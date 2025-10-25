Hindustan Hindi News
विनफास्ट VF6 और VF7 की डिलीवरी हुई शुरू, सिंगल चार्ज पर 510Km की रेंज; लग्जरी इंटीरियर से लैस

संक्षेप: ये दोनों मॉडल कंपनी के तमिलनाडु के थूथुकुडी प्लांट में असेंबल किए जा रहे हैं, जो लोकल प्रोडक्शन के साथ-साथ उपमहाद्वीप के अन्य बाजारों में संभावित एक्सपोर्ट के लिए भी विनफास्ट का हब होगा।

Sat, 25 Oct 2025 04:17 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
वियतनाम की इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी विनफास्ट (VinFast) ने भारतीय बाजार में VF6 और VF7 की डिलीवरी शुरू कर दी है। कारों का पहला बैच पहले ही कोच्चि, जयपुर और अन्य राज्यों में ग्राहकों को डिलीवर किया जा चुका है। यह डिलीवरी सितंबर 2025 में ब्रांड के भारत में लॉन्च होने के कुछ ही हफ्ते बाद हुई, जब विनफास्ट ने लोकल प्रोडक्शन, रिटेल और सर्विस नेटवर्क के लिए अपनी लंबी अवधि की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया था।

विनफास्ट VF6 की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

विनफास्ट VF6 कॉम्पैक्ट EV SUV तीन ट्रिम्स अर्थ, विंड और विंड इनफिटी में खरीद सकते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 16.49 लाख रुपए से 18.29 लाख रुपए तक हैं। इसमें 59.6 kWh की बैटरी है जो इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देती है। ये 201 hp और 310 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। विनफास्ट सिंगल चार्ज पर 468 km की ARAI-सर्टिफाइड रेंज का वादा करता है, जिसमें 10% से 70% तक फास्ट चार्जिंग में सिर्फ 25 मिनट लगते हैं। यह SUV 8.9 सेकंड में 0-100 km/h की रफ्तार पकड़ लेती है।

इसमें 12.9-इंच टचस्क्रीन, हेड-अप डिस्प्ले, एयर प्यूरीफायर, 360 डिग्री कैमरा और ADAS सेफ्टी मिलती है। इसमें स्टैंडर्ड के तौर पर 7 एयरबैग, 190 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस और 2,730 mm का व्हीलबेस भी मिलता है। कंपनी VF6 पर 7 साल या 1.60 लाख km की वारंटी के साथ-साथ एक लॉन्च चार्जिंग बेनिफिट पैकेज भी दे रही है। सेगमेंट में इसका मुकाबला प्रीमियम और लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों से होगा।

विनफास्ट VF7 की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

विनफास्ट VF7 एक मिड-साइज इलेक्ट्रिक SUV है जो उन ग्राहकों के लिए है जिन्हें ज्यादा पावर, रेंज और जगह चाहिए। VF7 दो बैटरी पैक 59.6 kWh और 70.8 kWh में खरीद सकते हैं। इसे 2WD या AWD ड्राइवट्रेन के साथ लिया जा सकता है। पावर डिलीवरी सबसे कम वैरिएंट पर 175 hp और 250 Nm से लेकर AWD वैरिएंट पर 350 bhp और 500 Nm तक है। टॉप-ऑफ-द-लाइन VF7 5.8 सेकंड में 0-100 km/h की स्पीड पकड़ लेती है। इसकी क्लेम्ड रेंज 510 km तक है।

VF6 की तरह, VF7 में भी लग्जरी, टेक्नोलॉजी से लैस इंटीरियर है जिसमें कनेक्टेड फंक्शन, बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, ADAS और टॉप ट्रिम्स पर पैनोरमिक सनरूफ शामिल हैं। इसे 10 साल की वारंटी या 2 लाख km का भी फायदा मिलता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 20.89 लाख रुपए से 25.49 लाख रुपए तक हैं। इसे 5 ट्रिम्स अर्थ, विंड, विंड इनफिनिटी, स्काई और स्काई इनफिनिटी में खरीद सकते हैं।

