VF5 Facelift भारतीय बाजार में लॉन्च होने की तैयारी कर रही है। इसी बीच इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को एक बार फिर भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इस बार सामने आई तस्वीरों में इसके राइट-हैंड ड्राइव केबिन यानी इंटीरियर की झलक भी मिली है।

वियतनाम की VinFast अपनी नई VF5 फेसलिफ्ट को भारतीय बाजार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को एक बार फिर भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इस बार सामने आई तस्वीरों में इसके राइट-हैंड ड्राइव केबिन यानी इंटीरियर की झलक भी मिली है। भारत में टेस्टिंग के दौरान दिखी एसयूवी पर तमिलनाडु की ट्रेड प्लेट लगी थी और इसमें टेस्टिंग से जुड़े काफी इक्विपमेंट भी नजर आए। इन स्पाई शॉट्स को Prashanth Fernando और रशलेन ने शेयर किया है। 4 मीटर से छोटी यह इलेक्ट्रिक एसयूवी कंपनी की भारत में एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट होगा। बाजार में इसका मुकाबला टाटा नेक्सॉन ईवी जैसी कारों से हो सकता है। हालांकि, अभी इसकी इंडिया प्राइसिंग, फीचर्स और लॉन्च टाइमलाइन की ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है।

ऐसा होगा VF5 फेसलिफ्ट का इंटीरियर नए स्पाई फोटोज में VF5 का डैशबोर्ड ग्लोबल मॉडल जैसा नजर आ रहा है। इसमें हॉरिजॉन्टल डिजाइन वाला डैशबोर्ड, स्लिम AC वेंट्स और बीच में बड़ा टचस्क्रीन दिया गया है। खास बात यह है कि स्टीयरिंग व्हील के पीछे अलग से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं है। ड्राइविंग से जुड़ी इन्फर्मेशन सेंट्रल स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। इसमें ऊपर और नीचे से फ्लैट डिजाइन वाला 2-स्पोक मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। गियर सिलेक्टर को स्टीयरिंग के पीछे रखा गया है, जिससे सेंटर कंसोल पर स्टोरेज स्पेस, कपहोल्डर और आर्मरेस्ट के लिए ज्यादा जगह मिलती है। टेस्टिंग मॉडल में डार्क अपहोल्स्ट्री, पैटर्न वाली स्टिचिंग, इंटीग्रेटेड फ्रंट हेडरेस्ट और मैन्युअल एडजस्टमेंट वाली सीट्स दिखाई दी हैं।

बदले हुए डिजाइन के साथ आएगी नई VF5 कैमोफ्लाज के बावजूद इसके अपडेटेड एक्सटीरियर की झलक मिल गई है। आगे की तरफ इसमें सीधा फ्रंट डिजाइन, नीचे की तरफ लगे हेडलैंप, बंपर के किनारों पर वर्टिकल एलिमेंट और हॉरिजॉन्टल स्लैट्स वाला बड़ा एयर इनटेक मिलेगा। पीछे रूफ स्पॉइलर, इंटीग्रेटेड ब्रेक लैंप, शार्क-फिन एंटीना, रियर वाइपर और ब्लैक बंपर दिया गया है। इसमें ब्लैक अलॉय व्हील, व्हील आर्च क्लैडिंग और ORVM पर इंडिकेटर भी नजर आए हैं। इसके ग्लोबल मॉडल की लंबाई 3,987mm, चौड़ाई 1,772mm और व्हीलबेस 2,513mm है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 16-इंच व्हील के साथ 170mm और 17-इंच व्हील के साथ 178mm है।

2 बैटरी ऑप्शन और 370km से ज्यादा की रेंज इंटरनेशन मार्केट में VF5 फेसलिफ्ट को NP Green और NP Premium वेरिएंट में लाया गया है। इनमें 37.23kWh और 43kWh के बैटरी पैक मिलते हैं। दोनों में फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो 72kW यानी करीब 96.5bhp की पावर और 180Nm का टॉर्क जेनरेट करती है। कंपनी के मुताबिक यह एसयूवी 0 से 100kmph की रफ्तार 13 सेकेंड से कम समय में पकड़ सकती है। NP Green की टारगेट NEDC रेंज 320km से ज्यादा और NP Premium की रेंज 370km से ज्यादा बताई गई है। दोनों में 6.6kW AC चार्जिंग और 60kW तक DC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। हालांकि, ये इंटरनेशनल मार्केट के आंकड़े हैं और इन्हें भारत के लिए सर्टिफाइड रेंज नहीं माना जाना चाहिए।

फीचर्स की बात करें, तो इसमें 10-इंच टचस्क्रीन, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, Electronic Parking Brake और Auto-Hold मिलते हैं। प्रीमियम वेरिएंट में 6 एयरबैग, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, वायरलेस चार्जिंग, क्रूज कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग और 360-डिग्री कैमरा भी दिया गया है। भारत में आने वाले मॉडल में कौन से फीचर्स और बैटरी ऑप्शन मिलेंगे, इसकी जानकारी लॉन्च के समय सामने आएगी।