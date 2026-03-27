आईक्यूब और चेतक समेत ओला और हीरो को टक्कर देने आ रहे ये 3 नए ई-स्कूटर; इनका लॉन्च हुआ कन्फर्म

Mar 27, 2026 05:43 pm IST

वियतनाम की कंपनी विनफास्ट भारतीय बाजार के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में हर महीने बेहतर प्रदर्शन कर रही है। अब कंपनी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट भी एंट्री करने की तैयार कर चुकी है। दरअसल, कंपनी अपने घरेलू बाजार वियतनाम में बिकने वाले तीन इलेक्ट्रिक स्कूटर को भारत में लाने पर काम कर रही है।

वियतनाम की कंपनी विनफास्ट भारतीय बाजार के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में हर महीने बेहतर प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में कंपनी अब इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट भी एंट्री करने की तैयार कर चुकी है। दरअसल, कंपनी अपने घरेलू बाजार वियतनाम में बिकने वाले तीन इलेक्ट्रिक स्कूटर को भारत में लाने पर काम कर रही है। ऑटोकार की रिपोर्ट के मुताबिक, विनफास्ट ने पुष्टि की है कि शुरुआत में कंपनी ईवो (Evo), फेलिज (Feliz) और वाइपर (Viper) मॉडल्स लाएगी। कंपनी ने यह भी कहा है कि ये प्रोडक्ट्स हर बाजार की लोकल यूज की स्थितियों और आने-जाने की आदतों के हिसाब से तैयार किए जाएंगे।

शुरुआत में ये स्कूटर वियतनाम से CKD (पूरी तरह से अलग-अलग हिस्सों में) यूनिट्स के तौर पर भारत आएंगे और तमिलनाडु में कंपनी के प्लांट में असेंबल किए जाएंगे। लोकलाइजेशन के बारे में कंपनी का दावा है कि उसने तमिलनाडु सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत कंपनी की मौजूदा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए थूथुकुडी में SIPCOT इंडस्ट्रियल पार्क में लगभग 200 हेक्टेयर जमीन आवंटित की जाएगी। भारत में इन स्कूटर का सीधा मुकबाल टीवीएस आईक्यूब, टीवीएस ऑर्बिटर, बजाज चेतक, ओला S1, एथर रिज्टा, हीरो विडा जैसे मॉडल से होगा।

विनफास्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिटेल Viper नई रेंज में सबसे ऊपर है और टेक्नोलॉजी और डिजाइन में एक बड़ा अपग्रेड लाता है। इसमें एक नया डेवलप चेसिस, LED प्रोजेक्टर हेडलैंप और एक स्मार्ट की सिस्टम है जो व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग, रिमोट सर्च और चोरी से सुरक्षा के फंक्शन देता है। बाहरी ऑयल रिजर्व वाले डुअल रियर शॉक एब्जॉर्बर से राइड क्वालिटी बेहतर होती है, जबकि प्रोपल्शन 3,000 W BLDC इन-हब मोटर से आता है जो 70 kmph तक की टॉप स्पीड देता है।

Feliz, Viper के मोटर आउटपुट और परफॉर्मेंस जैसा ही है, जबकि Evo 2,450 W इन-हब मोटर से चलता है। दोनों मॉडल 70 kmph की समान टॉप स्पीड तक पहुंचने में सक्षम हैं। उन राइडर्स के लिए जो एक आसान और नियमों के अनुकूल विकल्प चाहते हैं, विनफास्ट Evo Lite भी पेश करता है जो स्पीड को 50 kmph से कम तक सीमित करता है और इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है।