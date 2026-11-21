भारतीय कार मार्केट में इलेक्ट्रिक एसयूवी की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसी कड़ी में वियतनाम की कार कंपनी विनफास्ट अपनी नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी VF5 को भारतीय मार्केट में लाने की तैयारी कर रही है।

भारतीय मार्केट में एंट्री की तैयारी कर रही विनफास्ट VF5

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भारतीय कार मार्केट में इलेक्ट्रिक एसयूवी की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए विदेशी कंपनियां भी भारत में अपने नए मॉडल उतारने की तैयारी कर रही हैं। इसी कड़ी में वियतनाम की कार कंपनी विनफास्ट (VinFast) अपनी नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी VF5 को भारतीय मार्केट में लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने अभी इसकी लॉन्चिंग की तारीख का ऐलान नहीं किया है। हालांकि, इसका फेसलिफ्ट मॉडल हाल ही में पेश किया गया है। लॉन्च होने के बाद इसका मुकाबला टाटा नेक्सन EV, महिंद्रा XUV 3XO EV और किआ साइरोस EV जैसी गाड़ियों से होगा।

बड़ी बैटरी और 370Km की रेंज नई विनफास्ट VF5 में पहले के मुकाबले बड़ा 43kWh बैटरी पैक दिया गया है। इसके साथ इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगी, जो 99bhp की पावर और 135Nm का टॉर्क जनरेट करेगी। कंपनी के अनुसार, यह इलेक्ट्रिक एसयूवी एक बार फुल चार्ज होने पर 370 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। यह रेंज NEDC टेस्ट के आधार पर बताई गई है। इसमें 6.6kW तक AC और 60kW तक DC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। हालांकि, भारत में लॉन्च होने वाले मॉडल की बैटरी, पावर और रेंज से जुड़ी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

पहले से ज्यादा फीचर्स मिलेंगे नई VF5 के केबिन में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें नया डैशबोर्ड और पहले से बड़ी 10-इंच की टचस्क्रीन दी गई है। इसके अलावा, नए स्टीयरिंग व्हील पर कंट्रोल बटन, वायरलेस चार्जिंग पैड और ड्राइवर सीट के लिए हाइट एडजस्टमेंट का फीचर मिलेगा। SUV में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एपल कारप्ले जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। इसके साथ ही ड्राइव मोड का ऑप्शन भी मिलेगा। इन फीचर्स के चलते नई VF5 पहले के मुकाबले ज्यादा आरामदायक और इस्तेमाल में आसान हो सकती है।

सेफ्टी के लिए मिलेंगे 6 एयरबैग सेफ्टी के मामले में भी नई विनफास्ट VF5 को पहले से बेहतर बनाया गया है। इसमें अब 4 की जगह 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलेंगे। यानी सभी वैरिएंट में ये एयरबैग दिए जाएंगे। इसके अलावा, एसयूवी में हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग सेंसर और 360-डिग्री कैमरा मिलेगा। इसमें ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी दिया गया है। वहीं, सभी यात्रियों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट और सीटबेल्ट रिमाइंडर भी मिलेंगे। इन फीचर्स से गाड़ी में सफर करने वालों की सेफ्टी बेहतर होगी।