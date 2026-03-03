विनफास्ट ने पेश की 2 अल्ट्रा-लग्जरी कारें, 3 ब्रांड में कंपनी का विभाजन भी हुआ; जानिए क्या कुछ नया ?

Mar 03, 2026 03:03 pm IST

विनफास्ट (VinFast) ने अपने ऑटो पोर्टफोलियो को 3 अलग-अलग रणनीतिक ब्रांड लाइनों में बांट दिया है। इसी के साथ कंपनी ने दो नई फ्लैगशिप अल्ट्रा-लग्जरी मॉडल विनफास्ट लैक होंग 800S और विनफास्ट लैक होंग 900S को भी पेशन किया है। आइए इसकी खासियत जानते हैं।

वियतनाम की प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता विनफास्ट (VinFast) ने अपने ऑटो पोर्टफोलियो को 3 अलग-अलग रणनीतिक ब्रांड लाइनों में बांट दिया है। इसी के साथ कंपनी ने दो नई फ्लैगशिप अल्ट्रा-लग्जरी मॉडल विनफास्ट Lac Hong 800S (VinFast Lac Hong 800S) और विनफास्ट Lac Hong 900S (VinFast Lac Hong 900S) से भी पर्दा उठा दिया है। यह कदम विनफास्ट (VinFast) की वैश्विक महत्वाकांक्षा को और मजबूत करता है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

3 ब्रांड, 3 अलग पहचान

1- लैक होंग– अल्ट्रा लग्जरी

यह ब्रांड विनफास्ट (VinFast) की सबसे प्रीमियम लाइन है। इसमें 900 LX, 900S और 800S जैसे मॉडल शामिल हैं। ये कारें राष्ट्रीय गर्व और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने के लिए डिजाइन की गई हैं।

2- आम ग्राहकों के लिए EV VF लाइन

VF 3 से लेकर VF 9 तक, 7-सीटर MPV VF 7 समेत कई इलेक्ट्रिक कारें इस लाइन में आती हैं।

3- कमर्शियल मोबिलिटी- ग्रीन ब्रांड

लिमो ग्रीन (Limo Green), हीरियो ग्रीन (Herio Green), नीरियो ग्रीन (Nerio Green) और लिमिनो ग्रीन (Minio Green) जैसे मॉडल कमर्शियल यूज के लिए बनाए गए हैं।

कैसी है नई लैक होंद 800S और 900S?

दोनों मॉडल वियतनाम की सांस्कृतिक विरासत से इंस्पायर है। इसके ग्रिल में बांस (Vietnamese bamboo) से इंस्पायर डिजाइन मिलती है और विंग-शेप का लोगो मिलता है, जो लैक (Lac) पक्षी का प्रतीक है। इसके अलावा डोंग सन (Dong Son) ब्रॉन्ज ड्रम और सीढ़ीदार धान के खेतों से इंस्पायर डिटेलिंग मिलती है। इसके इंटीरियर की बात करें तो केबिन में निप्पा (Nappa) लेदर और गोल्ड-प्लेटेड एक्सेंट दिए गए हैं।

खास फीचर्स

इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें जीरो-ग्रेविटी एग्जीक्यूटिव सीट, ऑटोमैटिक पावर डोर, प्रीमियम एंटरटेनमेंट सिस्टम, 900S में प्राइवेसी पार्टिशन और स्टारलाइट रूफ, फोल्डेबल एग्जीक्यूटिव वर्कस्टेशन मिलता है, यानी ये कार सिर्फ सफर नहीं, बल्कि चलता-फिरता लग्जरी ऑफिस और लाउंज है।

दमदार परफॉर्मेंस

दोनों मॉडल में नया फुली एक्टिव सस्पेंशन सिस्टम मिलता है। ट्राई-मोटर सेटअप (1 आगे, 2 पीछे) के साथ ये कारें 460 kW तक की पावर जेनरेट करने में सक्षम है। इनका कमर्शियल लॉन्च 2027 में होगा।

विनफास्ट की अब तक की उपलब्धि

विनफास्ट ने 15 से ज्यादा EV मॉडल पेश किए हैं। ये लगातार 16 महीनों से वियतनाम में नंबर-1 कंपनी है। इसने 2025 में 1,75,099 गाड़ियों की रिकॉर्ड बिक्री की थी। विनफास्ट (VinFast) अब सिर्फ एक EV कंपनी नहीं, बल्कि वियतनाम की टेक्नोलॉजी और संस्कृति का वैश्विक चेहरा बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है।