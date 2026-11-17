Vinfast VF5 फेसलिफ्ट हुई रिवील, 370km तक की रेंज, टाटा नेक्सॉन EV को दे सकती है टक्कर
VinFast ने अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार VF5 के फेसलिफ्ट मॉडल को रिवील कर दिया है। नई VF5 में पहले से ज्यादा बॉक्सी डिजाइन, नया इंटीरियर और बड़ा बैटरी पैक दिया गया है। आइए जानते हैं डीटेल।
वियतनाम की इलेक्ट्रिक कार मेकर VinFast ने अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार VF5 के फेसलिफ्ट मॉडल को रिवील कर दिया है। साल 2022 में लॉन्च हुई यह कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली ग्लोबल EVs में से एक है। करीब चार साल बाद इसे कई बड़े बदलावों के साथ अपडेट किया गया है। नई VF5 में पहले से ज्यादा बॉक्सी डिजाइन, नया इंटीरियर और बड़ा बैटरी पैक दिया गया है। खास बात यह है कि इस इलेक्ट्रिक कार को भारत में कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है और इसका डिजाइन पेटेंट भी सामने आया था।
पहले से ज्यादा SUV जैसा हुआ डिजाइन
नई विनफास्ट VF5 फेसलिफ्ट का एक्सटीरियर पुराने मॉडल से काफी अलग है। इसका डिजाइन अब ज्यादा अपराइट और बॉक्सी है, जिससे यह पहले से ज्यादा एसयूवी जैसी दिखती है। इसकी लंबाई 3,987mm, चौड़ाई 1,772mm और ऊंचाई 1,595mm है। यानी पुराने मॉडल के मुकाबले यह 20mm लंबी, 49mm चौड़ी और 16mm ऊंची हो गई है। हालांकि, इसका 2,514mm व्हीलबेस पहले जैसा ही रहने की उम्मीद है। फ्रंट में पुराने मॉडल की तरह क्रोम एलिमेंट्स दिए गए हैं, लेकिन अब ये ज्यादा लंबे और फ्लैट हैं। इनके बीच में VinFast का लोगो मिलता है। हेडलाइट्स को बंपर पर प्लेस दी गई है।
इसके अलावा वर्टिकल एयर इनटेक और स्लेटेड एयर डैम भी दिया गया है, जिनके आसपास क्रोम फिनिश मिलती है। साइड में मोटी बॉडी क्लैडिंग, 17-इंच एयरो-ऑप्टिमाइज्ड अलॉय व्हील्स और अलग डिजाइन वाली विंडो लाइन दी गई है। चार्जिंग पोर्ट फ्रंट राइट व्हील के ऊपर मौजूद है। पीछे की तरफ फुल-विड्थ LED लाइट बार, रियर स्पॉइलर, इंटीग्रेटेड स्टॉप लैंप और मोटी ब्लैक क्लैडिंग मिलती है।
नया डैशबोर्ड और 10-इंच टचस्क्रीन
केबिन में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। पुराने मॉडल के एंगल्ड डैशबोर्ड की जगह अब फ्लैट और मिनिमलिस्टिक डैशबोर्ड दिया गया है। टचस्क्रीन का साइज 8 इंच से बढ़ाकर 10 इंच कर दिया गया है। इसमें नया 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है। कंपनी ने अलग डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले हटा दिया है और जरूरी ड्राइविंग जानकारी को भी 10-इंच स्क्रीन में शामिल किया है। सेंटर कंसोल से रोटरी ड्राइव सिलेक्टर हटाया गया है। अब गियर सिलेक्शन का काम स्टीयरिंग के पीछे राइट साइड में दिए गए स्टॉक से होगा। इसकी जगह वायरलेस चार्जिंग पैड, दो कपहोल्डर और स्लाइडिंग आर्मरेस्ट दिया गया है। सीटों पर ड्यूल-टोन फिनिश और लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है।
43kWh बैटरी और 370km की रेंज
नई VF5 में 43kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है। पुराने मॉडल में 29.6kWh और 37.23kWh के बैटरी विकल्प मिलते थे। नए मॉडल की NEDC सर्टिफाइड रेंज 370km है। इसमें फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो 99hp की पावर और 135Nm का टॉर्क जेनरेट करती है। कार में 6.6kW तक AC और 60kW तक DC चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। हालांकि, कंपनी ने अभी चार्जिंग टाइम की जानकारी नहीं दी है।
भारत में Tata Nexon EV से होगा मुकाबला
विनफास्ट VF5 फेसलिफ्ट भारतीय बाजार में कंपनी की एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक कार होगी। इसे भारत में पहले भी टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। लॉन्च होने पर इसका मुकाबला Tata Nexon EV जैसी इलेक्ट्रिक एसयूवी से होगा। हालांकि, भारत में इसकी लॉन्च डेट, कीमत और यहां मिलने वाले बैटरी पैक और फीचर्स की जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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