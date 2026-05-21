500Km रेंज, ADAS, 360° कैमरा, 2.9-इंच टचस्क्रीन; विनफास्ट की अपडेटेड VF8 इलेक्ट्रिक कार लॉन्च

सेकंड-जेन की विनफास्ट VF8 में 60.13kWh का बैटरी पैक दिया गया है। यह बैटरी पैक एक फ्रंट-एक्सल-माउंटेड (FWD) इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ा है, जो 228hp की पावर और 330Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसकी NEDC-दावा की गई रेंज 500km है।

वियतनाम की कंपनी विनफास्ट (Vinfast) भारतीय बाजार में अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। वहीं, अपने घरेलू बाजार में वो लगातार नए मॉडल भी लेकर आ रही है। दरअसल, उसने वियतनाम में अपनी सेकंड-जेन की VF8 eSUV पेश की है। यह उसकी लाइनअप का पहला ऐसा मॉडल है जिसे जनरेशन अपडेट मिला है। इसका डिजाइन एकदम नया है, लेकिन आम जनरेशन अपडेट्स के उलट, कंपनी नई-जेन की VF8 को एक छोटे बैटरी पैक के साथ पेश कर रही है।

इसकी दावा की गई रेंज भी कम है। यह पुराने मॉडल के मुकाबले आकार में भी छोटी हो गई है। सेकंड-जेन की विनफास्ट VF8 में 60.13kWh का बैटरी पैक दिया गया है। यह बैटरी पैक एक फ्रंट-एक्सल-माउंटेड (FWD) इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ा है, जो 228hp की पावर और 330Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसकी NEDC-दावा की गई रेंज 500km है। विनफास्ट का दावा है कि इसे 30 मिनट से भी कम समय में 10 से 70% तक चार्ज किया जा सकता है।

खास बात यह है कि पिछली-जेन के मॉडल में 87.7kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया गया था और यह FWD और AWD, दोनों तरह के सेटअप के साथ आता था। FWD वर्जन 201hp की पावर और 310Nm का टॉर्क जनरेट करता था, जो नई-जेन की VF8 के मुकाबले 18hp और 20Nm कम है। हालांकि, FWD सेटअप के साथ, बैटरी की NEDC-दावा की गई रेंज 562km थी, जो नई VF8 की रेंज से 62km ज्यादा है।

न्यू जेन विनफास्ट VF8 का डिजाइन, फीचर्स, रेंज और कीमत इस जनरेशन अपडेट के साथ, विनफास्ट ने VF8 को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और मॉडर्न लुक दिया है। हेडलाइट्स अब ज्यादा अग्रेसिव दिखती हैं, जिसका क्रेडिट सेगमेंटेड, आईब्रो जैसी दिखने वाली DRLs को जाता है। ये DRLs एक V-आकार की लाइटबार से जुड़ी हुई हैं। ब्लैक ग्रिल को बंद कर दिया गया है और यह सामने वाले बंपर के साथ बहुत ही सहजता से मिल जाती है। बंपर का बीच वाला हिस्सा भी ब्लैक कलर का है। बंपर के निचले हिस्से में हवा के लिए वेंट्स दिए गए हैं, जो EV के अंदरूनी हिस्सों को ठंडा रखने में मदद करते हैं।

साइड से देखने पर, इसमें नए डिजाइन वाले 19-इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील्स नजर आते हैं। इनका आकार पुराने मॉडल के व्हील्स जितना ही है। विंडो की लाइन अब पीछे की तरफ ऊपर की ओर उठती हुई दिखती है, जिससे VF8 का डिजाइन पहले के मुकाबले ज्यादा शानदार और आकर्षक लगता है। व्हील आर्च और डोर के निचले किनारों पर कंट्रास्ट के लिए चमकदार काली क्लैडिंग का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि, नई-जेन की VF8 के पिछले हिस्से का डिजाइन अभी तक दिखाया नहीं गया है, लेकिन विनफास्ट का कहना है कि इसमें बड़ी टेललाइट्स दी गई हैं, जो कंपनी की खास V-आकार की LED स्ट्रिप के साथ जुड़ी हुई हैं।

इसके इंटीरियर को भी पूरी तरह से रीडिजाइन किया गया है। न्यू-जनरेशन मॉडल में अब पिछले मॉडल की 15.6-इंच यूनिट के मुकाबले छोटा, 12.9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। हालांकि, नई VF8 में एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी दिया गया है, जो पहले उपलब्ध नहीं था। 2-स्पोक वाला स्टीयरिंग व्हील भी नया है, लेकिन इसमें कॉलम-माउंटेड ड्राइव सेलेक्टर स्टॉक पहले की तरह ही दिया गया है।