पूरे ₹4.10 लाख का प्राइस कट, अब महिंद्रा XEV 9S से भी सस्ती हो गई यह 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार; रेंज 517Km

अप्रैल 2026 में लॉन्च के समय विनफास्ट VF MPV 7 की एक्स-शोरूम कीमत 24.49 लाख रुपए थी, लेकिन अब इसमें भारी कटौती की गई है। नवंबर 2026 तक आते-आते, विनफास्ट VF MPV 7 की कीमत अब 20.39 लाख रुपए रह गई है। कंपनी VF MPV 7 के जरिए 7-सीटर इलेक्ट्रिक MPV सेगमेंट में अपनी जगह बनाने की तैयारी कर रही है।

वियतनाम की कंपनी विनफास्ट का जादू भारतीय बाजार में जमकर चल रहा है। ये देश के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार बेचने वाली कंपनियों की लिस्ट में चौथे नंबर पर है। इससे ऊपर टाटा मोटर्स, महिंद्रा और MG मोटर्स हैं। वहीं, किआ, मारुति सुजुकी, हुंडई और BYD जैसी कंपनियों से ये ज्यादा कार बेच रही है। अब कंपनी ने सेगमेंट में अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए विनफास्ट VF MPV 7 की कीमतों में भारी कटौती कर दी है। दरअसल, इसकी नई एक्स-शोरूम कीमत 20.39 लाख रुपए हो गई है। यानी ये लॉन्च के बाद से 4.10 लाख रुपए सस्ती हो गई है।

दरअसल, अप्रैल 2026 में लॉन्च के समय विनफास्ट VF MPV 7 की एक्स-शोरूम कीमत 24.49 लाख रुपए थी, लेकिन अब इसमें भारी कटौती की गई है। नवंबर 2026 तक आते-आते, विनफास्ट VF MPV 7 की कीमत अब 20.39 लाख रुपए रह गई है। कंपनी VF MPV 7 के जरिए 7-सीटर इलेक्ट्रिक MPV सेगमेंट में अपनी जगह बनाने की तैयारी कर रही है। भारत में इसका सीधा मुकाबला BYD eMax 7 से होता है।

भारत हमेशा से ही कीमतों को लेकर काफी उतार-चढ़ाव भरा बाजार माना जाता रहा है। खासकर जिन कारों की बिक्री धीमी रहती है, उनकी कीमतों में हमेशा कमी दिखती रहती है। वियतनामी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी इस बात को बखूबी समझती है। कंपनी ने VF 6 और VF 7 मॉडल्स को कीमतें अपने कॉम्पटीटर और सेगमेंट के हिसाब से काफी सटीक रखीं, जिसके चलते उसे भारत में सफलता भी मिली है।

कंपनी ने VF MPV 7 लॉन्च की थी, तो इसकी कीमत 24.49 लाख रुपए रखी गई थी, जिसका टैगलाइन 'वन इंडिया, वन प्राइस' था। हालांकि, शायद इसी कीमत की वजह से VF MPV 7 की बिक्री में गिरावट आई। अब इस बात को समझते हुए कंपनी ने इसकी कीमत में 4.1 लाख रुपये की कटौती कर दी है। कीमत में हुई इस कटौती के चलते VF MPV 7 अब ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो सकती है।

भारत के 7-सीटर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात करें, तो महिंद्रा XEV 9S की एक्स-शोरूम कीमत 20.65 लाख रुपए और MG टोमाहॉक EV की कीमत 19.49 लाख रुपए से शुरू होती है। वहीं, BYD eMax 7 सीधे इम्पोर्ट की जाती है और इसकी एक्स-शोरूम कीमत 27.90 लाख रुपए से शुरू होती है। ऐसे में अब VF MPV 7 की कीमत (20.39 लाख रुपए) इस सेगमेंट को डोमीनेट करने के हिसाब से हो चुकी है।

VF MPV 7 के स्पेसिफिकेशन्स

विनफास्ट VF MPV 7 की लंबाई 4,740 mm और इसका व्हीलबेस 2,840 mm लंबा है। इसके डिजाइन को मिनिमलिस्ट कहा जा सकता है, जिसमें बड़ी विंडो मिलती हैं। अंदर की तरफ, दो इंटीरियर थीम के ऑप्शन दिए हैं। बीच में 10.1 इंच की स्क्रीन दी गई है। इसमें 7 पैसेंजर्स के हिसाब से थ्री-रो सीटिंग अरेंजमेंट मिलता है।