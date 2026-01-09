इंट्रोडक्टरी ऑफर खत्म! अब सस्ते में नहीं मिलेंगी ये 2 इलेक्ट्रिक SUVs, अचानक ₹1.30 लाख तक बढ़ी कीमत
विनफास्ट (Vinfast) ने अपनी दमदार इलेक्ट्रिक SUV VF6 और VF7 से इंट्रोडक्टरी ऑफर खत्म कर दिया है। कंपनी ने इसकी कीमतों में 1.30 लाख तक की बढ़ोतरी की है।
वियतनाम की इलेक्ट्रिक कार कंपनी विनफास्ट (Vinfast) ने भारत में अपनी दोनों इलेक्ट्रिक SUVs VF 6 और VF 7 की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी ने यह कदम इंट्रोडक्टरी प्राइस ऑफर खत्म होने के बाद उठाया है। नई कीमतों के मुताबिक, दोनों मॉडल अब पहले से 80,000 से लेकर 1.30 लाख तक महंगे हो गए हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
विनफास्ट VF 6: अब कितनी महंगी हुई?
विनफास्ट की एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक SUV VF 6 को अब खरीदने के लिए ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। इसमें 59.6kWh बैटरी पैक मिलता है और यह 3 वैरिएंट्स अर्थ (Earth), वाइंड (Wind) और वाइंड इंफिंटी (Wind Infinity) में आती है।
प्राइस हाइक की बात करें तो अर्थ (Earth) वैरिएंट की कीमत में 80,000 की बढ़ोतरी हुई है। इसके वाइंड (Wind) और वाइंड इंफिन्टी (Wind Infinity) की कीमत में 90,000 की बढ़ोतरी हुई है। इसकी नई शुरुआती कीमत 17.29 लाख (एक्स-शोरूम) रुपये से शुरू होती है।
VF 6 के खास फीचर्स
VF 6 के खास फीचर्स की बात करें तो इसमें कनेक्टेड LED DRLs और टेल लैंप, 18-इंच अलॉय व्हील्स, 12.9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और Level-2 ADAS सेफ्टी जैसे फीचर्स मिलते हैं।
विनफास्ट VF 7: सबसे ज्यादा बढ़ी कीमत
विनफास्ट VF 7 से ऊपर पोजिशन की गई विनफास्ट VF 7 पर सबसे ज्यादा कीमत बढ़ाई गई है। खासतौर पर इसके टॉप वैरिएंट की कीमत में बड़ा उछाल देखा गया है। इसके अर्थ (Earth) वैरिएंट की कीमत में 1 लाख रुपये की बढ़ोतरी, विंड वैरिएंट 9 (Wind वैरिएंट) की कीमत में 1.2 लाख की बढ़ोतरी है। वहीं, स्काई इंफिन्टी (Sky Infinity) वैरिएंट की कीमत में 1.30 लाख की बढ़ोतरी (सबसे ज्यादा) की है।
इसकी नई शुरुआती कीमत 21.89 लाख (एक्स-शोरूम) रुपये से शुरू होती है। VF 7 के बैटरी और पावर ऑप्शन की बात करें तो इसमें 59.6kWh का बैटरी पैक और 70.8kWh बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है।
विनफास्ट VF 7 के प्रीमियम फीचर्स की बात करें तो इसमें फुल ग्लास रूफ, 12.9-इंच टचस्क्रीन सिस्टम, पावर्ड ड्राइवर सीट, एयर प्यूरिफायर, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम मिलता है।
भारत में विनफास्ट की आगे की रणनीति
हालांकि, शानदार फीचर्स और मजबूत स्पेसिफिकेशन के बावजूद भारत में विनफास्ट (Vinfast) की शुरुआती बिक्री उम्मीद से कम रही है, लेकिन कंपनी हार मानने के मूड में नहीं है। आने वाले महीनों में विनफास्ट (Vinfast) अपनी लाइन-अप को और मजबूत करने वाली है।
