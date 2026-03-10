Hindustan Hindi News
गजब का ऑफर! पेट्रोल-डीजल कार बदलें और खरीद लें ईवी, इस कंपनी ने किया अनोखा ऐलान

Mar 10, 2026 11:33 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली


अगर आप पेट्रोल-डीजल कार बदलकर एक धांसू EV खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि विनफास्ट (VinFast) कंपनी अभी स्पेशल डिस्काउंट ऑफर दे रही है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर की कंपनियां नए-नए ऑफर ला रही हैं। इसी कड़ी में वियतनाम की EV कंपनी विनफास्ट (VinFast) ने ग्राहकों के लिए एक खास योजना शुरू की है। कंपनी ने ट्रेड गैस फॉर इलेक्ट्रिक (Trade Gas for Electric) नाम से नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके तहत अगर ग्राहक अपनी पुरानी पेट्रोल या डीजल कार एक्सचेंज करके नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। यह योजना भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे चार बड़े बाजारों में शुरू की गई है।

EV लेने पर मिलेगा अतिरिक्त डिस्काउंट

इस योजना के तहत ग्राहकों को खास फायदा मिलने वाला है। जी हां, क्योंकि इसके तहत इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 3% का अतिरिक्त डिस्काउंट और इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने पर 5% अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा, यानी अगर आप अपनी पुरानी पेट्रोल या डीजल कार एक्सचेंज करते हैं, तो आपको कंपनी के मौजूदा ऑफर के ऊपर यह अतिरिक्त छूट भी मिल जाएगी।

₹50,000 से ₹75,000 तक की बचत

भारत में यह ऑफर कंपनी की दो इलेक्ट्रिक SUVs पर लागू होगा। इसमें विनफास्ट VF6 (VinFast VF6) और विनफास्ट VF7 (VinFast VF7) जैसे मॉडल शामिल हैं। अगर ग्राहक इन मॉडलों में से कोई खरीदते हैं, तो उन्हें करीब ₹50,000 से ₹75,000 तक की अतिरिक्त बचत मिल सकती है। असली छूट इस बात पर निर्भर करेगी कि ग्राहक कौन-सा वेरिएंट चुनते हैं।

बढ़ती पेट्रोल कीमतों के कारण शुरू हुआ प्रोग्राम

कंपनी के मुताबिक दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए यह योजना शुरू की गई है। Duong Thi Thu Trang के अनुसार, कंपनी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाएं, ताकि ईंधन पर खर्च कम हो और प्रदूषण भी घटे।

EV को बढ़ावा देने की कोशिश

यह प्रोग्राम सिर्फ बिक्री बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि इसका मकसद ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देना भी है। कंपनी का कहना है कि अगर पेट्रोल-डीजल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं, तो भविष्य में इस योजना को और आगे बढ़ाया भी जा सकता है।

ये भी पढ़ें:मारुति की कार खरीदने का है प्लान? मार्केट में जल्द आ रहे ये 3 शानदार मॉडल

भारत जैसे बाजारों में जहां इलेक्ट्रिक वाहनों की लोकप्रियता धीरे-धीरे बढ़ रही है, वहां इस तरह के डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर ग्राहकों को EV खरीदने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। विनफास्ट (VinFast) की यह नई पहल दिखाती है कि आने वाले समय में पेट्रोल-डीजल से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बदलाव और तेज हो सकता है।

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

