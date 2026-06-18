फर्जी है E20 फ्यूल से जुड़ा यह वीडियो, तेजी से हो रहा वायरल, भारत पेट्रोलियम ने बताई सच्चाई

गाड़ी के फ्यूल टैंक के कैप के आसपास कई सारी चींटियों वाला वीडियो भी तेजी वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि इथेनॉल वाले पेट्रोल के कारण चीटिंयां फ्यूल फिर कैप के पास जमा हो रही हैं। अब भारत पेट्रोलियम ने इसका सच सामने ला दिया है।

E20 और E85 इथेनॉल ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों के अलग-अलग रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। कुछ E20 के फायदे गिना रहे हैं, तो कुछ में इससे गाड़ियों को होने वाले नुकसान के बारे में बताया जा रहा है। इसी बीच गाड़ी के फ्यूल टैंक के कैप के आसपास कई सारी चींटियों के जमा होने वाला वीडियो भी तेजी से इंटरनेट पर वायरल हुआ। वीडियो में दावा किया गया कि इथेनॉल वाले पेट्रोल के कारण बड़ी संख्या में चींटियां फ्यूल कैप के पास जमा हो रही हैं। हालांकि, अब भारत पेट्रोलियम (BPCL) ने इस वीडियो का सच सामने लाते हुए इसे पूरी तरह गलत और मिसलीडिंग बताया है।

वीडियो में नहीं दिखाई गई पूरी कार यह वीडियो अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई अकाउंट्स से शेयर किया जा रहा है। फिलहाल यह साफ नहीं है कि इसे सबसे पहले किसने पोस्ट किया था। वीडियो में एक व्यक्ति कार का फ्यूल लिड खोलता है, जहां फ्यूल फिलर कैप के आसपास चींटियों का झुंड दिखाई देता है। वीडियो में पूरी कार नहीं दिखाई गई है, लेकिन खास तौर पर फ्यूल लिड पर लगे E20 स्टिकर को दिखाया गया है। वीडियो को इस तरह शूट किया गया कि देखने वालों को लगे कि चींटियां पेट्रोल में मौजूद इथेनॉल की वजह से आ रही हैं। कई लोगों ने इस दावे को सच मान लिया और वीडियो को तेजी से शेयर करना शुरू कर दिया।

भारत पेट्रोलियम ने किया X पोस्ट मामला तेजी से फैलने के बाद भारत पेट्रोलियम ने इसकी सच्चाई को सामने ला कर ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। कंपनी ने अपने X अकाउंट पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि E20 पेट्रोल और चींटियों के बीच किसी भी तरह का संबंध होने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है।

कीड़ों को दूर रखने के लिए मिलाया जाता है केमिकल भारत पेट्रोलियम के अनुसार पेट्रोल में मिलाया जाने वाला फ्यूल-ग्रेड इथेनॉल फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन प्रोसेस से तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान उसमें मौजूद शुगर पूरी तरह खत्म हो जाता है। इसके अलावा फ्यूल इथेनॉल में ऐसे केमिकल भी मिलाए जाते हैं, जो कीड़ों और कीट-पतंगों को दूर रखने का काम करते हैं।

पेट्रोल की महक ही मेन रहती है

कंपनी ने यह भी बताया कि जब इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जाता है, तब पेट्रोल की महक ही मेन रहती है और इथेनॉल की गंध लगभग महसूस ही नहीं होती। इतना ही नहीं, E20 पेट्रोल में नॉर्मल पेट्रोल के मुकाबले फ्यूल वेपर भी कम बनते हैं। इसलिए इसमें ऐसी कोई चीज मौजूद गी नहीं है, जो चींटियों या दूसरे कीड़ों को अपनी ओर खींचे।

नहीं पता चला कि वीडियो असली है या AI क्रिएटेड