1,581 mm है, जबकि इसका व्हीलबेस 2,601 mm है। इसका कंबशन-पावर्ड T-Cross की तुलना में काफी ज्यादा जगह वाला केबिन देता है। वेरिएबल लगेज फ्लोर के नीचे एक्स्ट्रा स्टोरेज की वजह से इसकी बूट कैपेसिटी 475 लीटर है।

इसके बाहरी हिस्से में साफ-सुथरा प्रोफाइल, सीधे अनुपात और फ्लोटिंग रूफ ट्रीटमेंट के साथ-साथ दोनों सिरों पर स्लीक लाइटिंग सिग्नेचर, उभरे हुए C-पिलर और रोशन फॉक्सवैगन बैज, ऑप्शनल IQ.LIGHT LED मैट्रिक्स हेडलैंप और 3D LED टेल लैंप दिए गए हैं। केबिन में मिनिमलिस्टिक लेआउट है, जिसमें सॉफ्ट-टच मटीरियल, फैब्रिक-कवर्ड डैशबोर्ड पैनल और मेटैलिक स्विचगियर का इस्तेमाल किया गया है।

कार के फ्रंट ट्रंक में चार्जिंग केबल और छोटी चीजों के लिए 25 लीटर की जगह मिलती है। बड़ी बैटरी वाले मॉडल 1,200 kg तक वजन वाले ट्रेलर को भी खींच सकते हैं। इसे फॉक्सवैगन की लेटेस्ट APP290 फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर से पावर मिलती है, जो 85 kW (116 PS), 99 kW (135 PS) और 155 kW (211 PS) के वर्जन में उपलब्ध है। ग्राहक 37 kWh और 52 kWh बैटरी पैक में से चुन सकते हैं। बाद वाला वर्जन 427 Km तक की WLTP-सर्टिफाइड ड्राइविंग रेंज देता है।

फॉक्सवैगन ID. क्रॉस के फीचर्स फीचर्स की बात केरं तो इसमें ड्राइवर के सामने 10.25-इंच का डिजिटल कॉकपिट प्रो है, जबकि 12.9-इंच की सेंट्रल टचस्क्रीन में फॉक्सवैगन का लेटेस्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसकी एक खास खूबी 'रेट्रो डिस्प्ले मोड' है, जो ओरिजिनल गोल्फ के इंस्ट्रूमेंट ग्राफिक्स को फिर से बनाता है। साथ ही, इसमें रोड साइन पहचानने जैसे मॉडर्न फीचर्स भी मिलते हैं। नए इंफोटेनमेंट आर्किटेक्चर में वायरलेस कनेक्टिविटी, कनेक्टेड सर्विसेज और ओवर-द-एयर सॉफ्टवेयर सपोर्ट शामिल हैं।

फॉक्सवैगन ने ऐसे असिस्टेंस सिस्टम भी पेश किए हैं जो आमतौर पर बड़ी गाड़ियों में मिलते हैं। ऑप्शनल 'कनेक्टेड ट्रैवल असिस्ट' ट्रैफिक लाइट के हिसाब से काम कर सकता है; सिस्टम की लिमिट के अंदर रेड सिग्नल दिखने पर यह गाड़ी की स्पीड अपने आप कम कर देता है। अन्य फीचर्स में 'वन पेडल ड्राइविंग', 360-डिग्री कैमरा, स्मार्टफोन से कंट्रोल होने वाली रिमोट पार्किंग के साथ 'पार्क असिस्ट प्रो' और 155 kW वाले वर्जन के लिए 'एडेप्टिव DCC सस्पेंशन' शामिल हैं।

ग्राहक 12-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट सीटें चुन सकते हैं जिनमें न्यूमैटिक मसाज और ड्राइवर मेमोरी फंक्शन जैसे फीचर्स हैं। इसके अलावा, 10 स्पीकर वाला 425-वाट का हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम, पैनोरमिक ग्लास रूफ, हीटेड फ्रंट सीटें, हीटेड स्टीयरिंग व्हील और 3.6 kW तक बाहरी पावर देने वाली 'व्हीकल-टू-लोड' (V2L) कैपेसिटी जैसे फीचर्स भी उपलब्ध हैं।