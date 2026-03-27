आईक्यूब और चेतक समेत ओला और हीरो को टक्कर देने आ रहे ये 3 नए ई-स्कूटर; इनका लॉन्च हुआ कन्फर्म
वियतनाम की कंपनी विनफास्ट भारतीय बाजार के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में हर महीने बेहतर प्रदर्शन कर रही है। अब कंपनी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट भी एंट्री करने की तैयार कर चुकी है। दरअसल, कंपनी अपने घरेलू बाजार वियतनाम में बिकने वाले तीन इलेक्ट्रिक स्कूटर को भारत में लाने पर काम कर रही है।
वियतनाम की कंपनी विनफास्ट भारतीय बाजार के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में हर महीने बेहतर प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में कंपनी अब इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट भी एंट्री करने की तैयार कर चुकी है। दरअसल, कंपनी अपने घरेलू बाजार वियतनाम में बिकने वाले तीन इलेक्ट्रिक स्कूटर को भारत में लाने पर काम कर रही है। ऑटोकार की रिपोर्ट के मुताबिक, विनफास्ट ने पुष्टि की है कि शुरुआत में कंपनी ईवो (Evo), फेलिज (Feliz) और वाइपर (Viper) मॉडल्स लाएगी। कंपनी ने यह भी कहा है कि ये प्रोडक्ट्स हर बाजार की लोकल यूज की स्थितियों और आने-जाने की आदतों के हिसाब से तैयार किए जाएंगे।
शुरुआत में ये स्कूटर वियतनाम से CKD (पूरी तरह से अलग-अलग हिस्सों में) यूनिट्स के तौर पर भारत आएंगे और तमिलनाडु में कंपनी के प्लांट में असेंबल किए जाएंगे। लोकलाइजेशन के बारे में कंपनी का दावा है कि उसने तमिलनाडु सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत कंपनी की मौजूदा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए थूथुकुडी में SIPCOT इंडस्ट्रियल पार्क में लगभग 200 हेक्टेयर जमीन आवंटित की जाएगी। भारत में इन स्कूटर का सीधा मुकबाल टीवीएस आईक्यूब, टीवीएस ऑर्बिटर, बजाज चेतक, ओला S1, एथर रिज्टा, हीरो विडा जैसे मॉडल से होगा।
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विनफास्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिटेल
Viper नई रेंज में सबसे ऊपर है और टेक्नोलॉजी और डिजाइन में एक बड़ा अपग्रेड लाता है। इसमें एक नया डेवलप चेसिस, LED प्रोजेक्टर हेडलैंप और एक स्मार्ट की सिस्टम है जो व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग, रिमोट सर्च और चोरी से सुरक्षा के फंक्शन देता है। बाहरी ऑयल रिजर्व वाले डुअल रियर शॉक एब्जॉर्बर से राइड क्वालिटी बेहतर होती है, जबकि प्रोपल्शन 3,000 W BLDC इन-हब मोटर से आता है जो 70 kmph तक की टॉप स्पीड देता है।
Feliz, Viper के मोटर आउटपुट और परफॉर्मेंस जैसा ही है, जबकि Evo 2,450 W इन-हब मोटर से चलता है। दोनों मॉडल 70 kmph की समान टॉप स्पीड तक पहुंचने में सक्षम हैं। उन राइडर्स के लिए जो एक आसान और नियमों के अनुकूल विकल्प चाहते हैं, विनफास्ट Evo Lite भी पेश करता है जो स्पीड को 50 kmph से कम तक सीमित करता है और इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है।
सभी तीनों बैटरी स्वैप स्कूटर में सीट के नीचे दो बैटरी स्लॉट हैं। हर एक में 1.5 kWh LFP बैटरी है जो हाई ड्यूरेबिलिटी स्टैंडर्ड और थर्मल सुरक्षा के लिए बनाई गई है। दो पूरी तरह चार्ज बैटरी के साथ, Evo 165 km तक चल सकता है, जबकि Viper और Feliz II स्टैंडर्ड राइडिंग स्थितियों में 156 km तक की रेंज देते हैं। खबरों के मुताबिक, शुरुआती अपनाने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए, विनफास्ट ने Evo रेंज के लिए एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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