भारत में आ रही विनफास्ट की नई 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV, डिजाइन हुआ ट्रेडमार्क; 450 km का मिलेगा रेंज

दिग्गज इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी विनफास्ट (Vinfast) भारत में अपना पोर्टफोलियो तेजी से बढ़ा रही है। इसी क्रम में कंपनी भारत के लिए पहली 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी लाने जा रही है

वियतनाम की दिग्गज इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी विनफास्ट (Vinfast) भारत में अपना पोर्टफोलियो तेजी से बढ़ा रही है। बता दें कि VF 6 और VF 7 इलेक्ट्रिक एसयूवी के बाद अब कंपनी भारत के लिए पहली 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी लाने की तैयारी कर रही है जिसका नाम विनफास्ट लिमो ग्रीन (Vinfast Limo Green) हो सकता है। बता दें कि कंपनी ने भारत में इसके डिजाइन का ट्रेडमार्क कराया है। इसे कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर “सर्विस व्हीकल” कैटेगरी में रखा है। आइए जानते हैं कंपनी की अपकमिंग 7-सीटर एसयूवी के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी है डिजाइन अगर डिजाइन की बात करें तो यह काफी स्टाइलिश है। इसके फ्रंट में कनेक्टेड LED लाइट बार, वर्टिकल हेडलाइट्स और साइड में SUV जैसा मजबूत लुक दिखाई देता है। इस 7-सीटर की लंबाई 4,740 मिमी, चौड़ाई 1,872 मिमी और ऊंचाई 1,728 मिमी और व्हीलबेस 2,840 मिमी का है। इसमें 18-इंच का अलॉय व्हील्स, 170 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस और चारों पहियों में डिस्क ब्रेक मिलते हैं।

450 किमी है रेंज अगर पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 60.13 kWh की बैटरी लगी है जो एक बार चार्ज करने पर 450 किमी की रेंज देती है। यह फ्रंट-व्हील ड्राइव ईवी है जिसमें 201bhp की पावर और 280 Nm टॉर्क देने वाला सिंगल मोटर सेटअप है। इसमें तीन ड्राइव मोड्स इको, कम्फर्ट और स्पोर्ट हैं। ईवी फास्ट DC चार्जिंग से 10 पर्सेंट से 70 पर्सेंट तक चार्ज सिर्फ 30 मिनट में हो जाती है।