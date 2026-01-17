Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़VLF Tennis Price Reduced by Rs. 30,000
इटैलियन कंपनी ने अपने ई-स्कूटर को ₹30000 सस्ता किया, अब ₹1 लाख से कम हो गई कीमत!

इटैलियन कंपनी ने अपने ई-स्कूटर को ₹30000 सस्ता किया, अब ₹1 लाख से कम हो गई कीमत!

संक्षेप:

VLF इंडिया ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर, VLF टेनिस की एक्स-शोरूम कीमत में 30,000 रुपए की कटौती की है। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर अब 99,999 रुपए में बेचा जा रहा है। इस कटौती के बाद से यह पहले से ज्यादा अफॉर्डेबल ऑप्शन बन गया है।

Jan 17, 2026 08:07 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

VLF इंडिया ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर, VLF टेनिस की एक्स-शोरूम कीमत में 30,000 रुपए की कटौती की है। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर अब 99,999 रुपए में बेचा जा रहा है। इस कटौती के बाद से यह पहले से ज्यादा अफॉर्डेबल ऑप्शन बन गया है। इस इटैलियन ब्रांड के प्रोडक्ट्स भारत में MotoHaus के जरिए बेचे जाते हैं। यह नई कीमत स्कूटर की प्रीमियम पोजीशनिंग को बनाए रखते हुए इसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में आसानी हो जाएगा।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 29.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.2 - 24.17 लाख
अभी ऑफर पाएं

VLF टेनिस में 2.6kWh की रिमूवेबल LMFP बैटरी है, जो एक बार चार्ज करने पर IDC के दावे के मुताबिक 150km तक की रेंज देती है। चार्जिंग टाइम लगभग 3 घंटे है। स्कूटर की टॉप स्पीड 65kmph है। टेनिस की खासियतों में से एक इसका हाइड्रोलिक मोनोशॉक के साथ प्रोग्रेसिव कैंटिलीवर सस्पेंशन है। यह सेटअप राइड कम्फर्ट और स्टेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, खासकर खराब शहरी सड़कों पर ये बेहतर परफॉर्म करता है। अन्य पार्ट्स में एल्यूमीनियम स्विंगआर्म, चौड़े टायरों वाले 12-इंच के पहिए (आगे 100/80 और पीछे 110/80) शामिल हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Matter Aera

Matter Aera

₹ 1.83 - 1.94 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda SP 125

Honda SP 125

₹ 86,378 - 94,069

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Classic 350

Royal Enfield Classic 350

₹ 1.83 - 2.18 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:अब टू-व्हीलर्स में मिलेगा ADAS की ARAS सेफ्टी फीचर्स, जानिए कैसे करेगा काम?

VLF इंडिया ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर, VLF टेनिस की एक्स-शोरूम कीमत में 30,000 रुपए की कटौती की है। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर अब 99,999 रुपए में बेचा जा रहा है। इस कटौती के बाद से यह पहले से ज्यादा अफॉर्डेबल ऑप्शन बन गया है। इस इटैलियन ब्रांड के प्रोडक्ट्स भारत में MotoHaus के जरिए बेचे जाते हैं। यह नई कीमत स्कूटर की प्रीमियम पोजीशनिंग को बनाए रखते हुए इसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में आसानी हो जाएगा।

VLF टेनिस में 2.6kWh की रिमूवेबल LMFP बैटरी है, जो एक बार चार्ज करने पर IDC के दावे के मुताबिक 150km तक की रेंज देती है। चार्जिंग टाइम लगभग 3 घंटे है। स्कूटर की टॉप स्पीड 65kmph है। टेनिस की खासियतों में से एक इसका हाइड्रोलिक मोनोशॉक के साथ प्रोग्रेसिव कैंटिलीवर सस्पेंशन है। यह सेटअप राइड कम्फर्ट और स्टेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, खासकर खराब शहरी सड़कों पर ये बेहतर परफॉर्म करता है। अन्य पार्ट्स में एल्यूमीनियम स्विंगआर्म, चौड़े टायरों वाले 12-इंच के पहिए (आगे 100/80 और पीछे 110/80) शामिल हैं।

फीचर्स की बात करें तो VLF टेनिस में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ कलर TFT डिस्प्ले, कीलेस इग्निशन, प्रोजेक्टर LED हेडलैंप और दोनों तरफ डिस्क ब्रेक मिलते हैं। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर 5 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जिसमें स्नोफ्लेक व्हाइट, एबोनी ब्लैक, फायर फ्यूरी डार्क रेड, स्लेट ब्लू और स्लेट ग्रे शामिल हैं। यह फिलहाल भारत में 15 MotoHaus डीलरशिप पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। आने वाले महीनों में और भी शोरूम खुलने की उम्मीद है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi bikes

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।