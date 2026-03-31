एक दिन में 3520 इलेक्ट्रिक कारों के ऑर्डर, बाजार में छा गई ये कंपनी; ये टाटा, महिंद्रा या MG नहीं
वियतनाम की कंपनी विनफास्ट (VinFast) भारतीय बाजार में तेजी से आगे बढ़ रही है। वो इस बाजार में VF6 और VF7 जैसी दो इलेक्ट्रिक SUVs बेच रही है। वहीं, अपने लोकल मार्केट में इस कंपनी का दबदबा देखने को मिल रहा है। दरअसल, विनफास्ट ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
वियतनाम की कंपनी विनफास्ट (VinFast) भारतीय बाजार में तेजी से आगे बढ़ रही है। वो इस बाजार में VF6 और VF7 जैसी दो इलेक्ट्रिक SUVs बेच रही है। वहीं, अपने लोकल मार्केट में इस कंपनी का दबदबा देखने को मिल रहा है। दरअसल, विनफास्ट ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 28 मार्च, 2026 को कंपनी ने अपने घरेलू बाजार में एक ही दिन में 3,520 इलेक्ट्रिक कारों के ऑर्डर पूरे किए। कंपनी का कहना है कि यह वियतनाम में डेली ऑर्डर प्रोसेस करने का एक नया रिकॉर्ड है। यह कंपनी की ऑपरेशनल कैपेसिटी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बढ़ती डिमांड को दिखाता है।
इस उपलब्धि को और डिटेल से देखा जाए तब पता चलता है कि कंपनी ने औसतन हर घंटे 146 ऑर्डर प्रोसेस किए। यानी मोटे तौर पर हर मिनट 2.4 ऑर्डर पूरे किए। विनफास्ट के अनुसार, इस गिनती में शामिल सभी व्हीकल को पहले ही प्रोसेस किया जा चुका है। वे ग्राहकों को अंतिम डिलीवरी से पहले डीलरशिप पर भेजे जाने के लिए तैयार हैं। कुछ यूजर्स ने इस उपलब्धि को मजबूत प्रोडक्शन और ऑपरेशनल सिस्टम का संकेत बताया है।
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कुछ अन्य लोगों ने कंपनी की डिमांड में आए उछाल को मार्केट सेंटीमेंट से जोड़ा है। फ्यूल की कीमतों में बढ़ती अस्थिरता और पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता, ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को इलेक्ट्रिक व्हीकल पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। कई ग्राहकों के लिए, पारंपरिक फ्यूल पर कम डिपेंडेंसी और कम उत्सर्जन के कारण EV एक व्यावहारिक ऑप्शन बनते जा रहे हैं।
विनफास्ट की कामयाबी और क्रेडिट
विनफास्ट की यह लेटेस्ट उपलब्धि पिछले 2 सालों में कंपनी के शानदार प्रदर्शनों की एक कड़ी है। 2024 से कंपनी वियतनाम के ऑटोमोटिव बाजार में टॉप पोजीशन पर बनी हुई है। 2025 में कंपनी ने 175,099 व्हीकल की डिलीवरी की, जिससे उसकी लीडरशिप कैपेसिटी और भी मजबूत हुई। कंपनी ने दिसंबर 2025 में मंथली सेल का एक रिकॉर्ड भी बनाया, जिसमें उसने एक ही महीने में 27,649 व्हीकल बेचे। यह आंकड़ा, इस सेक्टर में काम कर रही कुछ अन्य ऑटोमोबाइल कंपनियों की सालाना बिक्री के बराबर है।
इंडस्ट्री के जानकार विनफास्ट की ग्रोथ का क्रेडिट उसके व्यापक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ईकोसिस्टम में किए गए निवेश को देते हैं। कंपनी ने अपने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर के साथ मिलकर, वियतनाम के कई प्रांतों और शहरों में लगभग 150,000 चार्जिंग पोर्ट लगाने की योजना बनाई है। इसके अलावा, कंपनी प्रमुख राजमार्गों पर 150 kW चार्जर से लैस 99 अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग हब शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही, 400 से ज्यादा सर्विस वर्कशॉप का एक नेटवर्क भी मौजूद है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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