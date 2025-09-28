VLF Mobster 135 bags 1,000 bookings in 48 hours लॉन्च के 3 दिन ग्राहकों के दिमाग में घुसा ये स्कूटर, हर घंटे 21 बुकिंग मिल रहीं; डिजाइन और फीचर्स पर अटके ग्राहक!, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़VLF Mobster 135 bags 1,000 bookings in 48 hours

लॉन्च के 3 दिन ग्राहकों के दिमाग में घुसा ये स्कूटर, हर घंटे 21 बुकिंग मिल रहीं; डिजाइन और फीचर्स पर अटके ग्राहक!

यह अपने अनोखे डिजाइन और पावर फिगर्स से सबका ध्यान खींच रहा है। इसकी शुरुआती कीमत पहले 2,500 ग्राहकों के लिए ही है। ऑफर खत्म होने के बाद इसकी कीमत 1.38 लाख रुपए हो जाएगी। इस हिसाब से अभी भी 1,500 यूनिट पर फायदा लिया जा सकता है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 08:22 AM
share Share
Follow Us on
लॉन्च के 3 दिन ग्राहकों के दिमाग में घुसा ये स्कूटर, हर घंटे 21 बुकिंग मिल रहीं; डिजाइन और फीचर्स पर अटके ग्राहक!
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
VLF Mobster 135arrow

VLF मोबस्टर 135 स्कूटर ने लॉन्चिंग के 3 दिन में ही भारतीय बाजार में अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। दरअसल, इसे सिर्फ 48 घंटे के अंदर ही 1,000 बुकिंग मिल गई हैं। यानी हर घंटे इसे करीब 21 बुकिंग मिल रही हैं। मोबस्टर 135 एक प्रीमियम परफॉर्मेंस स्कूटर है जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.30 लाख रुपए है। यह अपने अनोखे डिजाइन और पावर फिगर्स से सबका ध्यान खींच रहा है। इसकी शुरुआती कीमत पहले 2,500 ग्राहकों के लिए ही है। ऑफर खत्म होने के बाद इसकी कीमत 1.38 लाख रुपए हो जाएगी। इस हिसाब से अभी भी 1,500 यूनिट पर फायदा लिया जा सकता है।

VLF Mobster 135 bags 1,000 bookings in 48 hours

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
VLF Mobster 135

VLF Mobster 135

₹ 1.3 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Aprilia SXR 125

Aprilia SXR 125

₹ 1.33 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
TVS Ntorq 150

TVS Ntorq 150

₹ 1.19 - 1.29 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Aprilia SR Storm

Aprilia SR Storm

₹ 1.16 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Aprilia SR 125

Aprilia SR 125

₹ 1.22 - 1.23 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Vespa VXL 125

Vespa VXL 125

₹ 1.31 - 1.33 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

मोबस्टर 135 भारत में कंप्लीटली नॉक्ड डाउन (CKD) किट के तौर पर आता है। इसे महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित ब्रांड के प्लांट में स्थानीय रूप से असेंबल किया जा रहा है। यह परफॉर्मेंस स्कूटर अपने अनोखे डिजाइन और फीचर्स के साथ अन्य 125cc स्कूटरों से अलग है। इतालवी डिजाइनर एलेसेंड्रो टार्टारिनी द्वारा डिजाइन की गई इस कार की स्टाइलिंग एक ADV और स्ट्रीटफाइटर का कॉम्बिनेशन है। इसमें कई शार्प पैनल, ट्विन प्रोजेक्टर हेडलैंप, ऑल-LED लाइटिंग और भी बहुत कुछ है।

ये भी पढ़ें:सिंगल चार्ज पर 683Km दौड़ने वाली कार की डिलीवरी शुरू, सिर्फ 999 लोगों को मिलेगी

VLF मोबस्टर 135 स्कूटर के फीचर्स और स्पेफिकेशंस

डिजाइन देखकर साफ है कि यह स्कूटर स्ट्रीटफाइटर बाइक्स से इंस्पायर्ड है और यूथ को टारगेट करता है। इसीलिए, इसमें दो कलर ऑप्शन रेड और ग्रे दिए गए हैं, जो युवाओं को काफी पसंद आएगा। फीचर्स के मामले में भी ये जबरदस्त स्कूटर है। इसमें 5-इंच का TFT डिस्प्ले (ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ), इल्युमिनेटेड स्विचगियर, कीलेस इग्निशन एंड ऑटो स्टार्ट/स्टॉप, ऑल-LED लाइटिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। सबसे खास बात कि यह अपनी कैटेगरी का पहला 125cc स्कूटर है, जिसमें स्विचेबल डुअल-चौनल ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है।

ये भी पढ़ें:₹3.50 लाख की इस कार के लिए लिया ₹3 लाख का लोन, तो कितनी बनेगी मंथली EMI?

VLF मोबस्टर में 125cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है। ये इंजन 12bhp की पावर और 11.7 Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसके सस्पेंशन की बात करें तो इसके फ्रंट में टेलिस्कोपिक फोर्क्स और रियर में डुअल गैस-चार्ज्ड शॉक एब्जॉर्बर्स सस्पेंशन मिलते हैं। यानी कंपनी ने स्कूटर परफॉर्मेंस के साथ स्टेबिलिटी और सेफ्टी दोनों पर बराबर ध्यान दिया है। अपने सेगमेंट में इसका मुकाबला हीरो जूम 160, TVS एनटॉर्क 150, अप्रिलिया SR 175, यामाहा एरोक्स 155 जैसे मॉडलों से होगा।

Auto News Hindi bikes

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।