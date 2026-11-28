इसका प्रोडक्शन जर्मनी में फॉक्सवैगन के वोल्फ्सबर्ग प्लांट में 2027 से शुरू किया जाएगा। कंपनी का कहना है कि यह स्पेशल एडिशन उन GTI प्रशंसकों की डिमांड पर तैयार किया गया है, जो मैनुअल गियरबॉक्स के साथ एक ज्यादा पावरफुल मॉडल चाहते थे।

फॉक्सवैगन गोल्फ GTI 1976 लॉन्च,

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₹ 69,300 /माह से शुरू

फॉक्सवैगन ने गोल्फ GTI 1976 रिवील कर दी है। इसे गोल्फ GTI के 50 साल पूरे होने के मौके पर एक लिमिटेड-एडिशन मॉडल के तौर पर लाया गया है। इसका प्रोडक्शन 1976 यूनिट्स तक सीमित रहेगा और इसकी मैन्युफैक्चरिंग 2027 में शुरू होगी। इसका प्रोडक्शन जर्मनी में फॉक्सवैगन के वोल्फ्सबर्ग प्लांट में 2027 से शुरू किया जाएगा। यह मॉडल 2027 की पहली तिमाही में यूरोप में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी का कहना है कि यह स्पेशल एडिशन उन GTI प्रशंसकों की डिमांड पर तैयार किया गया है, जो मैनुअल गियरबॉक्स के साथ एक ज्यादा पावरफुल मॉडल चाहते थे।

गोल्फ GTI सीरीज का दमदार इंजन

गोल्फ GTI 1976 में 2.0-लीटर, फोर-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 325hp की पावर और 380Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है, जो इसे मौजूदा GTI लाइन-अप का इकलौता ऐसा मॉडल बनाता है जिसमें मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है। इसका पावर आउटपुट गोल्फ GTI एडिशन 50 के बराबर है। यह मौजूदा गोल्फ GTI क्लबस्पोर्ट से 24hp ज्यादा है।

गोल्फ GTI 1976 में एडेप्टिव चेसिस कंट्रोल (DCC), क्लबस्पोर्ट से लिया गया इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड फ्रंट डिफरेंशियल लॉक और प्रोग्रेसिव स्टीयरिंग स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं। इसमें क्लबस्पोर्ट का स्पेशल ड्राइविंग प्रोफाइल भी दिया गया है, जो नूर्बर्गिंग नॉर्डस्चलीफ ट्रैक के हिसाब से पावरट्रेन, स्टीयरिंग और DCC सेटिंग्स को एडजस्ट कर देता है।

ऑप्शनल GTI परफॉरमेंस पैकेज में टाइटेनियम टेलपाइप्स वाला हल्का R-परफॉरमेंस एग्जॉस्ट सिस्टम और 19-इंच के वार्मनाऊ फोर्जेड अलॉय व्हील्स मिलते हैं। इसमें एक बेहतर परफॉरमेंस चेसिस भी शामिल है, जो क्लबस्पोर्ट सेटअप के मुकाबले 5mm नीचे है। इसमें फ्रंट-एक्सल कैम्बर को बढ़ाने के लिए स्टिफर सस्पेंशन माउंटिंग और मॉडिफाइड व्हील कैरियर दिए गए हैं। इसके अलावा, सेमी-स्लिक टायर्स का ऑप्शन भी मिलता है।

19-इंच के क्वीन्सटाउन एलॉय व्हील्स

कार के फ्रंट स्प्लिटर पर एक रेड स्ट्रिप और GTI 1976 लिखा हुआ है। रूफ स्पॉइलर और बाहरी मिरर पर ग्लॉस-ब्लैक कवर दिए है, जिसके अंदर भी ग्राफिक्स दिए गए हैं। आगे और पीछे लगे फॉक्सवैगन के बैज, साथ ही पीछे की साइड विंडो पर लगे बैज को डार्क ब्लैक कलर का रखा गया है। इस कार में स्टैंडर्ड तौर पर 19-इंच के क्वीन्सटाउन एलॉय व्हील्स मिलते हैं। यह तीन कलर्स- प्योर व्हाइट, ग्रेनाडिला ब्लैक मेटैलिक और टोर्नेडो रेड में उपलब्ध होगी।