अमेरिका, चीन या जापान नहीं, बल्कि इस देश की कार भी भारत में पूरी तरह सेफ; BNCAP में मिली 5-स्टार रेटिंग

वियतनाम की इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल कंपनी विनफास्ट (VinFast) की इलेक्ट्रिक कारों के नाम एक नई उपलब्धि जुड़ गई है। दरअसल, विनफास्ट भारतीय बाजार में अपने 2 इलेक्ट्रिक मॉडल VF 6 और VF 7 बेच रही है। अब इन दोनों कारों के भारत NCAP क्रैश टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। इस टेस्ट में इन दोनों को सेफ्टी के लिए 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। ये नतीजे कंपनी की कड़ी सुरक्षा मानकों को पूरा करने की इंजीनियरिंग क्षमता को साफ तौर पर दिखाते हैं।

भारत NCAP टेस्ट में परफॉर्मेंस भारत NCAP टेस्ट नतीजों के अनुसार, VF 6 और VF 7 दोनों ने दो प्रमुख सेफ्टी कैटेगरी में 5-स्टार रेटिंग हासिल की है। खास तौर पर VF 6 ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) में 27.13/32 अंक और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) में 44.41/49 अंक हासिल किए। VF 7 ने AOP में 28.54/32 अंक और COP में 45.25/49 अंक हासिल किए। ये स्कोर दोनों मॉडल में एडल्ट और बच्चों दोनों के लिए हाई लेवल की सुरक्षा को दर्शाते हैं।

क्रैश टेस्ट असेसमेंट में विनफास्ट के दोनों मॉडल ने मजबूत सुरक्षा प्रदर्शन जारी रखा। फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट में VF 6 और VF 7 में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए सिर और गर्दन और ऊपरी पैर की सुरक्षा के स्कोर 4.000 अंक तक पहुंच गए, जो भारत NCAP पैमाने पर अधिकतम है। साइड इम्पैक्ट टेस्ट में, दोनों वाहनों ने वयस्कों के लिए 16.000/16.000 और बच्चों के लिए 8.000/8.000 का पूरा स्कोर हासिल किया।

पोल साइड इम्पैक्ट टेस्ट में VF 6 और VF 7 के लिए सिर की चोट के असेसमेंट वैल्यू क्रमशः 109 और 131 दर्ज किए गए, जो भारत NCAP की क्रिटिकल थ्रेशहोल्ड 700 से काफी कम है। ये नतीजे उच्च जोखिम वाले क्रैश स्थितियों में प्रभावी सिर सुरक्षा का संकेत देते हैं। भारत NCAP भारत सरकार द्वारा लागू किया गया एक वाहन सुरक्षा असेसमेंट प्रोग्राम है, जो ग्लोबल NCAP जैसे अंतरराष्ट्रीय तरीकों के अनुरूप है। यह प्रोग्राम कई तरह के क्रैश टेस्ट के माध्यम से ऑक्यूपेंट सुरक्षा का मूल्यांकन करता है और 3 से 5 स्टार तक सुरक्षा रेटिंग देता है।