गजब का ऑफर! पेट्रोल-डीजल कार बदलें और खरीद लें ईवी, इस कंपनी ने किया अनोखा ऐलान

Mar 10, 2026 11:33 pm IST

अगर आप पेट्रोल-डीजल कार बदलकर एक धांसू EV खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि विनफास्ट (VinFast) कंपनी अभी स्पेशल डिस्काउंट ऑफर दे रही है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर की कंपनियां नए-नए ऑफर ला रही हैं। इसी कड़ी में वियतनाम की EV कंपनी विनफास्ट (VinFast) ने ग्राहकों के लिए एक खास योजना शुरू की है। कंपनी ने ट्रेड गैस फॉर इलेक्ट्रिक (Trade Gas for Electric) नाम से नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके तहत अगर ग्राहक अपनी पुरानी पेट्रोल या डीजल कार एक्सचेंज करके नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। यह योजना भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे चार बड़े बाजारों में शुरू की गई है।

EV लेने पर मिलेगा अतिरिक्त डिस्काउंट

इस योजना के तहत ग्राहकों को खास फायदा मिलने वाला है। जी हां, क्योंकि इसके तहत इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 3% का अतिरिक्त डिस्काउंट और इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने पर 5% अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा, यानी अगर आप अपनी पुरानी पेट्रोल या डीजल कार एक्सचेंज करते हैं, तो आपको कंपनी के मौजूदा ऑफर के ऊपर यह अतिरिक्त छूट भी मिल जाएगी।

₹50,000 से ₹75,000 तक की बचत

भारत में यह ऑफर कंपनी की दो इलेक्ट्रिक SUVs पर लागू होगा। इसमें विनफास्ट VF6 (VinFast VF6) और विनफास्ट VF7 (VinFast VF7) जैसे मॉडल शामिल हैं। अगर ग्राहक इन मॉडलों में से कोई खरीदते हैं, तो उन्हें करीब ₹50,000 से ₹75,000 तक की अतिरिक्त बचत मिल सकती है। असली छूट इस बात पर निर्भर करेगी कि ग्राहक कौन-सा वेरिएंट चुनते हैं।

बढ़ती पेट्रोल कीमतों के कारण शुरू हुआ प्रोग्राम

कंपनी के मुताबिक दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए यह योजना शुरू की गई है। Duong Thi Thu Trang के अनुसार, कंपनी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाएं, ताकि ईंधन पर खर्च कम हो और प्रदूषण भी घटे।

EV को बढ़ावा देने की कोशिश

यह प्रोग्राम सिर्फ बिक्री बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि इसका मकसद ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देना भी है। कंपनी का कहना है कि अगर पेट्रोल-डीजल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं, तो भविष्य में इस योजना को और आगे बढ़ाया भी जा सकता है।