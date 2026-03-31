एक दिन में 3520 इलेक्ट्रिक कारों के ऑर्डर, बाजार में छा गई ये कंपनी; ये टाटा, महिंद्रा या MG नहीं

Mar 31, 2026 08:59 pm IST

वियतनाम की कंपनी विनफास्ट (VinFast) भारतीय बाजार में तेजी से आगे बढ़ रही है। वो इस बाजार में VF6 और VF7 जैसी दो इलेक्ट्रिक SUVs बेच रही है। वहीं, अपने लोकल मार्केट में इस कंपनी का दबदबा देखने को मिल रहा है। दरअसल, विनफास्ट ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

वियतनाम की कंपनी विनफास्ट (VinFast) भारतीय बाजार में तेजी से आगे बढ़ रही है। वो इस बाजार में VF6 और VF7 जैसी दो इलेक्ट्रिक SUVs बेच रही है। वहीं, अपने लोकल मार्केट में इस कंपनी का दबदबा देखने को मिल रहा है। दरअसल, विनफास्ट ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 28 मार्च, 2026 को कंपनी ने अपने घरेलू बाजार में एक ही दिन में 3,520 इलेक्ट्रिक कारों के ऑर्डर पूरे किए। कंपनी का कहना है कि यह वियतनाम में डेली ऑर्डर प्रोसेस करने का एक नया रिकॉर्ड है। यह कंपनी की ऑपरेशनल कैपेसिटी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बढ़ती डिमांड को दिखाता है।

इस उपलब्धि को और डिटेल से देखा जाए तब पता चलता है कि कंपनी ने औसतन हर घंटे 146 ऑर्डर प्रोसेस किए। यानी मोटे तौर पर हर मिनट 2.4 ऑर्डर पूरे किए। विनफास्ट के अनुसार, इस गिनती में शामिल सभी व्हीकल को पहले ही प्रोसेस किया जा चुका है। वे ग्राहकों को अंतिम डिलीवरी से पहले डीलरशिप पर भेजे जाने के लिए तैयार हैं। कुछ यूजर्स ने इस उपलब्धि को मजबूत प्रोडक्शन और ऑपरेशनल सिस्टम का संकेत बताया है।

कुछ अन्य लोगों ने कंपनी की डिमांड में आए उछाल को मार्केट सेंटीमेंट से जोड़ा है। फ्यूल की कीमतों में बढ़ती अस्थिरता और पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता, ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को इलेक्ट्रिक व्हीकल पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। कई ग्राहकों के लिए, पारंपरिक फ्यूल पर कम डिपेंडेंसी और कम उत्सर्जन के कारण EV एक व्यावहारिक ऑप्शन बनते जा रहे हैं।

विनफास्ट की कामयाबी और क्रेडिट विनफास्ट की यह लेटेस्ट उपलब्धि पिछले 2 सालों में कंपनी के शानदार प्रदर्शनों की एक कड़ी है। 2024 से कंपनी वियतनाम के ऑटोमोटिव बाजार में टॉप पोजीशन पर बनी हुई है। 2025 में कंपनी ने 175,099 व्हीकल की डिलीवरी की, जिससे उसकी लीडरशिप कैपेसिटी और भी मजबूत हुई। कंपनी ने दिसंबर 2025 में मंथली सेल का एक रिकॉर्ड भी बनाया, जिसमें उसने एक ही महीने में 27,649 व्हीकल बेचे। यह आंकड़ा, इस सेक्टर में काम कर रही कुछ अन्य ऑटोमोबाइल कंपनियों की सालाना बिक्री के बराबर है।