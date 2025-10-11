लग्जरी की चलती-फिरती दुकान है ये कार, फिर भी सिर्फ 1 ग्राहक ही मिला; 12.9-इंच स्क्रीन और 7 स्पीकर दिए

फॉक्सवैगन इंडिया ने गोल्फ GTI को पिछले महीने या सितंबर में सिर्फ 1 ग्राहक मिला। जून 2025 के बाद इसकी बिक्री में लगातार गिरावट आई है। हालांकि, इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि कंपनी भारत में इसकी सिर्फ 150 यूनिट ही बेचना चाहती है।

फॉक्सवैगन इंडिया ने गोल्फ GTI को पिछले महीने या सितंबर में सिर्फ 1 ग्राहक मिला। जून 2025 के बाद इसकी बिक्री में लगातार गिरावट आई है। हालांकि, इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि कंपनी भारत में इसकी सिर्फ 150 यूनिट ही बेचना चाहती है। जिसमें से 138 यूनिट तो सिर्फ जून में ही बिक गई थीं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 53 लाख रुपए से शुरू है। नई फॉक्सवैगन गोल्फ GTI को मूनस्टोन ग्रे कलर दिया गया है। इस कार में कुल चार कलर ऑप्शन मिलेंगे। जिसमें ओरिक्स व्हाइट, किंग्स रेड मेटैलिक और ग्रेनेडिला ब्लैक मेटैलिक शामिल हैं। फॉक्सवैगन गोल्फ GTI एक सिंगल फुल-लोडेड वर्जन में उपलब्ध है।

फॉक्सवैगन गोल्फ GTI में 2.0-लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन (EA888 evo4) दिया है। ये इंजन 261 bhp की अधिकतम पावर और 370 Nm का अधिकतम टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसे बिजली की गति से चलने वाले 7-स्पीड DSG ट्रांसमिशन यूनिट से जोड़ा जाएगा। इसकी टॉप स्पीड इलेक्ट्रॉनिक रूप से 250 किमी/घंटा तक सीमित है। यह सिर्फ 5.9 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। यह एक FWD व्हीकल है। इसमें स्पोर्टी और पूरी तरह से इंडीपेंडेंड फ्रंट और रियर सस्पेंशन सेटअप है।

इसके डिजाइन की बात करें तो कार के फ्रंट बंपर में एक बड़ा हनीकॉम्ब पैटर्न वाला एयर डैम दिया है, जिसके दोनों ओर X-साइज की फॉग लाइट्स हैं। गोल्फ GTI के सामने के दरवाजों पर रेड कलर का 'GTI' बैज है जिसमें हेडलैम्प्स और ब्रेक कैलिपर्स को जोड़ने वाली एक पट्टी है। कार 18-इंच के एलॉय व्हील्स पर चलता है। इसमें पीछे की तरफ स्मोक्ड LED टेल-लाइट्स, एक प्रमुख रूफ स्पॉइलर और ट्विन एग्जॉस्ट टिप्स हैं।