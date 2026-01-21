Hindustan Hindi News
अमेरिका, चीन या जापान नहीं, बल्कि इस देश की कार भी भारत में पूरी तरह सेफ; BNCAP में मिली 5-स्टार रेटिंग

संक्षेप:

वियतनाम की ऑटोमोबाइल कंपनी विनफास्ट की इलेक्ट्रिक कारों के नाम एक नई उपलब्धि जुड़ गई है। विनफास्ट भारतीय बाजार में अपने 2 इलेक्ट्रिक मॉडल VF 6 और VF 7 बेच रही है। अब इन दोनों कारों के भारत NCAP क्रैश टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। इस टेस्ट में इन दोनों को सेफ्टी के लिए 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।

Jan 21, 2026 02:00 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
वियतनाम की इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल कंपनी विनफास्ट (VinFast) की इलेक्ट्रिक कारों के नाम एक नई उपलब्धि जुड़ गई है। दरअसल, विनफास्ट भारतीय बाजार में अपने 2 इलेक्ट्रिक मॉडल VF 6 और VF 7 बेच रही है। अब इन दोनों कारों के भारत NCAP क्रैश टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। इस टेस्ट में इन दोनों को सेफ्टी के लिए 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। ये नतीजे कंपनी की कड़ी सुरक्षा मानकों को पूरा करने की इंजीनियरिंग क्षमता को साफ तौर पर दिखाते हैं।

भारत NCAP टेस्ट में परफॉर्मेंस

भारत NCAP टेस्ट नतीजों के अनुसार, VF 6 और VF 7 दोनों ने दो प्रमुख सेफ्टी कैटेगरी में 5-स्टार रेटिंग हासिल की है। खास तौर पर VF 6 ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) में 27.13/32 अंक और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) में 44.41/49 अंक हासिल किए। VF 7 ने AOP में 28.54/32 अंक और COP में 45.25/49 अंक हासिल किए। ये स्कोर दोनों मॉडल में एडल्ट और बच्चों दोनों के लिए हाई लेवल की सुरक्षा को दर्शाते हैं।

इस देश ककार भी भारत में पूरी तरह सेफ

क्रैश टेस्ट असेसमेंट में विनफास्ट के दोनों मॉडल ने मजबूत सुरक्षा प्रदर्शन जारी रखा। फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट में VF 6 और VF 7 में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए सिर और गर्दन और ऊपरी पैर की सुरक्षा के स्कोर 4.000 अंक तक पहुंच गए, जो भारत NCAP पैमाने पर अधिकतम है। साइड इम्पैक्ट टेस्ट में, दोनों वाहनों ने वयस्कों के लिए 16.000/16.000 और बच्चों के लिए 8.000/8.000 का पूरा स्कोर हासिल किया।

ये भी पढ़ें:डीजल, पेट्रोल, इथेनॉल, CNG या LPG नहीं, बल्कि इन ट्रैक्टर के पीछे पड़े किसान

पोल साइड इम्पैक्ट टेस्ट में VF 6 और VF 7 के लिए सिर की चोट के असेसमेंट वैल्यू क्रमशः 109 और 131 दर्ज किए गए, जो भारत NCAP की क्रिटिकल थ्रेशहोल्ड 700 से काफी कम है। ये नतीजे उच्च जोखिम वाले क्रैश स्थितियों में प्रभावी सिर सुरक्षा का संकेत देते हैं। भारत NCAP भारत सरकार द्वारा लागू किया गया एक वाहन सुरक्षा असेसमेंट प्रोग्राम है, जो ग्लोबल NCAP जैसे अंतरराष्ट्रीय तरीकों के अनुरूप है। यह प्रोग्राम कई तरह के क्रैश टेस्ट के माध्यम से ऑक्यूपेंट सुरक्षा का मूल्यांकन करता है और 3 से 5 स्टार तक सुरक्षा रेटिंग देता है।

ये भी पढ़ें:टोयोटा की पहली इलेक्ट्रिक कार 543km दौड़ेगी, जानिए इसके वैरिएंट वाइज फीचर्स

विनफास्ट VF 6 और VF 7 की सेफ्टी
तमिलनाडु में विनफास्ट की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में असेंबल की गई VF 6 और VF 7 प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV हैं जिन्हें सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और रोजमर्रा की व्यावहारिकता के लिए उच्च उम्मीदों वाले ग्राहकों के लिए डिजाइन किया गया है। 5-स्टार भारत NCAP-रेटेड EV-डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म के अलावा, दोनों मॉडल 7 एयरबैग और वैरिएंट-बेस्ड स्मार्ट ADAS फीचर्स से लैस हैं, जैसे ऑटो लेन चेंजिंग असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, इमरजेंसी लेन कीपिंग असिस्ट, फ्रंट और रियर ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेक, और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, जो विभिन्न ट्रैफिक स्थितियों में टक्कर से बचने की क्षमता और ड्राइविंग सपोर्ट को बढ़ाते हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
