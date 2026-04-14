कल भारत में लॉन्च होगी ये 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार, फुल चार्ज पर 500Km दौड़ेगी; जानिए कीमत

कंपनी इसकी प्री-बुकिंग पहले ही शुरू कर चुकी है। ग्राहक इसे 21,000 रुपए का टोकन अमाउंट देकर रिजर्व कर सकते हैं। VF MPV 7 को 6 कलर ऑप्शन में खरीद पाएंगे। वहीं, ये सिंगल चार्ज पर 500Km की रेंज दे सकती है। ये अपने सेगमेंट की प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार होगी।

वियतनाम की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी विनफास्ट कल यानी 15 अप्रैल को अपने पोर्टफोलियो में एक नई इलेक्ट्रिक कार जोड़ने वाली है। इसका नाम VF MPV 7 है। ये एक 7-सीटर MPV है। कंपनी इसकी प्री-बुकिंग पहले ही शुरू कर चुकी है। ग्राहक इसे 21,000 रुपए का टोकन अमाउंट देकर रिजर्व कर सकते हैं। VF MPV 7 को 6 कलर ऑप्शन में खरीद पाएंगे। वहीं, ये सिंगल चार्ज पर 500Km की रेंज दे सकती है। ये अपने सेगमेंट की प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार होगी। कंपनी बाद में इसका एक कमर्शियल वर्जन भी लॉन्च करेगी, जिसका नाम लिमो ग्रीन (Limo Green) होगा। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं।

विनफास्ट MPV 7 का डायमेंशन

विनफास्ट MPV 7, VF 6 और VF 7 की कैटेगरी में शामिल होगी, जो पिछले साल बिक्री के लिए उपलब्ध हुए थे। नई MPV 7 की लंबाई 4,740 mm है। वहीं, इसका व्हीलबेस 2,840 mm है। इसकी चौड़ाई 1,872 mm और ऊंचाई 1,734 mm है। यह तीसरी इलेक्ट्रिक कार है जो तीन-रो वाली पेशकश के रूप में 'पीपल मूवर' सेगमेंट में एंट्री कर रही है। लंबाई के मामले में MPV 7 सबसे लंबे मॉडलों में से एक होगी, जो किआ कैरेंस क्लाविस EV, महिंद्रा XEV 9S के साथ टोयोटा इनोवा क्रिस्टा से भी लंबी होगी।

विनफास्ट MPV 7 की रेंज 500Km

विनफास्ट MPV 7 में फ्रंट-व्हील ड्राइव (FWD) इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, जो 201 bhp की पावर और 280 Nm का पीक टॉर्क देती है। यह 10 सेकंड से भी कम समय में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ लेती है। यह मॉडल 60 kWh के बैटरी पैक से लैस है और एक बार चार्ज करने पर इसकी रेंज 500Km से ज्यादा होने की उम्मीद है। MPV 7 फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगी। जिससे इसे कम समय में लंबी दूरी के लिए चार्ज किया जा सकेगा।

MPV 7 का इंटीरियर और फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो, MPV 7 में LED हेडलैंप, कनेक्टेड टेललाइट्स और 19-इंच के एलॉय व्हील्स मिलेंगे। इसके केबिन को पूरी तरह से ब्लैक लुक दिया गया है। इसमें एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी वाला 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और कॉलम-माउंटेड गियर सेलेक्टर के साथ मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। आपको इसमें लेदरेट अपहोल्स्ट्री के साथ आगे और पीछे की सीटों पर Type A और Type C USB चार्जिंग पोर्ट भी मिलेंगे। अन्य फीचर्स में सिंगल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, आगे-पीछे मूव और रिक्लाइन वाली सीट, दूसरी और तीसरी रो के लिए AC वेंट्स, तीसरी रो के लिए कपहोल्डर्स, क्रूज कंट्रोल शामिल हैं।