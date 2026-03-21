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इलेक्ट्रिक बाजार का गेम चेंज करने आ रहा ये मॉडल, 7 सीटर और रेंज 450Km; कैरेंस EV का बिगाड़ेगी खेल!

Mar 21, 2026 09:36 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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वियतनामी इलेक्ट्रिक कार कंपनी विनफास्ट (VinFast) भारतीय बाजार में अपनी तीसरी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने की तैयारी कर चुकी है। अब कंपनी लिमो ग्रीन ईवी (Limo Green EV) MPV लॉन्च करेगी। पिछले कुछ महीनों में इस EV MPV के टेस्ट मॉडल अक्सर सड़कों पर देखे गए हैं।

इलेक्ट्रिक बाजार का गेम चेंज करने आ रहा ये मॉडल, 7 सीटर और रेंज 450Km; कैरेंस EV का बिगाड़ेगी खेल!

वियतनामी इलेक्ट्रिक कार कंपनी विनफास्ट (VinFast) भारतीय बाजार में अपनी तीसरी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने की तैयारी कर चुकी है। अब कंपनी लिमो ग्रीन ईवी (Limo Green EV) MPV लॉन्च करेगी। पिछले कुछ महीनों में इस EV MPV के टेस्ट मॉडल अक्सर सड़कों पर देखे गए हैं। अब यह पक्का हो गया है कि इसे अगले महीने यानी अप्रैल में भारत में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया जाएगा। हालांकि, तारीख से पर्दा उठना अभी बाकी है। लिमो ग्रीन इलेक्ट्रिक MPV का मकसद उन लोगों को टारगेट करना होगा जो परिवार के लिए EV खरीदना चाहते हैं और फ्लीट ऑपरेटर हैं। इसका मुकाबला किआ कैरेंस क्लाविस EV और BYD eMax7 से होगा। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 18 लाख से 25 लाख रुपए के बीच हो सकती है।

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विनफास्ट लिमो ग्रीन का एक्सटीरियर
स्टाइलिंग की बात करें तो यह इलेक्ट्रिक MPV हमारे मार्केट में मौजूदा विनफआस्ट मॉडल से थोड़ी अलग है। क्योंकि यह एक MPV है और इसमें 7 सीटें हैं। इसका फ्रंट लुक VF6 और VF7 जैसा दिखता है। इसमें सिग्नेचर V-शेप के LED DRLs हैं, लेकिन वे SUVs में दिखने वाले DRLs जितने लाउड नहीं हैं। EV में स्प्लिट हेडलैंप सेटअप है और बंपर साफ दिखता है, जो गाड़ी के MPV नेचर के हिसाब से है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो, आप देखेंगे कि यह एक लंबी EV है और MPV की छत को SUVs की तरह ढलान वाला डिजाइन नहीं दिया गया है। यह बॉक्सी शेप में है, जिससे तीसरी लाइन की सीटों और पैसेंजर्स के लिए ज्यादा जगह मिलेगी।

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इसमें एक सीधी विंडो लाइन, रेगुलर डोर हैंडल, व्हील आर्च के चारों ओर मोटी क्लैडिंग और छत पर एक शार्क-फिन एंटीना भी है। भारत में टेस्ट म्यूल्स पर दिखने वाले एलॉय व्हील्स इंटरनेशनल वर्जन जैसे ही हैं। उम्मीद है कि ये वैसे ही रहेंगे। पीछे की तरफ, लिमो ग्रीन में चौकोर रियर विंडशील्ड है। कार में सिग्नेचर कनेक्टिंग LED बार और VinFast लोगो के साथ स्लीक LED टेल लैंप भी हैं। MPV के टेलगेट पर लिमो ग्रीन बैज दिखने की उम्मीद है। लिमो ग्रीन 4740 mm लंबी, 1872 mm चौड़ी और 1728 mm ऊंची है। इसका व्हीलबेस 2840 mm है।

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विनफास्ट लिमो ग्रीन का इंटीरियर
विनफास्ट लिमो ग्रीन का केबिन SUVs की तरह मिनिमलिस्टिक होने की उम्मीद है। इसमें 10.1-इंच या उससे बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का भी काम करेगा। यह देखना होगा कि क्या इसमें सीट वेंटिलेशन, इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट वगैरह जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे। MPV के 2+3+2 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन में आने की उम्मीद है। इसमें लेदरेट अपहोल्स्ट्री होने की संभावना है। MPV में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, USB चार्जिंग पोर्ट, एक इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक मिलने की उम्मीद है। इसमें एयरबैग, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, लेवल 2 ADAS वगैरह जैसे फीचर्स भी होंगे।

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विनफास्ट लिमो ग्रीन का पावरट्रेन
लिमो ग्रीन में एक ही मोटर ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। इसमें 60.14 kWh का बैटरी पैक होने की उम्मीद है जो 201 bhp और 280 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस सेटअप से 450Km की ड्राइविंग रेंज मिलने की उम्मीद है। पहले इस MPV के फरवरी में लॉन्च होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा लगता है कि ब्रांड ने अब लॉन्च को थोड़ा आगे बढ़ाने का फैसला किया है। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक MPV अगले दो महीनों में मार्केट में आ जाएगी।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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