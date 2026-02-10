धूम मचाने आ रहीं स्कोडा और VW की ये बजट कारें, लिस्ट में तगड़े फेसलिफ्ट भी शामिल

संक्षेप: अगर आप स्कोडा या फॉक्सवैगन का कोई प्रोडक्ट लेने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी इस साल फेसलिफ्ट और नए मॉडल के साथ अपने लाइनअप को अपडेट करने वाली है। आइए जानते हैं कंपनी की 6 नई बजट मॉडल्स के बारे में बता रहे हैं।

स्कोडा या फॉक्सवैगन की कार आमतौर पर ग्राहकों को महंगी लगती है। हालांकि, इंडिया 2.0 स्ट्रैटिजी के साथ कंपनी ने अपनी कारों को अफोर्डेबल बनाया है और इसका असर कंपनी की सेल्स पर भी दिख रहा है। अगर आप भी स्कोडा या फॉक्सवैगन का कोई प्रोडक्ट लेने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी इस साल फेसलिफ्ट और नए मॉडल के साथ अपने लाइनअप को अपडेट करने वाली है। यहां हम आपको स्कोडा और फॉक्सवैगन की 6 नई बजट मॉडल्स के बारे में बता रहे हैं, तो जल्द इंडियन मार्केट में एंट्री कर सकते हैं।

स्कोडा स्लाविया स्लाविया का फेसलिफ्ट आने वाला है। इसे कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। माना जा रहा है कि कंपनी इसे आने वाले महीनों में लॉन्च कर सकती है। इसमें नए ग्रिल, बंपर, हेजलैंप्स और टेल लैंप्स के साथ नए वील्स जैसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। स्लाविया का इंजन कुशाक वाला ही रहेगा। यानी स्लाविया में भी आपको 1.0 TSI इंजन 8 स्पीड ऑटोमैटिक और और 6 स्पीड मैन्युअल दिखेगा। रिपोर्ट के अनुसर 1.5 TSI में में रियर डिस्क ब्रेक स्टैंडर्ड होंगे और इसका 150 PS की पावर और 250 Nm का टॉर्क देगा।

स्कोडा कायलाक सबसे किफायती एसयूवी या सब-4 मीटर एसयूवी, Kylaq, को भी जल्द ही अपडेट मिल सकता है। यह एसयूवी मार्केट में ब्रैंड की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही है। यह एक छोटी और दमदार एसयूवी है, जो कई बेहतरीन फीचर्स से लैस है। कंपनी कायलाक के एक्सटीरियर लुक में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव कर सकती है ताकि इसका लुक रिफ्रेश्ड लगे। इसमें मौजूदा 1.0 TSI इंजन ही रहेगा। खास बात है कि यह 6-स्पीड ऑटोमैटिक की बजाय 8-स्पीड ऑटोमैटिक के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स भी ऑफर करेगा।

स्कोडा कुशाक स्कोडा ने हाल ही में अपनी मिड-साइज एसयूवी- कुशाक का अपडेटेड वर्जन इंडियन मार्केट में पेश किया था। कुशाक फेसलिफ्ट का प्राइस अभी सामने नहीं आया है। कंपनी इसकी कीमत का खुलासा इसी महीने कर सकती है। फेसलिफ्ट के साथ स्कोडा ने कुशाक को बेबी कोडियाक जैसा लुक दिया है। इसमें फ्रंट में डॉटेड कनेक्टिंग एलईडी डीआरएल, रिफ्रेश्ड फ्रंट और रियर बंपर, कनेक्टिंग एलईडी लाइट्स के साथ नए टेल लैंप, पैनोरमिक सनरूफ, नए अलॉय वील डिजाइन लते हैं।

खास बात है कि स्कोडा इस एसयूवी में अलॉय वील, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, 6 एयरबैग, एबीएस और ईबीडी जैसे कई फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर दे रही है। कुशाक में पेट्रोल इंजन के वही ऑप्शन मौजूद हैं। इसमें 115PS की पावर और 178Nm टॉर्क वाला 1.0 लीटर TSI इंजन है। यह मैन्युअल और नए 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। 1.5 TSI इंजन में 7-स्पीड डीएसजी गियरबॉक्स दिया गया है और यह 150PS की पावर और 250Nm टॉर्क जनरेट करता है।

फॉक्सवैगन टाइगुन टाइगुन असल में कुशाक और स्लाविया वाले प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। इस SUV को भी फेसलिफ्ट मिलेगा। इसके कई फोटो ऑनलाइन देखने को मिल चुके हैं। SUV में कई डिजाइन बदलाव होंगे। इनमें रिफ्रेश्ड हेडलाइट्स, ग्रिल, एयर डैम, स्किड प्लेट्स, टेल लाइट्स और अलॉय वील शामिल हो सकते हैं। केबिन के अंदर भी आपको कई बदलाव देखने को मिलेंगे। एसयूवी के इंजन में और गियरबॉक्स में कोई बदलाव नहीं होगा।

फॉक्सवैगन वर्टस वर्टस अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान में से एक है। इसके अपडेट का ग्राहकों को काफी समय से इंतजार। सेडान को टाइगुन की तरह कॉस्मेटिक अपडेट मिलेंगे और इसमें नए फीचर्स भी ऐड होंगे। इसमें एसयूवी वाले ही पेट्रोल इंजन होंगे, साथ ही 1.0 टीएसआई वेरिएंट में 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का नया फीचर मिलेगा। अपडेटेड वर्टस के इस साल के अंत में लॉन्च होने की उम्मीद है।