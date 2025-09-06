इंडिया में तहलका मचाने आई ये वियतनामी इलेक्ट्रिक कार, रेंज 532km और लेवल-2 ADAS फीचर से लैस; घर लाने में इतना पैसा लगेगा

भारत में विनफास्ट VF 7 (VinFast VF 7) इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च हो गई है, जिसकी कीमत 20.89 लाख रुपये से शुरू होती है। इसकी रेंज 532km है। इसमें लेवल-2 ADAS फीचर भी मिलेगा। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

वियतनामी ईवी कंपनी विनफास्ट (VinFast) ने भारत में अपनी दूसरी गाड़ी VF 7 इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती कीमत 20.89 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है। बुकिंग्स पहले से ही शुरू हो चुकी हैं और कंपनी कई शानदार ओनरशिप बेनिफिट्स भी दे रही है। ग्राहकों को जुलाई 2028 तक फ्री चार्जिंग, 10 साल/2 लाख किमी. की वारंटी और पहले तीन साल तक फ्री मेंटेनेंस मिलेगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

एक्सटीरियर हाइलाइट VF 7 का डिजाइन बेहद फ्यूचरिस्टिक और स्पोर्टी है। इसमें ऑल-एलईडी लाइटिंग सेटअप, कनेक्टेड एलईडी डीआरएल और टेललैंप्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें 19-इंच के अलॉय व्हील्स और 6 कलर ऑप्शन (Earth, Wind, Wind Infinity, Sky और Sky Infinity) इसे और प्रीमियम बनाते हैं। इसमें पैनोरमिक ग्लास रूफ इसके कैबिन को और ज्यादा लग्जरी लुक मिलता है।

इंटीरियर और फीचर्स इंटीरियर की बात करें तो VF 7 पूरी तरह टेक-लोडेड है। इसमें 12.9-इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलता है। इसके अलावा इस ईवी में कलर्ड हेड-अप डिस्प्ले, लेवल 2 ADAS (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), कूल्ड फ्रंट सीट्स और 8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट्स दी गई हैं। इसमें ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और एयर प्यूरीफायर दिया गया है। इसके साथ ही इसमें 8-स्पीकर साउंड सिस्टम और टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं। इसमें पैनोरमिक ग्लास रूफ भी दिया गया है।

पावरट्रेन और रेंज VF 7 में दो बैटरी पैक ऑप्शन मिलते हैं। इसमें 59.6kWh का बैटरी पैक दिया जाता है, ज 175 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इस बैटरी पैक के साथ ये ईवी 438 किमी. की MIDC रेंज ऑफर करती है।

70.8 kWh का बैटरी पैक इसके अलावा ये ईवी 70.8 kWh बैटरी (डुअल मोटर) पैक के साथ भी आती है, जो 201 bhp की पावर और 310 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। ये वैरिएंट 532 किमी. की MIDC रेंज ऑफर करता है। इसमें ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) सिर्फ टॉप वैरिएंट में मिलता है।