Vinfast VF 7 and VF 6 SUVs Launch Date Confirmed, check details

भारत में विनफास्ट VF 6 और VF 7 की लॉन्च डेट कंफर्म, इस दिन होगी धमाकेदार लॉन्चिंग; यहां जानें सारी डिटेल्स

वियतनाम (Vinfast) भारत में एंट्री करने जा रही है। विनफास्ट के VF 6 और VF 7 SUVs की लॉन्च डेट कन्फर्म हो गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 29 Aug 2025 02:30 AM
भारत का इलेक्ट्रिक कार बाजार दिन-ब-दिन गर्म होता जा रहा है। अब वियतनाम की ऑटो कंपनी विनफास्ट (Vinfast) अपनी पहली गाड़ियां लेकर एंट्री करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी ने कन्फर्म किया है कि उसकी दो नई SUVs VF 6 और VF 7 की कीमतों का ऐलान 6 सितंबर को होगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

विनफास्ट (Vinfast) की भारत में शुरुआत

विनफास्ट (Vinfast) ने इस साल की शुरुआत में Auto Expo 2025 में अपनी गाड़ियां शोकेस की थीं। करीब एक महीने पहले कंपनी ने भारत में अपना पहला शोरूम भी खोला। अब यह ब्रांड अपनी पहली कारें लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी का टारगेट है कि साल के आखिर तक 35 डीलरशिप्स खोली जाएं।

बुकिंग और कीमत

VF 6 और VF 7 को कंपनी की वेबसाइट पर सिर्फ 21,000 देकर प्री-बुक किया जा सकता है। कीमत का खुलासा 6 सितंबर 2025 को होगा, जिससे भारत में विनफास्ट (Vinfast) की आधिकारिक एंट्री मानी जाएगी।

बैटरी और पावर

विनफास्ट VF 6 में 59.6kWh बैटरी पैक मिलेगा। VF 7 में बड़ा 70.8kWh बैटरी पैक होगा। इसकी रेंज और परफॉर्मेंस की डिटेल्स अभी कंपनी ने सीक्रेट रखी हैं।

मेड-इन-इंडिया टच

दोनों SUVs का असेंबली वर्क विनफास्ट (Vinfast) की Thoothukudi (तमिलनाडु) फैक्ट्री में हो रहा है। इस प्लांट की कैपेसिटी 50,000 यूनिट्स प्रति साल है, जिसे बढ़ाकर 1.5 लाख यूनिट्स तक किया जा सकता है।

क्यों खास है विनफास्ट (Vinfast) की एंट्री?

भारत में इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट पहले ही बहुत कम्पटीटिव हो चुका है। MG, Tata, महिंद्रा (Mahindra) और BYD जैसी कंपनियों के बीच विनफास्ट (Vinfast) का आना मुकाबले को और दिलचस्प बना देगा। कंपनी ने ग्लोबल मार्केट्स में अपनी EVs से अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया है। अब देखना होगा कि भारत में VF 6 और VF 7 कितनी धमाल मचाती हैं।

विनफास्ट VF 6 (Vinfast VF 6) और VF 7 SUVs न सिर्फ कंपनी की भारत में शुरुआत हैं, बल्कि EV सेगमेंट के लिए एक नया विकल्प भी। बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है, अब सबकी निगाहें 6 सितंबर की कीमत घोषणा पर टिकी हैं।

