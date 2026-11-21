भारतीय मार्केट में एंट्री की तैयारी कर रही विनफास्ट की नई इलेक्ट्रिक SUV, नेक्सन EV से होगा मुकाबला
भारतीय कार मार्केट में इलेक्ट्रिक एसयूवी की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसी कड़ी में वियतनाम की कार कंपनी विनफास्ट अपनी नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी VF5 को भारतीय मार्केट में लाने की तैयारी कर रही है।
भारतीय कार मार्केट में इलेक्ट्रिक एसयूवी की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए विदेशी कंपनियां भी भारत में अपने नए मॉडल उतारने की तैयारी कर रही हैं। इसी कड़ी में वियतनाम की कार कंपनी विनफास्ट (VinFast) अपनी नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी VF5 को भारतीय मार्केट में लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने अभी इसकी लॉन्चिंग की तारीख का ऐलान नहीं किया है। हालांकि, इसका फेसलिफ्ट मॉडल हाल ही में पेश किया गया है। लॉन्च होने के बाद इसका मुकाबला टाटा नेक्सन EV, महिंद्रा XUV 3XO EV और किआ साइरोस EV जैसी गाड़ियों से होगा।
बड़ी बैटरी और 370Km की रेंज
नई विनफास्ट VF5 में पहले के मुकाबले बड़ा 43kWh बैटरी पैक दिया गया है। इसके साथ इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगी, जो 99bhp की पावर और 135Nm का टॉर्क जनरेट करेगी। कंपनी के अनुसार, यह इलेक्ट्रिक एसयूवी एक बार फुल चार्ज होने पर 370 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। यह रेंज NEDC टेस्ट के आधार पर बताई गई है। इसमें 6.6kW तक AC और 60kW तक DC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। हालांकि, भारत में लॉन्च होने वाले मॉडल की बैटरी, पावर और रेंज से जुड़ी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
VinFast VF5
₹ 12 - 18 लाख
Citroen eC3X
₹ 11.99 - 13.26 लाख
Tata Nexon EV
₹ 12.49 - 17.89 लाख
Leapmotor B10
₹ 14 - 20 लाख
Kia Syros EV
₹ 13.5 - 20 लाख
Mahindra 3XO EV
₹ 13.89 - 15.46 लाख
पहले से ज्यादा फीचर्स मिलेंगे
नई VF5 के केबिन में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें नया डैशबोर्ड और पहले से बड़ी 10-इंच की टचस्क्रीन दी गई है। इसके अलावा, नए स्टीयरिंग व्हील पर कंट्रोल बटन, वायरलेस चार्जिंग पैड और ड्राइवर सीट के लिए हाइट एडजस्टमेंट का फीचर मिलेगा। SUV में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एपल कारप्ले जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। इसके साथ ही ड्राइव मोड का ऑप्शन भी मिलेगा। इन फीचर्स के चलते नई VF5 पहले के मुकाबले ज्यादा आरामदायक और इस्तेमाल में आसान हो सकती है।
सेफ्टी के लिए मिलेंगे 6 एयरबैग
सेफ्टी के मामले में भी नई विनफास्ट VF5 को पहले से बेहतर बनाया गया है। इसमें अब 4 की जगह 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलेंगे। यानी सभी वैरिएंट में ये एयरबैग दिए जाएंगे। इसके अलावा, एसयूवी में हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग सेंसर और 360-डिग्री कैमरा मिलेगा। इसमें ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी दिया गया है। वहीं, सभी यात्रियों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट और सीटबेल्ट रिमाइंडर भी मिलेंगे। इन फीचर्स से गाड़ी में सफर करने वालों की सेफ्टी बेहतर होगी।
पहले से बड़ी और नया डिजाइन
नई VF5 का डिजाइन पहले के मुकाबले ज्यादा बॉक्सी और बड़ा हो गया है। इसकी लंबाई 20mm, चौड़ाई 49mm और ऊंचाई 16mm बढ़ाई गई है। अब इसकी लंबाई 3,987mm, चौड़ाई 1,722mm और ऊंचाई 1,595mm है। हालांकि, इसका व्हीलबेस पहले की तरह 2,514mm ही रखा गया है। इसके फ्रंट में नई LED लाइट बार, पतले प्रोजेक्टर हेडलैंप और नए डिजाइन का बंपर दिया गया है। इसके अलावा, 17-इंच के नए अलॉय व्हील, ब्लैक रूफ, कनेक्टेड LED टेललैंप और रूफ स्पॉइलर भी मिलता है। भारत में आने पर यह SUV विनफास्ट की सबसे सस्ती कार बन सकती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें