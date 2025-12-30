Hindustan Hindi News
हुंडई–किआ की निकली हेकड़ी! ये कंपनी बनी भारत की चौथी सबसे बड़ी EV कंपनी, टाटा और MG में इसके सिर सजा ताज

संक्षेप:

दिसंबर 2025 में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। जहां वियतनाम की कंपनी विनफास्ट (VinFast) हुंडई और किआ को पीछे छोड़ते हुए चौथी सबसे बड़ी ईवी निर्माता बन बैठी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Dec 30, 2025 12:48 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत में इलेक्ट्रिक कार बाजार तेजी से बदल रहा है और दिसंबर 2025 में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। वियतनाम की कंपनी विनफास्ट (VinFast) ने एक चौंकाने वाला प्रदर्शन करते हुए हुंडई (Hyundai) और किआ (Kia) को पीछे छोड़कर भारत की चौथी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता बनने का दर्जा हासिल कर लिया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

दिसंबर 2025: EV बाजार में नई रैंकिंग

VAHAN के आंकड़ों (29 दिसंबर 2025 तक) के मुताबिक, टाटा मोटर्स (Tata Motors Passenger Vehicles) ने 5,231 रजिस्ट्रेशन के साथ टॉप पोजिशन बरकरार रखी। टाटा के पास इस समय 6 इलेक्ट्रिक कारों का मजबूत पोर्टफोलियो है, जो उसकी बढ़त की बड़ी वजह है। दूसरे नंबर पर JSW MG मोटर इंडिया रही, जिसने 3,054 EV रजिस्ट्रेशन दर्ज किए। वहीं, महिंद्रा (Mahindra & Mahindra -M&M) करीब 2,600 यूनिट्स बेचकर तीसरे स्थान पर रही।

विनफास्ट (VinFast) का दमदार डेब्यू

भारत में हाल ही में एंट्री करने वाली विनफास्ट (VinFast) ने दिसंबर 2025 में 321 इलेक्ट्रिक कारों का रजिस्ट्रेशन कराया। इसी के साथ कंपनी ने हुंडई (Hyundai -238 यूनिट) और किआ (Kia - 272 यूनिट) को पीछे छोड़ दिया। यह उपलब्धि इसलिए भी खास है, क्योंकि विनफास्ट (VinFast) ने भारतीय बाजार में कदम सिर्फ 2025 में ही रखा है।

विनफास्ट (VinFast) ने भारत में दो इलेक्ट्रिक SUVs VF6 और VF7 लॉन्च की हैं। ये गाड़ियां तमिलनाडु के थूथुकुडी प्लांट में असेंबल की जा रही हैं। कंपनी ने लॉन्च के महज 4 महीनों के अंदर में 35 शोरूम खोलकर अपने नेटवर्क को तेजी से फैलाया है, जिसका सीधा फायदा बिक्री पर दिख रहा है।

टेस्ला (Tesla) और प्रीमियम ब्रांड्स पर असर

दिसंबर 2025 में एलन मस्क (Elon Musk) की टेस्ला (Tesla) ने भी भारतीय EV बाजार में हलचल मचाई। वाहन (VAHAN) पोर्टल के अनुसार, टेस्ला (Tesla) ने 62 इलेक्ट्रिक कारें बेचीं, जिससे प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट की कंपनियों पर दबाव बढ़ा।

चीन की BYD ने दिसंबर में 212 यूनिट्स रजिस्टर कीं, जो पिछले साल के मुकाबले कम हैं। मर्सिडीज-बेंज इंडिया (Mercedes-Benz India) की EV बिक्री घटकर 53 यूनिट्स रह गई, जबकि BMW ने उलट प्रदर्शन करते हुए दिसंबर में 300 EV रजिस्ट्रेशन दर्ज किए और अपनी बिक्री लगभग दोगुनी कर ली।

2025 पूरे साल का हाल

पूरे कैलेंडर ईयर 2025 की बात करें तो टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने 68,558 EV रजिस्ट्रेशन के साथ 12% की सालाना बढ़त दर्ज की। JSW MG मोटर इंडिया ने जबरदस्त उछाल दिखाया और 2024 की 21,802 यूनिट्स से बढ़कर 2025 में 50,853 यूनिट्स तक पहुंच गई। इसमें विंडसर ईवी (Windsor EV) का बड़ा योगदान रहा, जो 2025 की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बनी। वहीं, महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) ने भी EV सेगमेंट में बड़ी छलांग लगाते हुए 7,135 यूनिट्स से बढ़कर 33,008 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की।

दिसंबर 2025 के आंकड़े साफ दिखाते हैं कि भारत का इलेक्ट्रिक कार बाजार अब नए खिलाड़ियों के लिए भी मौके खोल रहा है। विनफास्ट (VinFast) का हुंडई (Hyundai) और किआ (Kia) से आगे निकलना इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में EV रेस और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। पुराने दिग्गजों के साथ-साथ नए ब्रांड्स भी अब पूरे दमखम के साथ मुकाबले में उतर चुके हैं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
