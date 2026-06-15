लॉन्च होने वाली हैं ये तीन नई eSUV, मिलेगा दमदार लुक, फीचर्स भी कमाल के, एक की टक्कर नेक्सॉन ईवी से

इन अपकमिंग SUV में VF3, VF5 और VF8 शामिल हैं। इन इलेक्ट्रिक एसयूवी में आपको जबर्दस्त रेंज के साथ शानदार लुक और तगड़े फीचर देखने को मिलेंगे। आइए डीटेल में जानते हैं कि कंपनी इन एसयूवी में क्या कुछ ऑफर करने वाली है।

विनफास्ट भारत में अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी की इन अपकमिंग SUV में VF3, VF5 और VF8 शामिल हैं। इन इलेक्ट्रिक एसयूवी में आपको जबर्दस्त रेंज के साथ शानदार लुक और तगड़े फीचर देखने को मिलेंगे। तो अगर आप भी इलेक्ट्रिक एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो विनफास्ट की इन कारों का इंतजार करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। फिलहाल आइए डीटेल में जानते हैं कि कंपनी इन एसयूवी में क्या कुछ ऑफर करने वाली है।

VF8 कंपनी ने हाल ही में भारत में इस इलेक्ट्रिक SUV का डिजाइन पेटेंट फाइल किया है। खास बात यह है कि यह मौजूदा मॉडल नहीं, बल्कि VF8 का अपडेटेड और नेक्स्ट जेनरेशन वाला वर्जन है। हालांकि, कंपनी की ओर से अभी इसकी लॉन्चिंग को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इसे अगले कुछ महीनों में भारत में लॉन्च किया जा सकता है। इसमें 60.13 kWh का बैटरी पैक है, जो 228 बीएचपी की पावर और 330Nm का टॉर्क पैदा करता है। कंपनी का दावा है कि यह इलेक्ट्रिक SUV एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 500 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज दे सकती है। VF8 काफी बड़ी SUV है। इसकी लंबाई 4,701 मिमी, चौड़ाई 1,872 मिमी और ऊंचाई 1,670 मिमी है। वहीं इसका व्हीलबेस 2,840 मिमी का है। SUV में 19-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जबकि इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 170 मिमी है।

VF5 कंपनी की दूसरी अपकमिंग एसयूवी VF5 हो सकती है। यह एक सब-4 मीटर इलेक्ट्रिक SUV है, जो भारतीय बाजार में Tata Nexon.ev, Mahindra XUV400 और MG Windsor EV जैसी गाड़ियों को टक्कर दे सकती है। VF5 को दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ पेश किया जा सकता है। पहला 29.6 kWh बैटरी पैक होगा, जो करीब 268 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज देता है। वहीं, दूसरा 37.23 kWh बैटरी पैक है, जो लगभग 326 किलोमीटर की रेंज देता है। फीचर्स की बात करें, तो VF5 में 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 8-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, PM 2.5 एयर फिल्टर, वॉइस कमांड, कीलेस एंट्री, ऑटोमैटिक हेडलैंप्स और सनरूफ जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है।

VF3 कंपनी का सबसे किफायती मॉडल VF3 हो सकता है। फिलहाल कंपनी के पास भारत में कोई एंट्री-लेवल और बजट इलेक्ट्रिक वीइकल नहीं है, लेकिन VF3 इस कमी को पूरा कर सकती है। यह एक माइक्रो SUV है, जिसका डिजाइन रेट्रो कारों से इंस्पायर्ड है। अपने अनोखे लुक और किफायती कीमत की वजह से यह कई इंटरनैशनल मार्केट में पहले ही पॉप्युलर हो चुकी है। VF3 को खास तौर पर शहरों की भीड़भाड़ वाली सड़कों और गलियों के लिए तैयार किया गया है। इसका कॉम्पैक्ट साइज इसे चलाने और पार्क करने में बेहद आसान बनाता है।