हुंडई को पछाड़ने वाली इस कंपनी का नया दांव, कारों पर दे रही ₹1.30 लाख के बेनिफिट; जानिए डिटेल

वियतनाम की इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर कंपनी विनफास्ट ने भारतीय बाजार में तेजी से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। कंपनी की उपलब्धि का अंजादा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उसने जनवरी 2026 की सेल्स में हुंडई को सेगमेंट में पीछे छोड़ दिया। अब कंपनी अपनी पोजिशन को ज्यादा मजूबत करने और देश के ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचने के लिए नया 'वैल्यू एश्योर्ड' प्रोग्राम लेकर आई है। इस प्रोग्राम की खास बात ये है कि पेट्रोल या डीजल गाड़ी में ट्रेड करने वाले कस्टमर्स को कंपनी VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक SUV पर 1.30 लाख रुपए तक का एक्सचेंज बेनिफिट देगी।

हालांकि, इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा हिस्सा कंपनी का बायबैक सपोर्ट है, जो प्लान और शर्तों के आधार पर एक्स-शोरूम कीमत के 75% तक की पक्की रीसेल वैल्यू का वादा करता है। विनफास्ट का यह भी कहना है कि दोनों SUV पर 3% 'लॉयल्टी बेनिफिट' भी दिए जाएंगे। कंपनी अपने व्हीकल की कीमतें कम करने वी बजाए इस बात पर ध्यान दे रही है कि ग्राहक अपने ICE व्हीकल को बेचने या अपग्रेड करने पर फोकस करें। यह प्रोग्राम एक फ्लैट डिस्काउंट नहीं है। यह तीन अलग-अलग लीवर हैं और ग्राहकों को हर एक को एक अलग लाइन आइटम के रूप में देखना चाहिए।

डिस्काउंट के तीन अलग-अलग लीवर इस प्रोग्राम में पहला एक्सचेंज सपोर्ट है। विनफास्ट का कहना है कि यह 1.30 लाख रुपए तक जा सकता है, लेकिन यह पेट्रोल या डीजल गाड़ी एक्सचेंज करने से जुड़ा है। ज्यादातर एक्सचेंज ऑफर की तरह, फाइनल नंबर इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप क्या ट्रेड-इन करते हैं और डीलर इसे कितना वैल्यू देता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो 1.30 लाख रुपए एक लिमिट है, कोई वादा नहीं।

प्रोग्राम में दूसरा लॉयल्टी बेनिफिट है। विनफास्ट ने इसे 3% रखा है। इसे उन कस्टमर्स के लिए एक बेनिफिट के तौर पर रखा गया है जो दूसरी विनफास्ट गाड़ी में अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी पर पब्लिक डिटेल्स लिमिटेड हैं। इससे पहले कि आप यह मान लें कि यह आप पर लागू होता है, अपने डीलर से लिखकर पूछें कि कौन क्वालिफाई करता है और क्या यह वैरिएंट के हिसाब से अलग-अलग होता है।

इस प्रोग्राम का तीसरा पार्ट बायबैक प्लान है। कंपनी का कहना है कि यह 2 से 5 साल के बायबैक प्लान के साथ एक्स-शोरूम कीमत के 75% तक की रीसेल वैल्यू का भरोसा दे सकता है। हमेशा की तरह, "अप टू" का मतलब है कि टेन्योर और इस्तेमाल की शर्तों के आधार पर कम स्लैब हो सकते हैं।

विनफास्ट VF6 और VF7 की कीमतें और फीचर्स विनफास्ट VF6 की एक्स-शोरूम कीमतें 17.29 लाख रुपए से 19.19 लाख रुपए के बीच है। इसमें 59.6kWh बैटरी पैक का इस्तेमाल होता है। कंपनी के मुताबिक, वैरिएंट के आधार पर इसकी ARAI-रेटेड रेंज 468km तक है। कंपनी का यह भी दावा है कि DC फास्ट चार्जिंग 25 मिनट में 10 से 70% तक हो जाती है। हार्डवेयर की बात करें तो, हायर ट्रिम्स में 204hp और 310Nm तक का आउटपुट मिलता है।