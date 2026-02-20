Hindustan Hindi News
हुंडई को पछाड़ने वाली इस कंपनी का नया दांव, कारों पर दे रही ₹1.30 लाख के बेनिफिट; जानिए डिटेल

Feb 20, 2026 09:03 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
कंपनी अपनी पोजिशन को मजूबत करने और देश के ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचने के लिए नया 'वैल्यू एश्योर्ड' प्रोग्राम लेकर आई है। इस प्रोग्राम की खास बात ये है कि पेट्रोल या डीजल गाड़ी में ट्रेड करने वाले कस्टमर्स को कंपनी VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक SUV पर 1.30 लाख रुपए तक का एक्सचेंज बेनिफिट देगी।

वियतनाम की इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर कंपनी विनफास्ट ने भारतीय बाजार में तेजी से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। कंपनी की उपलब्धि का अंजादा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उसने जनवरी 2026 की सेल्स में हुंडई को सेगमेंट में पीछे छोड़ दिया। अब कंपनी अपनी पोजिशन को ज्यादा मजूबत करने और देश के ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचने के लिए नया 'वैल्यू एश्योर्ड' प्रोग्राम लेकर आई है। इस प्रोग्राम की खास बात ये है कि पेट्रोल या डीजल गाड़ी में ट्रेड करने वाले कस्टमर्स को कंपनी VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक SUV पर 1.30 लाख रुपए तक का एक्सचेंज बेनिफिट देगी।

हालांकि, इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा हिस्सा कंपनी का बायबैक सपोर्ट है, जो प्लान और शर्तों के आधार पर एक्स-शोरूम कीमत के 75% तक की पक्की रीसेल वैल्यू का वादा करता है। विनफास्ट का यह भी कहना है कि दोनों SUV पर 3% 'लॉयल्टी बेनिफिट' भी दिए जाएंगे। कंपनी अपने व्हीकल की कीमतें कम करने वी बजाए इस बात पर ध्यान दे रही है कि ग्राहक अपने ICE व्हीकल को बेचने या अपग्रेड करने पर फोकस करें। यह प्रोग्राम एक फ्लैट डिस्काउंट नहीं है। यह तीन अलग-अलग लीवर हैं और ग्राहकों को हर एक को एक अलग लाइन आइटम के रूप में देखना चाहिए।

ये भी पढ़ें:नई टाटा पंच EV फेसलिफ्ट अब ₹1.85 लाख सस्ती, जानिए किस वैरिएंट को लेने में फायदा

डिस्काउंट के तीन अलग-अलग लीवर

इस प्रोग्राम में पहला एक्सचेंज सपोर्ट है। विनफास्ट का कहना है कि यह 1.30 लाख रुपए तक जा सकता है, लेकिन यह पेट्रोल या डीजल गाड़ी एक्सचेंज करने से जुड़ा है। ज्यादातर एक्सचेंज ऑफर की तरह, फाइनल नंबर इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप क्या ट्रेड-इन करते हैं और डीलर इसे कितना वैल्यू देता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो 1.30 लाख रुपए एक लिमिट है, कोई वादा नहीं।

प्रोग्राम में दूसरा लॉयल्टी बेनिफिट है। विनफास्ट ने इसे 3% रखा है। इसे उन कस्टमर्स के लिए एक बेनिफिट के तौर पर रखा गया है जो दूसरी विनफास्ट गाड़ी में अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी पर पब्लिक डिटेल्स लिमिटेड हैं। इससे पहले कि आप यह मान लें कि यह आप पर लागू होता है, अपने डीलर से लिखकर पूछें कि कौन क्वालिफाई करता है और क्या यह वैरिएंट के हिसाब से अलग-अलग होता है।

ये भी पढ़ें:घिस चुके टायर के लिए बना ये खास लिक्विड, डालते के बाद 10 महीने बढ़ जाएगी लाइफ!

इस प्रोग्राम का तीसरा पार्ट बायबैक प्लान है। कंपनी का कहना है कि यह 2 से 5 साल के बायबैक प्लान के साथ एक्स-शोरूम कीमत के 75% तक की रीसेल वैल्यू का भरोसा दे सकता है। हमेशा की तरह, "अप टू" का मतलब है कि टेन्योर और इस्तेमाल की शर्तों के आधार पर कम स्लैब हो सकते हैं।

विनफास्ट VF6 और VF7 की कीमतें और फीचर्स

विनफास्ट VF6 की एक्स-शोरूम कीमतें 17.29 लाख रुपए से 19.19 लाख रुपए के बीच है। इसमें 59.6kWh बैटरी पैक का इस्तेमाल होता है। कंपनी के मुताबिक, वैरिएंट के आधार पर इसकी ARAI-रेटेड रेंज 468km तक है। कंपनी का यह भी दावा है कि DC फास्ट चार्जिंग 25 मिनट में 10 से 70% तक हो जाती है। हार्डवेयर की बात करें तो, हायर ट्रिम्स में 204hp और 310Nm तक का आउटपुट मिलता है।

ये भी पढ़ें:होली का रंग हो या पुराना दाग, शैम्पू में ये 2 चीज मिलाकर धोएं; नई जैसी चमकेगी!

दूसरी तरफ, VF7 की एक्स-शोरूम कीमतें 21.89 लाख से 26.79 लाख रुपए तक हैं। यह 59.6kWh बैटरी के साथ-साथ एक बड़े पैक के साथ भी आती है। VF7 की ARAI-रेटेड रेंज 532km तक है, जो फिर से वैरिएंट पर निर्भर करती है। VF7 की बड़ी रेंज में बड़ी बैटरी वाला ऑल-व्हील-ड्राइव कॉन्फिगरेशन भी है, जिसमें 353hp और 500Nm तक का आउटपुट मिलता है। ये 10 से 70% DC चार्ज होने में लगभग 28 मिनट लगते हैं।

Narendra Jijhontiya

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

