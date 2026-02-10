Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़virtus facelift to skoda kylaq these skoda and volkswagen budget cars will debut soon in india
धूम मचाने आ रहीं स्कोडा और VW की ये बजट कारें, लिस्ट में तगड़े फेसलिफ्ट भी शामिल

धूम मचाने आ रहीं स्कोडा और VW की ये बजट कारें, लिस्ट में तगड़े फेसलिफ्ट भी शामिल

संक्षेप:

अगर आप स्कोडा या फॉक्सवैगन का कोई प्रोडक्ट लेने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी इस साल फेसलिफ्ट और नए मॉडल के साथ अपने लाइनअप को अपडेट करने वाली है। आइए जानते हैं कंपनी की 6 नई बजट मॉडल्स के बारे में बता रहे हैं।

Feb 10, 2026 12:31 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

स्कोडा या फॉक्सवैगन की कार आमतौर पर ग्राहकों को महंगी लगती है। हालांकि, इंडिया 2.0 स्ट्रैटिजी के साथ कंपनी ने अपनी कारों को अफोर्डेबल बनाया है और इसका असर कंपनी की सेल्स पर भी दिख रहा है। अगर आप भी स्कोडा या फॉक्सवैगन का कोई प्रोडक्ट लेने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी इस साल फेसलिफ्ट और नए मॉडल के साथ अपने लाइनअप को अपडेट करने वाली है। यहां हम आपको स्कोडा और फॉक्सवैगन की 6 नई बजट मॉडल्स के बारे में बता रहे हैं, तो जल्द इंडियन मार्केट में एंट्री कर सकते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 96.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.1 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं

स्कोडा स्लाविया

स्लाविया का फेसलिफ्ट आने वाला है। इसे कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। माना जा रहा है कि कंपनी इसे आने वाले महीनों में लॉन्च कर सकती है। इसमें नए ग्रिल, बंपर, हेजलैंप्स और टेल लैंप्स के साथ नए वील्स जैसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। स्लाविया का इंजन कुशाक वाला ही रहेगा। यानी स्लाविया में भी आपको 1.0 TSI इंजन 8 स्पीड ऑटोमैटिक और और 6 स्पीड मैन्युअल दिखेगा। रिपोर्ट के अनुसर 1.5 TSI में में रियर डिस्क ब्रेक स्टैंडर्ड होंगे और इसका 150 PS की पावर और 250 Nm का टॉर्क देगा।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Skoda Slavia

Skoda Slavia

₹ 10 - 17.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Volkswagen Virtus

Volkswagen Virtus

₹ 11.16 - 18.73 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq

₹ 39.99 - 45.96 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Skoda Kushaq

Skoda Kushaq

₹ 10.66 - 18.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Skoda Kylaq

Skoda Kylaq

₹ 7.59 - 12.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Skoda New Superb

Skoda New Superb

₹ 55 - 60 लाख

मुझे सूचित करें

स्कोडा कायलाक

सबसे किफायती एसयूवी या सब-4 मीटर एसयूवी, Kylaq, को भी जल्द ही अपडेट मिल सकता है। यह एसयूवी मार्केट में ब्रैंड की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही है। यह एक छोटी और दमदार एसयूवी है, जो कई बेहतरीन फीचर्स से लैस है। कंपनी कायलाक के एक्सटीरियर लुक में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव कर सकती है ताकि इसका लुक रिफ्रेश्ड लगे। इसमें मौजूदा 1.0 TSI इंजन ही रहेगा। खास बात है कि यह 6-स्पीड ऑटोमैटिक की बजाय 8-स्पीड ऑटोमैटिक के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स भी ऑफर करेगा।

skoda kylaq

स्कोडा कुशाक

स्कोडा ने हाल ही में अपनी मिड-साइज एसयूवी- कुशाक का अपडेटेड वर्जन इंडियन मार्केट में पेश किया था। कुशाक फेसलिफ्ट का प्राइस अभी सामने नहीं आया है। कंपनी इसकी कीमत का खुलासा इसी महीने कर सकती है। फेसलिफ्ट के साथ स्कोडा ने कुशाक को बेबी कोडियाक जैसा लुक दिया है। इसमें फ्रंट में डॉटेड कनेक्टिंग एलईडी डीआरएल, रिफ्रेश्ड फ्रंट और रियर बंपर, कनेक्टिंग एलईडी लाइट्स के साथ नए टेल लैंप, पैनोरमिक सनरूफ, नए अलॉय वील डिजाइन लते हैं।

skoda kushaq

खास बात है कि स्कोडा इस एसयूवी में अलॉय वील, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, 6 एयरबैग, एबीएस और ईबीडी जैसे कई फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर दे रही है। कुशाक में पेट्रोल इंजन के वही ऑप्शन मौजूद हैं। इसमें 115PS की पावर और 178Nm टॉर्क वाला 1.0 लीटर TSI इंजन है। यह मैन्युअल और नए 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। 1.5 TSI इंजन में 7-स्पीड डीएसजी गियरबॉक्स दिया गया है और यह 150PS की पावर और 250Nm टॉर्क जनरेट करता है।

ये भी पढ़ें:325kmph की टॉप-स्पीड वाली सुपरकार के सफर पर ब्रेक, लगा है पावरफुल V10 इंजन

फॉक्सवैगन टाइगुन

टाइगुन असल में कुशाक और स्लाविया वाले प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। इस SUV को भी फेसलिफ्ट मिलेगा। इसके कई फोटो ऑनलाइन देखने को मिल चुके हैं। SUV में कई डिजाइन बदलाव होंगे। इनमें रिफ्रेश्ड हेडलाइट्स, ग्रिल, एयर डैम, स्किड प्लेट्स, टेल लाइट्स और अलॉय वील शामिल हो सकते हैं। केबिन के अंदर भी आपको कई बदलाव देखने को मिलेंगे। एसयूवी के इंजन में और गियरबॉक्स में कोई बदलाव नहीं होगा।

फॉक्सवैगन वर्टस

वर्टस अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान में से एक है। इसके अपडेट का ग्राहकों को काफी समय से इंतजार। सेडान को टाइगुन की तरह कॉस्मेटिक अपडेट मिलेंगे और इसमें नए फीचर्स भी ऐड होंगे। इसमें एसयूवी वाले ही पेट्रोल इंजन होंगे, साथ ही 1.0 टीएसआई वेरिएंट में 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का नया फीचर मिलेगा। अपडेटेड वर्टस के इस साल के अंत में लॉन्च होने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:कार मार्केट में इस कंपनी ने मचाई खलबली, किआ, हुंडई पीछे, जनवरी में तगड़ी सेल

फॉक्सवैगन की सब-4 मीटर एसयूवी

फॉक्सवैगन ने हाल ही में खुलासा किया है कि वे कायलाक के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड एक सब-4 मीटर एसयूवी पर काम कर रहा है। इसका एक्सटीरियर लुक अलग होगा और केबिन का थीम और लेआउट भी अलग हो सकता है। यह 1.0 TSI इंजन के साथ मैन्युअल और 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन में उपलब्ध होगी। इसके 2027 के मिड तक बाजार में लॉन्च होने की उम्मीद है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।