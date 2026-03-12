तेल की कीमतों में हुआ इजाफा, तो इस कंपनी ने कारों की कीमतों में कर दी कटौती; खरीदने में इतना फायदा
वियतनाम की ऑटोमोबाइल कंपनी विनफास्ट (VinFast) ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर लेकर आई है। दरअसल, कंपनी ने पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर स्विच करने को बढ़ावा देने के लिए एक नया 'ट्रेड गैस फॉर इलेक्ट्रिक' प्रोग्राम शुरू किया है।
वियतनाम की ऑटोमोबाइल कंपनी विनफास्ट (VinFast) ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर लेकर आई है। दरअसल, कंपनी ने पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर स्विच करने को बढ़ावा देने के लिए एक नया 'ट्रेड गैस फॉर इलेक्ट्रिक' प्रोग्राम शुरू किया है। यह पहल चार मार्केट इंडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपींस में शुरू की जा रही है। विनफास्ट का ये प्रोग्राम ऐसे समय में शुरू हो जा रहा है जब इजराइल और US और ईरान के बीच युद्ध की वजह से दुनियाभर में फ्यूल की कीमतें ऊपर-नीचे हो रही हैं।
इस पहल का मकसद कस्टमर्स को पेट्रोल पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद करना। साथ ही, क्लीनर मोबिलिटी सॉल्यूशन अपनाने के लिए बढ़ावा देना है। 'ट्रेड गैस फॉर इलेक्ट्रिक' प्रोग्राम उन ग्राहकों को एक्स्ट्रा इंसेंटिव देता है जो अपनी इंटरनल कम्बशन इंजन वाली गाड़ियों को विनफास्ट इलेक्ट्रिक मॉडल से बदलते हैं, जिससे EVs में बदलाव ज्यादा सस्ता हो जाता है। ये फायदे हर मार्केट में मौजूद मौजूदा प्रमोशनल ऑफर के अलावा दिए जाते हैं।
'ट्रेड गैस फॉर इलेक्ट्रिक' - विनफास्ट EVs पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट
'ट्रेड गैस फॉर इलेक्ट्रिक' स्कीम के तहत, पेट्रोल गाड़ियों से विनफास्ट इलेक्ट्रिक कार पर स्विच करने वाले कस्टमर्स को खरीद कीमत पर 3% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। दूसरे मार्केट में जहां विनफास्ट इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर भी बेचता है, वहां इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने वाले कस्टमर्स को इसी प्रोग्राम के तहत 5% की कीमत में कमी मिलती है। यह इंसेंटिव उन सभी मार्केट में लागू होता है जहां विनफास्ट अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, जिसमें भारत भी शामिल है। भारतीय मार्केट में यह एक्स्ट्रा डिस्काउंट विनफास्ट VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक SUV जैसे मॉडल्स पर लागू होता है, जिन्हें ब्रांड ने अपनी लोकल लाइनअप स्ट्रैटेजी के हिस्से के तौर पर पहले ही दिखा दिया है।
विनफास्ट के ग्लोबल सेल्स के डिप्टी CEO, डुओंग थी थू ट्रांग ने कहा, "मार्च में चार खास मार्केट में शुरू किया गया खास 'ट्रेड गैस फॉर इलेक्ट्रिक' प्रोग्राम, दुनिया भर के कई देशों में सामाजिक-आर्थिक हालात पर असर डाल रही जियोपॉलिटिकल उतार-चढ़ाव के लिए विनफास्ट का सही समय पर उठाया गया कदम है। ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रांति को लीड करने वाले सबसे आगे रहने वाले मैन्युफैक्चरर्स में से एक के तौर पर, विनफास्ट का विनग्रुप के ग्रीन ईकोसिस्टम की कंपनियों के साथ मिलकर मकसद लोगों की डेली लाइफ पर फ्यूल की कीमतों के असर को कम करने में मदद करना है। साथ ही, स्मार्ट, ज्यादा सस्टेनेबल और ज्यादा कॉस्ट-एफिशिएंट मोबिलिटी सॉल्यूशंस के जरिए एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन को भी कम करना है।"
नया इंसेंटिव एक लेयर्ड बेनिफिट के तौर पर डिजाइन किया गया है, जिसका मतलब है कि कस्टमर अपने-अपने मार्केट में पहले से मौजूद दूसरी प्रमोशनल स्कीम के साथ एक्स्ट्रा डिस्काउंट को मिला सकते हैं। यह 'ट्रेड गैस फॉर इलेक्ट्रिक' प्रोग्राम ग्राहकों को पेट्रोल या डीजल गाड़ियों से स्विच करते समय विनफास्ट EVs की असरदार खरीद कीमत को और कम करने की सुविधा देता है। गाड़ी खरीदने के इंसेंटिव के साथ-साथ, विनग्रुप की मोबिलिटी ब्रांच GSM ग्रीन और स्मार्ट मोबिलिटी ने अपने इलेक्ट्रिक राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म पर किराए में कुछ समय के लिए कमी भी शुरू की है।
