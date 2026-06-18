फर्जी है E20 फ्यूल से जुड़ा यह वीडियो, तेजी से हो रहा वायरल, भारत पेट्रोलियम ने बताई सच्चाई
गाड़ी के फ्यूल टैंक के कैप के आसपास कई सारी चींटियों वाला वीडियो भी तेजी वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि इथेनॉल वाले पेट्रोल के कारण चीटिंयां फ्यूल फिर कैप के पास जमा हो रही हैं। अब भारत पेट्रोलियम ने इसका सच सामने ला दिया है।
E20 और E85 इथेनॉल ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों के अलग-अलग रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। कुछ E20 के फायदे गिना रहे हैं, तो कुछ में इससे गाड़ियों को होने वाले नुकसान के बारे में बताया जा रहा है। इसी बीच गाड़ी के फ्यूल टैंक के कैप के आसपास कई सारी चींटियों के जमा होने वाला वीडियो भी तेजी से इंटरनेट पर वायरल हुआ। वीडियो में दावा किया गया कि इथेनॉल वाले पेट्रोल के कारण बड़ी संख्या में चींटियां फ्यूल कैप के पास जमा हो रही हैं। हालांकि, अब भारत पेट्रोलियम (BPCL) ने इस वीडियो का सच सामने लाते हुए इसे पूरी तरह गलत और मिसलीडिंग बताया है।
वीडियो में नहीं दिखाई गई पूरी कार
यह वीडियो अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई अकाउंट्स से शेयर किया जा रहा है। फिलहाल यह साफ नहीं है कि इसे सबसे पहले किसने पोस्ट किया था। वीडियो में एक व्यक्ति कार का फ्यूल लिड खोलता है, जहां फ्यूल फिलर कैप के आसपास चींटियों का झुंड दिखाई देता है। वीडियो में पूरी कार नहीं दिखाई गई है, लेकिन खास तौर पर फ्यूल लिड पर लगे E20 स्टिकर को दिखाया गया है। वीडियो को इस तरह शूट किया गया कि देखने वालों को लगे कि चींटियां पेट्रोल में मौजूद इथेनॉल की वजह से आ रही हैं। कई लोगों ने इस दावे को सच मान लिया और वीडियो को तेजी से शेयर करना शुरू कर दिया।
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भारत पेट्रोलियम ने किया X पोस्ट
मामला तेजी से फैलने के बाद भारत पेट्रोलियम ने इसकी सच्चाई को सामने ला कर ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। कंपनी ने अपने X अकाउंट पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि E20 पेट्रोल और चींटियों के बीच किसी भी तरह का संबंध होने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है।
कीड़ों को दूर रखने के लिए मिलाया जाता है केमिकल
भारत पेट्रोलियम के अनुसार पेट्रोल में मिलाया जाने वाला फ्यूल-ग्रेड इथेनॉल फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन प्रोसेस से तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान उसमें मौजूद शुगर पूरी तरह खत्म हो जाता है। इसके अलावा फ्यूल इथेनॉल में ऐसे केमिकल भी मिलाए जाते हैं, जो कीड़ों और कीट-पतंगों को दूर रखने का काम करते हैं।
पेट्रोल की महक ही मेन रहती है
कंपनी ने यह भी बताया कि जब इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जाता है, तब पेट्रोल की महक ही मेन रहती है और इथेनॉल की गंध लगभग महसूस ही नहीं होती। इतना ही नहीं, E20 पेट्रोल में नॉर्मल पेट्रोल के मुकाबले फ्यूल वेपर भी कम बनते हैं। इसलिए इसमें ऐसी कोई चीज मौजूद गी नहीं है, जो चींटियों या दूसरे कीड़ों को अपनी ओर खींचे।
नहीं पता चला कि वीडियो असली है या AI क्रिएटेड
BPCL ने अपने बयान में साफ कहा कि E20 पेट्रोल की वजह से चींटियां फ्यूल कैप के आसपास इकट्ठा नहीं होती हैं। इस तरह के दावे पूरी तरह निराधार हैं और इन्हें समर्थन देने वाला कोई वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है। हालांकि, कंपनी ने यह नहीं बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो असली है या AI की मदद से बनाया गया है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।और पढ़ें
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