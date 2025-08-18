VinFast patents Limo Green and Minio Green electric cars in India, check details MG और टाटा की नींद उड़ाने आई विनफास्ट की ये 2 इलेक्ट्रिक कारें, अपनी कम कीमत से मार्केट में मचाएगी धमाल, Auto Hindi News - Hindustan
MG और टाटा की नींद उड़ाने आई विनफास्ट की ये 2 इलेक्ट्रिक कारें, अपनी कम कीमत से मार्केट में मचाएगी धमाल

विनफास्ट ने भारतीय बाजार में नया दांव खेला है। कंपनी ने बजट-फ्रेंडली इलेक्ट्रिक कार चाहने वालों के लिए नया इलेक्ट्रिक मॉडल पेटेंट कराया है। इसके साथ ही प्रीमियम MPV सेगमेंट के खरीदारों के लिए एक शानदार मॉडल पेटेंट कराया है। आइए इसकी खासियत जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 18 Aug 2025 12:55 PM
वियतनाम की ऑटोमोबाइल दिग्गज विनफास्ट (VinFast) भारतीय इलेक्ट्रिक कार बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठा चुकी है। VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च करने के बाद कंपनी ने अब दो नई इलेक्ट्रिक कारों मिनियो ग्रीन (Minio Green) और लीमो ग्रीन (Limo Green) के लिए पेटेंट फाइल कर दिया है। ये दोनों गाड़ियां भारतीय EV सेगमेंट में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा लाने वाली हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

मिनीओ ग्रीन MG कॉमेट ईवी को टक्कर

विनफास्ट मिनियो ग्रीन (VinFast Minio Green) को MG कॉमेट ईवी (MG Comet EV) का सीधा चैलेंजर माना जा रहा है। इसकी लंबाई 3,100 mm और व्हीलबेस 2,065 mm का है। यह छोटी इलेक्ट्रिक हैचबैक 14.7 kWh बैटरी पैक के साथ आती है। इसमें 26bhp की मोटर भी मिलती है। इसकी टॉप स्पीड 80 kmph और 170 km की रेंज है। इसमें LED लाइट्स, ड्यूल स्पीकर, मैनुअल AC और 2 ड्राइव मोड्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसमें 12kW का AC चार्जिंग सपोर्ट होने से चार्जिंग आसान और तेज हो जाती है।

किआ कैरेंस क्लैविस ईवी को मिलेगी चुनौती

विनफास्ट लिमो ग्रीन (VinFast Limo Green) एक 7-सीटर इलेक्ट्रिक MPV है, जो किआ कैरेंस क्लैविस ईवी (Kia Carens Clavis EV) को सीधी टक्कर देगी। इसका साइज बड़ा है। इसकी लंबाई 4,700mm, चौड़ाई 1,800 mm और ऊंचाई 1,700 mm की है।

30 मिनट में चार्ज

इसमें 60.13 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जो एक बार चार्ज करने पर 450km तक की रेंज देता है। इसमें मिलने वाला मोटर 201bhp की पावर और 280Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। DC फास्ट चार्जिंग से इसे 10% से 70% तक सिर्फ 30 मिनट में चार्ज किया जा सकता है।

फीचर्स कैसे हैं?

फीचर्स की बात करें तो इसमें LED लाइट्स, 18-इंच के अलॉय व्हील्स, वेंटिलेटेड सीट्स, क्लाइमेट कंट्रोल और ड्यूल ड्राइव मोड्स जैसे फीचर्स हैं।

भारतीय EV मार्केट पर असर

VinFast के ये दोनों मॉडल भारत में EV क्रांति को और तेज करेंगे। मिनियो ग्रीन (Minio Green) बजट-फ्रेंडली इलेक्ट्रिक कार चाहने वालों को आकर्षित करेगी। वहीं, लीमो ग्रीन (Limo Green) बड़ी फैमिली और प्रीमियम MPV सेगमेंट के खरीदारों के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है।

