लॉन्च के 3 दिन ग्राहकों के दिमाग में घुसा ये स्कूटर, हर घंटे 21 बुकिंग मिल रहीं; डिजाइन और फीचर्स पर अटके ग्राहक!

VLF मोबस्टर 135 स्कूटर ने लॉन्चिंग के 3 दिन में ही भारतीय बाजार में अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। दरअसल, इसे सिर्फ 48 घंटे के अंदर ही 1,000 बुकिंग मिल गई हैं। यानी हर घंटे इसे करीब 21 बुकिंग मिल रही हैं। मोबस्टर 135 एक प्रीमियम परफॉर्मेंस स्कूटर है जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.30 लाख रुपए है। यह अपने अनोखे डिजाइन और पावर फिगर्स से सबका ध्यान खींच रहा है। इसकी शुरुआती कीमत पहले 2,500 ग्राहकों के लिए ही है। ऑफर खत्म होने के बाद इसकी कीमत 1.38 लाख रुपए हो जाएगी। इस हिसाब से अभी भी 1,500 यूनिट पर फायदा लिया जा सकता है।

मोबस्टर 135 भारत में कंप्लीटली नॉक्ड डाउन (CKD) किट के तौर पर आता है। इसे महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित ब्रांड के प्लांट में स्थानीय रूप से असेंबल किया जा रहा है। यह परफॉर्मेंस स्कूटर अपने अनोखे डिजाइन और फीचर्स के साथ अन्य 125cc स्कूटरों से अलग है। इतालवी डिजाइनर एलेसेंड्रो टार्टारिनी द्वारा डिजाइन की गई इस कार की स्टाइलिंग एक ADV और स्ट्रीटफाइटर का कॉम्बिनेशन है। इसमें कई शार्प पैनल, ट्विन प्रोजेक्टर हेडलैंप, ऑल-LED लाइटिंग और भी बहुत कुछ है।

VLF मोबस्टर 135 स्कूटर के फीचर्स और स्पेफिकेशंस डिजाइन देखकर साफ है कि यह स्कूटर स्ट्रीटफाइटर बाइक्स से इंस्पायर्ड है और यूथ को टारगेट करता है। इसीलिए, इसमें दो कलर ऑप्शन रेड और ग्रे दिए गए हैं, जो युवाओं को काफी पसंद आएगा। फीचर्स के मामले में भी ये जबरदस्त स्कूटर है। इसमें 5-इंच का TFT डिस्प्ले (ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ), इल्युमिनेटेड स्विचगियर, कीलेस इग्निशन एंड ऑटो स्टार्ट/स्टॉप, ऑल-LED लाइटिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। सबसे खास बात कि यह अपनी कैटेगरी का पहला 125cc स्कूटर है, जिसमें स्विचेबल डुअल-चौनल ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है।