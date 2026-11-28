फॉक्सवैगन गोल्फ GTI के 50 साल पूरे होने पर '1976' स्पेशल एडिशन लॉन्च, 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिनश मिलेगा
इसका प्रोडक्शन जर्मनी में फॉक्सवैगन के वोल्फ्सबर्ग प्लांट में 2027 से शुरू किया जाएगा। कंपनी का कहना है कि यह स्पेशल एडिशन उन GTI प्रशंसकों की डिमांड पर तैयार किया गया है, जो मैनुअल गियरबॉक्स के साथ एक ज्यादा पावरफुल मॉडल चाहते थे।
फॉक्सवैगन ने गोल्फ GTI 1976 रिवील कर दी है। इसे गोल्फ GTI के 50 साल पूरे होने के मौके पर एक लिमिटेड-एडिशन मॉडल के तौर पर लाया गया है। इसका प्रोडक्शन 1976 यूनिट्स तक सीमित रहेगा और इसकी मैन्युफैक्चरिंग 2027 में शुरू होगी। इसका प्रोडक्शन जर्मनी में फॉक्सवैगन के वोल्फ्सबर्ग प्लांट में 2027 से शुरू किया जाएगा। यह मॉडल 2027 की पहली तिमाही में यूरोप में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी का कहना है कि यह स्पेशल एडिशन उन GTI प्रशंसकों की डिमांड पर तैयार किया गया है, जो मैनुअल गियरबॉक्स के साथ एक ज्यादा पावरफुल मॉडल चाहते थे।
गोल्फ GTI सीरीज का दमदार इंजन
गोल्फ GTI 1976 में 2.0-लीटर, फोर-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 325hp की पावर और 380Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है, जो इसे मौजूदा GTI लाइन-अप का इकलौता ऐसा मॉडल बनाता है जिसमें मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है। इसका पावर आउटपुट गोल्फ GTI एडिशन 50 के बराबर है। यह मौजूदा गोल्फ GTI क्लबस्पोर्ट से 24hp ज्यादा है।
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गोल्फ GTI 1976 में एडेप्टिव चेसिस कंट्रोल (DCC), क्लबस्पोर्ट से लिया गया इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड फ्रंट डिफरेंशियल लॉक और प्रोग्रेसिव स्टीयरिंग स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं। इसमें क्लबस्पोर्ट का स्पेशल ड्राइविंग प्रोफाइल भी दिया गया है, जो नूर्बर्गिंग नॉर्डस्चलीफ ट्रैक के हिसाब से पावरट्रेन, स्टीयरिंग और DCC सेटिंग्स को एडजस्ट कर देता है।
ऑप्शनल GTI परफॉरमेंस पैकेज में टाइटेनियम टेलपाइप्स वाला हल्का R-परफॉरमेंस एग्जॉस्ट सिस्टम और 19-इंच के वार्मनाऊ फोर्जेड अलॉय व्हील्स मिलते हैं। इसमें एक बेहतर परफॉरमेंस चेसिस भी शामिल है, जो क्लबस्पोर्ट सेटअप के मुकाबले 5mm नीचे है। इसमें फ्रंट-एक्सल कैम्बर को बढ़ाने के लिए स्टिफर सस्पेंशन माउंटिंग और मॉडिफाइड व्हील कैरियर दिए गए हैं। इसके अलावा, सेमी-स्लिक टायर्स का ऑप्शन भी मिलता है।
19-इंच के क्वीन्सटाउन एलॉय व्हील्स
कार के फ्रंट स्प्लिटर पर एक रेड स्ट्रिप और GTI 1976 लिखा हुआ है। रूफ स्पॉइलर और बाहरी मिरर पर ग्लॉस-ब्लैक कवर दिए है, जिसके अंदर भी ग्राफिक्स दिए गए हैं। आगे और पीछे लगे फॉक्सवैगन के बैज, साथ ही पीछे की साइड विंडो पर लगे बैज को डार्क ब्लैक कलर का रखा गया है। इस कार में स्टैंडर्ड तौर पर 19-इंच के क्वीन्सटाउन एलॉय व्हील्स मिलते हैं। यह तीन कलर्स- प्योर व्हाइट, ग्रेनाडिला ब्लैक मेटैलिक और टोर्नेडो रेड में उपलब्ध होगी।
ONE OF 1976 बैजिंग वाला इंटीरियर
कार के इंटीरियर की बात करें तो इसमें गोल्फ-बॉल के साइज का गियर नॉब ओरिजिनल गोल्फ GTI की याद दिलाता है। इसके केबिन में नए डिजाइन वाली GTI स्पोर्ट सीट्स, आउटर सीटों के लिए रेड सीट बेल्ट, रेड एक्सीलरेटर पैडल और आर्टवेलर्स फिनिश वाला मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। डैशबोर्ड और फ्रंट डोर ट्रिम्स पर कार्बन-फिनिश वाले डेकोरेटिव इंसर्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। हर कार के इंटीरियर में एक पट्टी भी लगी है, जिस पर 'ONE OF 1976' लिखा है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें