इटैलियन कंपनी ने अपने ई-स्कूटर को ₹30000 सस्ता किया, अब ₹1 लाख से कम हो गई कीमत!

संक्षेप: VLF इंडिया ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर, VLF टेनिस की एक्स-शोरूम कीमत में 30,000 रुपए की कटौती की है। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर अब 99,999 रुपए में बेचा जा रहा है। इस कटौती के बाद से यह पहले से ज्यादा अफॉर्डेबल ऑप्शन बन गया है।

VLF इंडिया ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर, VLF टेनिस की एक्स-शोरूम कीमत में 30,000 रुपए की कटौती की है। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर अब 99,999 रुपए में बेचा जा रहा है। इस कटौती के बाद से यह पहले से ज्यादा अफॉर्डेबल ऑप्शन बन गया है। इस इटैलियन ब्रांड के प्रोडक्ट्स भारत में MotoHaus के जरिए बेचे जाते हैं। यह नई कीमत स्कूटर की प्रीमियम पोजीशनिंग को बनाए रखते हुए इसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में आसानी हो जाएगा।

VLF टेनिस में 2.6kWh की रिमूवेबल LMFP बैटरी है, जो एक बार चार्ज करने पर IDC के दावे के मुताबिक 150km तक की रेंज देती है। चार्जिंग टाइम लगभग 3 घंटे है। स्कूटर की टॉप स्पीड 65kmph है। टेनिस की खासियतों में से एक इसका हाइड्रोलिक मोनोशॉक के साथ प्रोग्रेसिव कैंटिलीवर सस्पेंशन है। यह सेटअप राइड कम्फर्ट और स्टेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, खासकर खराब शहरी सड़कों पर ये बेहतर परफॉर्म करता है। अन्य पार्ट्स में एल्यूमीनियम स्विंगआर्म, चौड़े टायरों वाले 12-इंच के पहिए (आगे 100/80 और पीछे 110/80) शामिल हैं।

