फॉक्सवैगन लाया Polo का इलेक्ट्रिक अवतार, 454 km तक की रेंज, पावर भी जबर्दस्त
आईडी पोलो फॉक्सवैगन ग्रुप के MEB+ प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। नई पोलो की रेंज 454 किलोमीटर तक की है। खास बात है कि इसका बड़ी बैटरी पैक वाला वेरिएंट मात्र 24 मिनट में 10 से 80 पर्सेंट तक चार्ज हो जाता है।
फॉक्सवैगन (VW) ने ID Polo को अनवील किया है। यह पॉप्युलर पोलो हैचबैक का पहला ऑल-इलेक्ट्रिक वर्जन है। आईडी पोलो फॉक्सवैगन ग्रुप के MEB+ प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। आईडी पोलो की कीमत €25,000 (27.76 लाख रुपये) से कम होगी। इस नई पोलो की रेंज 454 किलोमीटर तक की है। खास बात है कि इसका बड़ी बैटरी पैक वाला वेरिएंट मात्र 24 मिनट में 10 से 80 पर्सेंट तक चार्ज हो जाता है। इसमें कंपनी हार्मन कार्डन का 10 स्पीकर म्यूजिक सिस्टम भी ऑफर कर रही है। आइए जानते हैं डीटेल।
शानदार है लुक
4,053 मिमी लंबाई, 1,816 मिमी चौड़ाई, 1,530 मिमी ऊंचाई और 2,600 मिमी वीलबेस वाली आईडी पोलो, फॉक्सवैगन की नई प्योर पॉजिटिव डिजाइन लैंग्वेज को अपनाने वाला पहला मॉडल है। इस हैचबैक के फ्रंट में आईलिड-जैसे डीआरएल के साथ कनेक्टेड एलईडी हेडलाइट्स और बीच में एक इल्यूमिनेटेड फॉक्सवैगन लोगो दिया गया है। साइड से देखने पर ID Polo में उभरी हुई क्रीज और फ्लेयर्ड फेंडर्स इसे स्पोर्टी लुक देते हैं। फॉक्सवैगन का कहना है कि C-पिलर का डिजाइन ओरिजिनल गोल्फ से इंस्पायर्ड है। ID Polo 19 इंच तक के अलॉय वील्स के साथ उपलब्ध है। इसके रियर में फॉक्सवैगन लोगो वाली रैपअराउंड LED लाइट बार, एक बड़ा रूफ स्पॉयलर, छोटे वर्टिकल एयर एग्जिट्स और बम्पर के लिए डिफ्यूजर जैसा डिजाइन दिया गया है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hyundai Ioniq 5
₹ 55.7 लाख
BYD Sealion 7
₹ 49.4 - 54.9 लाख
BMW iX1 LWB
₹ 49 लाख
Volvo EX40
₹ 56.1 लाख
प्रीमियम इंटीरियर
इंटीरियर की बात करें, तो आईडी पोलो का डिजाइन मिनिमलिस्टिक, लेकिन फीचर्स से लैस है। डैशबोर्ड के सेंटर में 13 इंच का स्टैंडअलोन इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन है, जो वायरलेस ऐपल कारप्ले और ऐंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करता है। इसके नीचे एसी वेंट और हैजर्ड लाइट्स, बेसिक क्लाइमेट कंट्रोल और डिफॉगर के लिए कई फिजिकल कंट्रोल दिए गए हैं। इनके नीचे एक फ्लोटिंग सेंटर कंसोल है जिसमें वायरलेस चार्जिंग पैड, मीडिया कंट्रोल के लिए एक रोटरी नॉब, दो कप होल्डर, चार्जिंग पोर्ट और ढेर सारी स्टोरेज स्पेस हैं। इसमें 10 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है।
कंपनी इसमें 10-स्पीकर वाला हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, फिक्स्ड पैनोरमिक ग्लास रूफ और मसाज और मेमोरी फंक्शन के साथ 12 तरह से एडजस्ट होने वाली पावर फ्रंट सीट्स भी दे रही है। आईडी पोलो में 441 लीटर का बूट स्पेस है, जिसे पीछे की सीट्स को फोल्ड करके 1,243 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है।
तगड़ा पावरट्रेन
आईडी पोलो 37kWh और 52kWh NMC (निकल मैंगनीज कोबाल्ट) बैटरी पैक के साथ उपलब्ध है, दोनों ही बैटरी 290Nm के फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर्स (FWD) से कनेक्ट हैं। 37kWh बैटरी वाले आईडी पोलो के लोअर वेरिएंट 116hp और हाई वेरिएंट 135hp की पावर देते हैं। 37kWh बैटरी की क्लेम्ड रेंज 329km है। इसकी मैक्सिमम DC चार्जिंग स्पीड 90kW है। इस वॉट कैपेसिटी पर बैटरी करीब 23 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो सकती है।
वहीं, आईडी पोलो के 52 kWh वेरिएंट 211 हॉर्सपावर की दमदार ताकत ऑफर करते हैं। फॉक्सवैगन का कहना है कि एक स्पोर्टी 226 हॉर्सपावर वाला जीटीआई वर्जन भी तैयार किया जा रहा है। नई पोलो का 52 किलोवॉट बैटरी पैक 454 किलोमीटर की रेंज देने का दावा करता है, और इसे 105 किलोवॉट डीसी चार्जर से लगभग 24 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है।
(Photo: Autocar India)
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।