ग्राहकों के लिए तरस रही ये कार, पिछले 2 महीने से नहीं खुला खाता; पिछले 6 महीने में 6 यूनिट ही बिकीं

पिछले महीने इसकी एक भी यूनिट नहीं बिकी। मई में भी इसकी एक भी यूनिट नहीं बिकी थी। इस साल के पहले 6 महीने के दौरान इसकी सिर्फ 6 यूनिट ही बिकीं हैं। वोक्सवैगन गोल्फ GTI एक सिंगल फुल-लोडेड वर्जन में उपलब्ध है।

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फॉक्सवैगन इंडिया की जून 2026 सेल्स का ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी ने पिछले महीने कुल 2,467 यूनिट बेचीं। जबकि, मई में ये आकड़ा 2,467 यूनिट का था कंपनी के लिए वर्टूस सेडान सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। जबकि, उसकी सेल्स लिस्ट में सबसे नीचे गोल्फ GTI रही। पिछले महीने इसकी एक भी यूनिट नहीं बिकी। मई में भी इसकी एक भी यूनिट नहीं बिकी थी। इस साल के पहले 6 महीने के दौरान इसकी सिर्फ 6 यूनिट ही बिकीं हैं। वोक्सवैगन गोल्फ GTI एक सिंगल फुल-लोडेड वर्जन में उपलब्ध है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 53 लाख रुपए है। इसमें कुल चार कलर ऑप्शन मिलते हैं।

वोक्सवैगन गोल्फ के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

वोक्सवैगन गोल्फ GTI में 2.0-लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन (EA888 evo4) दिया है। ये इंजन 261 bhp की अधिकतम पावर और 370 Nm का अधिकतम टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसे बिजली की गति से चलने वाले 7-स्पीड DSG ट्रांसमिशन यूनिट से जोड़ा जाएगा। इसकी टॉप स्पीड इलेक्ट्रॉनिक रूप से 250 किमी/घंटा तक सीमित है। यह सिर्फ 5.9 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। यह एक FWD व्हीकल है। इसमें स्पोर्टी और पूरी तरह से इंडीपेंडेंड फ्रंट और रियर सस्पेंशन सेटअप है।

इसके डिजाइन की बात करें तो कार के फ्रंट बंपर में एक बड़ा हनीकॉम्ब पैटर्न वाला एयर डैम दिया है, जिसके दोनों ओर X-साइज की फॉग लाइट्स हैं। गोल्फ GTI के सामने के दरवाजों पर रेड कलर का 'GTI' बैज है जिसमें हेडलैम्प्स और ब्रेक कैलिपर्स को जोड़ने वाली एक पट्टी है। कार 18-इंच के एलॉय व्हील्स पर चलता है। इसमें पीछे की तरफ स्मोक्ड LED टेल-लाइट्स, एक प्रमुख रूफ स्पॉइलर और ट्विन एग्जॉस्ट टिप्स हैं।

कार के इंटीरियर की बात करें तो इसमें एक फ्री-स्टैंडिंग 12.9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, हीटेड फ्रंट सीटें, वायरलेस चार्जिंग पैड, एम्बिएंट लाइटिंग, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और बहुत कुछ मिलेगा। इसके अलावा, कार में 7-स्पीकर साउंड सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, एम्बिएंट लाइट्स और पैनोरमिक सनरूफ भी दिया गया है। इसमें GTI बैज के साथ लेदर-रैप्ड स्पोर्ट्स स्टीयरिंग व्हील भी मिलता है। इस कार को यूरो NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।

फॉक्सवैगन कार मॉडल वाइज सेल्स जून 2026 मॉडल जून 2026 जून 2025 ग्रोथ YoY % मई 2026 ग्रोथ MoM % वर्टूस 1,195 1,778 -33% 1,238 -3% टाइगुन 1,182 1,168 1% 1,281 -8% टिगुआन 47 5 840% 49 -4% टायरॉन 43 0 - 51 -16% गोल्फ 0 138 -100% 0 0% टोटल 2,467 3,089 -20% 2,619 -6%

फॉक्सवैगन की मॉडल वाइज कार सेल्स की बात करें तो वर्टूस की जून 2026 में 1,195 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 1,778 यूनिट बिकी थीं। यानी इसी साल-दर-साल के आधिर पर 33% की डिग्रोथ मिली। वहीं, मई में इसकी 1,238 यूनिट बिकीं थीं, यानी मंथली आधार पर इसे 3% की डिग्रोथ मिली। टाइगुन की जून 2026 में 1,182 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 1,168 यूनिट बिकी थीं। यानी इसी साल-दर-साल के आधिर पर 1% की ग्रोथ मिली। वहीं, मई में इसकी 1,281 यूनिट बिकीं थीं, यानी मंथली आधार पर इसे 8% की डिग्रोथ मिली।