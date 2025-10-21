दुनियाभर में बढ़ रहा इस कंपनी का दबदबा, पावरफुल, लग्जरी और सेफ कारों पर फिदा हो रहे ग्राहक
वोक्सवैगन ग्रुप को इस साल यानी 2025 के पहले 9 महीनों में अपनी ग्लोबल डिलीवरी में हल्की ग्रोथ दर्ज की है। खासकर दुनियाभर के प्रमुख बाजारों में इसका प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यूरोप में ग्रुप ने 29 लाख व्हीकल की डिलीवरी की, जो साल-दर-साल 4.1% की वृद्धि दर्शाता है। पश्चिमी यूरोप, मध्य और पूर्वी यूरोप में बिक्री में सुधार दर्ज किया गया, जबकि कंपनी के घरेलू बाजार, जर्मनी में डिलीवरी में 4.6% की वृद्धि देखी गई।
उत्तरी अमेरिका में डिलीवरी 7.8% घटकर 708,800 व्हीकल रह गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह गिरावट और भी तेज रही, जहां बिक्री में 9.3% की गिरावट आई। जिसका मुख्य कारण मौजूदा टैरिफ-संबंधी दबाव था। हालांकि, दक्षिण अमेरिका में डिलीवरी 14.9% बढ़कर 481,800 व्हीकल की रही। इस बीच, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में डिलीवरी 2.8% घटकर 22 लाख वाहन रह गई, जिसका मुख्य कारण चीन में बढ़ता कॉम्पटीशन रहा।
अपकमिंग मॉडलों के लॉन्च से पहले, ग्रुप के बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल (BEV) की बिक्री में गिरावट आई। कुल मिलाकर, चीन में सभी पावरट्रेन की कुल डिलीवरी में 4% की गिरावट आई। क्षेत्रीय उतार-चढ़ाव के बावजूद, वोक्सवैगन समूह का कम्पलीट ग्लोबल प्रदर्शन स्थिर प्रगति दर्शाता है, जिसे यूरोप और दक्षिण अमेरिका में अच्छी वृद्धि का समर्थन प्राप्त है।
