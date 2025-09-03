इस साल दनादन बिक रही ये कार, इसे टक्कर देने वाले मॉडल का उठ गया बोरिया-बिस्तर! ये सिटी और वरना नहीं
2022 में लॉन्च हुई वर्टूस ने भारत के मिड-साइज सेडान सेगमेंट में वोक्सवैगन के नए कदम को ऐसे समय में हाइलाइट किया जब SUV पारंपरिक थ्री-बॉक्स कारों पर भारी पड़ने लगी थीं। MQB-A0-IN प्लेटफॉर्म पर तैयार वर्टूस को विशेष रूप से भारतीय खरीदारों के लिए डिजाइन किया गया था।
वोक्सवैगन वर्टूस देश की प्रीमियम सेडान है। ये कई सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स से लैस है। इसकी कामयाबी का अंदाजा यूं भी लगाया जा सकता है कि ये 2025 तक भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रीमियम सेडान के तौर पर सामने आई है। 2022 में लॉन्च हुई वर्टूस ने भारत के मिड-साइज सेडान सेगमेंट में वोक्सवैगन के नए कदम को ऐसे समय में हाइलाइट किया जब SUV पारंपरिक थ्री-बॉक्स कारों पर भारी पड़ने लगी थीं। MQB-A0-IN प्लेटफॉर्म पर तैयार वर्टूस को विशेष रूप से भारतीय खरीदारों के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें जर्मन इंजीनियरिंग को सेगमेंट-फ्रेंडली कीमतों और सुविधाओं के साथ जोड़ा गया था। तीन साल बाद इस मॉडल ने न केवल एक मजबूत पहचान बनाई है, बल्कि अपनी कैटेगरी में सबसे प्रभावशाली नाम भी बन गया है।
जनवरी और अगस्त 2025 के बीच वोक्सवैगन वर्टूस की 13,853 यूनिट की बिक्री दर्ज की गई। पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में यह लगभग 9% की वृद्धि दर्शाता है। प्रीमियम सेडान सेगमेंट में जहां जनवरी से जुलाई तक 37,575 यूनिट बिकीं, अकेले वर्टूस की बिक्री में 33% की हिस्सेदारी रही। वर्टूस लगातार अपने कॉम्पटीटर्स से आगे निकल रही है। होंडा सिटी और हुंडई वरना लगातार खरीदारों को आकर्षित कर रही हैं, लेकिन हाल के महीनों में दोनों ही फोक्सवैगन की सेडान के साथ कदमताल नहीं मिला पा रही हैं। इस बीच, मारुति सुजुकी की सियाज की डिमांड में भारी गिरावट आई। जिसके चलते कंपनी ने उसे अप्रैल 2025 में हमेशा के लिए बंद कर दिया।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
Mahindra Thar
₹ 11.5 - 17.62 लाख
Mahindra Scorpio N
₹ 13.99 - 25.42 लाख
Yamaha MT 15 Version 2.0
₹ 1.7 - 1.8 लाख
Royal Enfield Hunter 350
₹ 1.5 - 1.82 लाख
Hero Splendor Plus XTEC
₹ 83,251 - 86,551
इंडस्ट्री एक्सपर्ट वर्टूस के डिजाइन, परफॉर्मेंस और सेफ्टी फीचर्स के मिश्रण की ओर इशारा करते हैं, जो इस प्राइस कैटेगरी में उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रतीत होते हैं। डेली की उपयोगिता और बेहतरीन प्रदर्शन के बीच संतुलन की तलाश करने वाले खरीदार प्रतिस्पर्धियों की तुलना में वर्टूस को चुन रहे हैं। वर्टूस 2 पेट्रोल इंजनों के साथ आती है। पहला 1.0-लीटर TSI है, जो 113 बीएचपी और 178 एनएम जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स या 6-स्पीड ऑटोमैटिक के साथ उपलब्ध है। वहीं, दूसरा 1.5-लीटर TSI है, जो 148 बीएचपी और 250 एनएम जनरेट करता है, जो 6-स्पीड मैनुअल या 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक के साथ आता है।
वर्टूस ने उस कैटेगरी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है जो SUV के आगे पिछड़ रही थी। सियाज के संघर्ष और होंडा सिटी व हुंडई वरना के उसकी गति से मेल न खाने के बावजूद, वर्टूस की बिक्री के आंकड़े भारत के मौजूदा कार बाजार में सेडान कारों की एक दुर्लभ सफलता की कहानी पेश करते हैं। वोक्सवैगन इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर नितिन कोहली ने रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा, "इसकी निरंतर सफलता हमारे ग्राहकों के ब्रांड में विश्वास और भरोसे का प्रतिबिंब है, और वर्टूस को अपनी पसंदीदा सेडान बनाने के लिए हम उनके प्रति सच्चे दिल से आभारी हैं।"
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।