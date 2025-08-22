इस कंपनी ने केरल में किया कमाल, एक दिन में 106 लोगों को कर डाली कार की डिलीवरी; इन 2 मॉडल की मची लूट

वोक्सवैगन इंडिया ने मलयालम कैलेंडर के पहले महीने चिंगम की शुरुआत से केरल में एक ही दिन में 106 कारों की डिलीवरी कर डालीं। यह आयोजन ओणम उत्सव के समय हुआ, जो पारंपरिक रूप से राज्य में व्हीकल की अधिक खरीदारी से जुड़ा समय है।

देश के अंदर जब भी सिंगल डे में सबसे ज्यादा कार डिलीवरी की बाद आती है, तब उसमें साउथ सबसे आगे नजर आता है। दरअसल, एक बार फिर यहां से एक दिन में कार डिलीवरी की सेंचुरी लग गई है। वोक्सवैगन इंडिया ने मलयालम कैलेंडर के पहले महीने चिंगम की शुरुआत से केरल में एक ही दिन में 106 कारों की डिलीवरी कर डालीं। यह आयोजन ओणम उत्सव के समय हुआ, जो पारंपरिक रूप से राज्य में व्हीकल की अधिक खरीदारी से जुड़ा समय है। केरल ऐतिहासिक रूप से यूरोपीय ब्रांडों के लिए एक मजबूत आधार रहा है और वोक्सवैगन की रणनीति इसी प्राथमिकता पर आधारित है।

इस उपलब्धि के साथ, कंपनी ने वर्टूस सेडान और ताइगुन SUV के लिए एक नया फ्लैश रेड कलर ऑप्शन पेश किया। खास बात यह है कि यह कलर फिलहाल केवल केरल में और दोनों मॉडलों के GT लाइन वैरिएंट पर ही उपलब्ध है। त्योहारी खरीदारी लंबे समय से केरल में ऑटोमोबाइल बिक्री का एक महत्वपूर्ण कारक रही है। ओणम विशेष रूप से एक मजबूत सीजन माना जाता है। इस अवधि के साथ डिलीवरी और एक नए कलर ऑप्शन की शुरुआत करके, वोक्सवैगन ने मैक्सिमम विजिबिलटी और सही समय पर बाजार की डिमांड का लाभ उठाने का प्रयास किया है।

फ्लैश रेड ऑप्शन केवल GT लाइन ट्रिम्स पर उपलब्ध है, जिनमें पहले से ही युवा और स्टाइल-फोकस्ड ग्राहकों के लिए ब्लैक-थीम वाले स्टाइलिंग टच हैं। बोल्ड रेड फिनिश ब्लैक एलिमेंट का पूरक है, जिससे कारें ट्रैफिक में और भी अलग दिखती हैं। GT लाइन वर्टूस और ताइगुन दोनों ही कारों में स्मार्टफोन इंटीग्रेशन के साथ 25.65 सेमी का VW प्ले टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 20.32 सेमी का डिजिटल कॉकपिट है। इन फीचर्स में 6 एयरबैग, हिल स्टार्ट असिस्ट और वोक्सवैगन के स्मार्ट टच क्लाइमैट्रॉनिक सिस्टम के जरिए क्लाइमेट कंट्रोल भी शामिल है।

ये फीचर्स उन खरीदारों को अट्रैक्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं जो एक ही पैकेज में मॉडर्न कनेक्टिविटी, सेफ्टी और कम्फर्ट की सुविधाएं चाहते हैं। एक्सटीरियर पैकेज को 17-इंच कैसिनो ब्लैक एलॉय व्हील्स से और भी बेहतर बनाया गया है, जो रेड कलर के साथ एक विज़ुअल कंट्रास्ट बनाते हैं और GT लाइन ट्रिम्स की स्पोर्टी पोजिशनिंग को और मजबूत बनाते हैं।

वोक्सवैगन ने अपनी भारतीय स्ट्रैटजी में केरल को एक प्रमुख बाजार के रूप में पहचाना है। कंपनी ने बताया है कि वर्टूस की वर्तमान में राज्य में प्रीमियम सेडान सेगमेंट में 49% हिस्सेदारी है, जो इसे इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल बनाता है। यह ड्राइविंग डायनामिक्स, सेफ्टी और यूरोपीय बिल्ड क्वालिटी को महत्व देने वाले बाजार में ब्रांड की सेडान पेशकश की मजबूती को दर्शाता है।