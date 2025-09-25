अच्छे-अच्छे की बोलती बंद देगा ये नया स्कूटर, बस इतनी कीमत में हुआ लॉन्च; इसके फीचर्स जान रह जाएंगे हैरान!

VLF मोबस्टर (VLF Mobster) परफॉर्मेंस स्कूटर भारत में लॉन्च हो गया है। इसकी कीमत 1.30 लाख रुपये से शुरू होती है। इसमें 5-इंच का TFT डिस्प्ले (ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ), कीलेस इग्निशन एंड ऑटो स्टार्ट/स्टॉप जैसे कई गजब फीचर्स मिलते हैं।

भारत का स्कूटर मार्केट अब सिर्फ माइलेज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि स्टाइल और परफॉर्मेंस पर भी फोकस करने लगा है। इसी ट्रेंड को आगे बढ़ाते हुए VLF ने भारत में अपना पहला ICE (इंटरनल कंब्शन इंजन) परफॉर्मेंस स्कूटर VLF मोबस्टर (VLF Mobster) लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती कीमत 1.30 लाख (एक्स-शोरूम, इंट्रोडक्टरी) रखी गई है। इसमें 5-इंच का TFT डिस्प्ले (ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ), कीलेस इग्निशन एंड ऑटो स्टार्ट/स्टॉप जैसे कई गजब फीचर्स मिलते हैं। यह सीधे-सीधे Aprilia SR 175 और TVS NTorq 150 जैसे प्रीमियम स्कूटर्स को टक्कर देगा।

डिजाइन – बाइक जैसी एग्रेसिव लुक

VLF Mobster को मशहूर इटैलियन डिजाइनर एलेसेंड्रो टार्टारिनी (Alessandro Tartarini) ने डिजाइन किया है। इसके फ्रंट में ट्विन LED हेडलैम्प्स + DRLs मिलते हैं। इसमें लंबी फ्लाईस्क्रीन और एक्सपोज्ड हैंडलबार दिए गए हैं। इसकी डिजाइन कॉम्पैक्ट है, लेकिन स्पोर्टी सीट डिजाइन के साथ आता है। इसमें 12-इंच अलॉय व्हील्स, फ्रंट में 120-सेक्शन और रियर में 130-सेक्शन टायर मिलते हैं।

दो कलर ऑप्शन: रेड और ग्रे

डिजाइन देखकर साफ है कि यह स्कूटर स्ट्रीटफाइटर बाइक्स से इंस्पायर्ड है और यूथ को टारगेट करता है। इसीलिए, इसमें दो कलर ऑप्शन रेड और ग्रे दिए गए हैं, जो युवाओं को काफी पसंद आएगा।

अपनी कैटेगरी का पहला ऐसा 125cc स्कूटर

VLF मोबस्टर (VLF Mobster) सिर्फ लुक्स में ही नहीं, फीचर्स के मामले में भी जबरदस्त पैकेज से लैस है। इसमें 5-इंच का TFT डिस्प्ले (ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ), इल्युमिनेटेड स्विचगियर, कीलेस इग्निशन एंड ऑटो स्टार्ट/स्टॉप, ऑल-LED लाइटिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। सबसे खास बात कि यह अपनी कैटेगरी का पहला 125cc स्कूटर है, जिसमें स्विचेबल डुअल-चौनल ABS (Switchable Dual-Channel ABS) और ट्रैक्शन कंट्रोल (Traction Control) दिया गया है।

इंजन और परफॉर्मेंस

VLF मोबस्टर (VLF Mobster) में 125cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है। ये इंजन 12bhp की पावर और 11.7 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसके सस्पेंशन की बात करें तो इसके फ्रंट में टेलिस्कोपिक फोर्क्स और रियर में डुअल गैस-चार्ज्ड शॉक एब्जॉर्बर्स सस्पेंशन मिलते हैं। यानी कंपनी ने स्कूटर परफॉर्मेंस के साथ स्टेबिलिटी और सेफ्टी दोनों पर बराबर ध्यान दिया है।