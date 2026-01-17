इटैलियन कंपनी ने अपने ई-स्कूटर को ₹30000 सस्ता किया, अब ₹1 लाख से कम हो गई कीमत!
VLF इंडिया ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर, VLF टेनिस की एक्स-शोरूम कीमत में 30,000 रुपए की कटौती की है। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर अब 99,999 रुपए में बेचा जा रहा है। इस कटौती के बाद से यह पहले से ज्यादा अफॉर्डेबल ऑप्शन बन गया है।
VLF इंडिया ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर, VLF टेनिस की एक्स-शोरूम कीमत में 30,000 रुपए की कटौती की है। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर अब 99,999 रुपए में बेचा जा रहा है। इस कटौती के बाद से यह पहले से ज्यादा अफॉर्डेबल ऑप्शन बन गया है। इस इटैलियन ब्रांड के प्रोडक्ट्स भारत में MotoHaus के जरिए बेचे जाते हैं। यह नई कीमत स्कूटर की प्रीमियम पोजीशनिंग को बनाए रखते हुए इसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में आसानी हो जाएगा।
VLF टेनिस में 2.6kWh की रिमूवेबल LMFP बैटरी है, जो एक बार चार्ज करने पर IDC के दावे के मुताबिक 150km तक की रेंज देती है। चार्जिंग टाइम लगभग 3 घंटे है। स्कूटर की टॉप स्पीड 65kmph है। टेनिस की खासियतों में से एक इसका हाइड्रोलिक मोनोशॉक के साथ प्रोग्रेसिव कैंटिलीवर सस्पेंशन है। यह सेटअप राइड कम्फर्ट और स्टेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, खासकर खराब शहरी सड़कों पर ये बेहतर परफॉर्म करता है। अन्य पार्ट्स में एल्यूमीनियम स्विंगआर्म, चौड़े टायरों वाले 12-इंच के पहिए (आगे 100/80 और पीछे 110/80) शामिल हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Matter Aera
₹ 1.83 - 1.94 लाख
Honda SP 125
₹ 86,378 - 94,069
Royal Enfield Classic 350
₹ 1.83 - 2.18 लाख
VLF इंडिया ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर, VLF टेनिस की एक्स-शोरूम कीमत में 30,000 रुपए की कटौती की है। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर अब 99,999 रुपए में बेचा जा रहा है। इस कटौती के बाद से यह पहले से ज्यादा अफॉर्डेबल ऑप्शन बन गया है। इस इटैलियन ब्रांड के प्रोडक्ट्स भारत में MotoHaus के जरिए बेचे जाते हैं। यह नई कीमत स्कूटर की प्रीमियम पोजीशनिंग को बनाए रखते हुए इसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में आसानी हो जाएगा।
VLF टेनिस में 2.6kWh की रिमूवेबल LMFP बैटरी है, जो एक बार चार्ज करने पर IDC के दावे के मुताबिक 150km तक की रेंज देती है। चार्जिंग टाइम लगभग 3 घंटे है। स्कूटर की टॉप स्पीड 65kmph है। टेनिस की खासियतों में से एक इसका हाइड्रोलिक मोनोशॉक के साथ प्रोग्रेसिव कैंटिलीवर सस्पेंशन है। यह सेटअप राइड कम्फर्ट और स्टेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, खासकर खराब शहरी सड़कों पर ये बेहतर परफॉर्म करता है। अन्य पार्ट्स में एल्यूमीनियम स्विंगआर्म, चौड़े टायरों वाले 12-इंच के पहिए (आगे 100/80 और पीछे 110/80) शामिल हैं।
फीचर्स की बात करें तो VLF टेनिस में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ कलर TFT डिस्प्ले, कीलेस इग्निशन, प्रोजेक्टर LED हेडलैंप और दोनों तरफ डिस्क ब्रेक मिलते हैं। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर 5 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जिसमें स्नोफ्लेक व्हाइट, एबोनी ब्लैक, फायर फ्यूरी डार्क रेड, स्लेट ब्लू और स्लेट ग्रे शामिल हैं। यह फिलहाल भारत में 15 MotoHaus डीलरशिप पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। आने वाले महीनों में और भी शोरूम खुलने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।