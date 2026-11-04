पूरे ₹4.10 लाख का प्राइस कट, अब महिंद्रा XEV 9S से भी सस्ती हो गई यह 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार; रेंज 517Km
अप्रैल 2026 में लॉन्च के समय विनफास्ट VF MPV 7 की एक्स-शोरूम कीमत 24.49 लाख रुपए थी, लेकिन अब इसमें भारी कटौती की गई है। नवंबर 2026 तक आते-आते, विनफास्ट VF MPV 7 की कीमत अब 20.39 लाख रुपए रह गई है। कंपनी VF MPV 7 के जरिए 7-सीटर इलेक्ट्रिक MPV सेगमेंट में अपनी जगह बनाने की तैयारी कर रही है।
वियतनाम की कंपनी विनफास्ट का जादू भारतीय बाजार में जमकर चल रहा है। ये देश के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार बेचने वाली कंपनियों की लिस्ट में चौथे नंबर पर है। इससे ऊपर टाटा मोटर्स, महिंद्रा और MG मोटर्स हैं। वहीं, किआ, मारुति सुजुकी, हुंडई और BYD जैसी कंपनियों से ये ज्यादा कार बेच रही है। अब कंपनी ने सेगमेंट में अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए विनफास्ट VF MPV 7 की कीमतों में भारी कटौती कर दी है। दरअसल, इसकी नई एक्स-शोरूम कीमत 20.39 लाख रुपए हो गई है। यानी ये लॉन्च के बाद से 4.10 लाख रुपए सस्ती हो गई है।
दरअसल, अप्रैल 2026 में लॉन्च के समय विनफास्ट VF MPV 7 की एक्स-शोरूम कीमत 24.49 लाख रुपए थी, लेकिन अब इसमें भारी कटौती की गई है। नवंबर 2026 तक आते-आते, विनफास्ट VF MPV 7 की कीमत अब 20.39 लाख रुपए रह गई है। कंपनी VF MPV 7 के जरिए 7-सीटर इलेक्ट्रिक MPV सेगमेंट में अपनी जगह बनाने की तैयारी कर रही है। भारत में इसका सीधा मुकाबला BYD eMax 7 से होता है।
भारत हमेशा से ही कीमतों को लेकर काफी उतार-चढ़ाव भरा बाजार माना जाता रहा है। खासकर जिन कारों की बिक्री धीमी रहती है, उनकी कीमतों में हमेशा कमी दिखती रहती है। वियतनामी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी इस बात को बखूबी समझती है। कंपनी ने VF 6 और VF 7 मॉडल्स को कीमतें अपने कॉम्पटीटर और सेगमेंट के हिसाब से काफी सटीक रखीं, जिसके चलते उसे भारत में सफलता भी मिली है।
कंपनी ने VF MPV 7 लॉन्च की थी, तो इसकी कीमत 24.49 लाख रुपए रखी गई थी, जिसका टैगलाइन 'वन इंडिया, वन प्राइस' था। हालांकि, शायद इसी कीमत की वजह से VF MPV 7 की बिक्री में गिरावट आई। अब इस बात को समझते हुए कंपनी ने इसकी कीमत में 4.1 लाख रुपये की कटौती कर दी है। कीमत में हुई इस कटौती के चलते VF MPV 7 अब ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो सकती है।
भारत के 7-सीटर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात करें, तो महिंद्रा XEV 9S की एक्स-शोरूम कीमत 20.65 लाख रुपए और MG टोमाहॉक EV की कीमत 19.49 लाख रुपए से शुरू होती है। वहीं, BYD eMax 7 सीधे इम्पोर्ट की जाती है और इसकी एक्स-शोरूम कीमत 27.90 लाख रुपए से शुरू होती है। ऐसे में अब VF MPV 7 की कीमत (20.39 लाख रुपए) इस सेगमेंट को डोमीनेट करने के हिसाब से हो चुकी है।
VF MPV 7 के स्पेसिफिकेशन्स
विनफास्ट VF MPV 7 की लंबाई 4,740 mm और इसका व्हीलबेस 2,840 mm लंबा है। इसके डिजाइन को मिनिमलिस्ट कहा जा सकता है, जिसमें बड़ी विंडो मिलती हैं। अंदर की तरफ, दो इंटीरियर थीम के ऑप्शन दिए हैं। बीच में 10.1 इंच की स्क्रीन दी गई है। इसमें 7 पैसेंजर्स के हिसाब से थ्री-रो सीटिंग अरेंजमेंट मिलता है।
VF MPV 7 में 60.13 kWh का बैटरी पैक लगा है, जो कंपनी के दावे के मुताबिक, फुल चार्ज करने पर 517 Km की रेंज देता है। एक कम्पैटिबल DC चार्जर की मदद से बैटरी को 10% से 70% तक चार्ज करने में सिर्फ 30 मिनट लगते हैं। यह बैटरी 204 PS की पावर और 280 Nm का टॉर्क जनरेट करने वाली इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देती है, जिससे यह कार 9 सेकंड से भी कम समय में 0 से 100 km/h की रफ्तार पकड़ सकती है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें