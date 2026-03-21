इलेक्ट्रिक बाजार का गेम चेंज करने आ रहा ये मॉडल, 7 सीटर और रेंज 450Km; कैरेंस EV का बिगाड़ेगी खेल!

वियतनामी इलेक्ट्रिक कार कंपनी विनफास्ट (VinFast) भारतीय बाजार में अपनी तीसरी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने की तैयारी कर चुकी है। अब कंपनी लिमो ग्रीन ईवी (Limo Green EV) MPV लॉन्च करेगी। पिछले कुछ महीनों में इस EV MPV के टेस्ट मॉडल अक्सर सड़कों पर देखे गए हैं।

वियतनामी इलेक्ट्रिक कार कंपनी विनफास्ट (VinFast) भारतीय बाजार में अपनी तीसरी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने की तैयारी कर चुकी है। अब कंपनी लिमो ग्रीन ईवी (Limo Green EV) MPV लॉन्च करेगी। पिछले कुछ महीनों में इस EV MPV के टेस्ट मॉडल अक्सर सड़कों पर देखे गए हैं। अब यह पक्का हो गया है कि इसे अगले महीने यानी अप्रैल में भारत में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया जाएगा। हालांकि, तारीख से पर्दा उठना अभी बाकी है। लिमो ग्रीन इलेक्ट्रिक MPV का मकसद उन लोगों को टारगेट करना होगा जो परिवार के लिए EV खरीदना चाहते हैं और फ्लीट ऑपरेटर हैं। इसका मुकाबला किआ कैरेंस क्लाविस EV और BYD eMax7 से होगा। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 18 लाख से 25 लाख रुपए के बीच हो सकती है।

विनफास्ट लिमो ग्रीन का एक्सटीरियर

स्टाइलिंग की बात करें तो यह इलेक्ट्रिक MPV हमारे मार्केट में मौजूदा विनफआस्ट मॉडल से थोड़ी अलग है। क्योंकि यह एक MPV है और इसमें 7 सीटें हैं। इसका फ्रंट लुक VF6 और VF7 जैसा दिखता है। इसमें सिग्नेचर V-शेप के LED DRLs हैं, लेकिन वे SUVs में दिखने वाले DRLs जितने लाउड नहीं हैं। EV में स्प्लिट हेडलैंप सेटअप है और बंपर साफ दिखता है, जो गाड़ी के MPV नेचर के हिसाब से है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो, आप देखेंगे कि यह एक लंबी EV है और MPV की छत को SUVs की तरह ढलान वाला डिजाइन नहीं दिया गया है। यह बॉक्सी शेप में है, जिससे तीसरी लाइन की सीटों और पैसेंजर्स के लिए ज्यादा जगह मिलेगी।

इसमें एक सीधी विंडो लाइन, रेगुलर डोर हैंडल, व्हील आर्च के चारों ओर मोटी क्लैडिंग और छत पर एक शार्क-फिन एंटीना भी है। भारत में टेस्ट म्यूल्स पर दिखने वाले एलॉय व्हील्स इंटरनेशनल वर्जन जैसे ही हैं। उम्मीद है कि ये वैसे ही रहेंगे। पीछे की तरफ, लिमो ग्रीन में चौकोर रियर विंडशील्ड है। कार में सिग्नेचर कनेक्टिंग LED बार और VinFast लोगो के साथ स्लीक LED टेल लैंप भी हैं। MPV के टेलगेट पर लिमो ग्रीन बैज दिखने की उम्मीद है। लिमो ग्रीन 4740 mm लंबी, 1872 mm चौड़ी और 1728 mm ऊंची है। इसका व्हीलबेस 2840 mm है।

विनफास्ट लिमो ग्रीन का इंटीरियर

विनफास्ट लिमो ग्रीन का केबिन SUVs की तरह मिनिमलिस्टिक होने की उम्मीद है। इसमें 10.1-इंच या उससे बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का भी काम करेगा। यह देखना होगा कि क्या इसमें सीट वेंटिलेशन, इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट वगैरह जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे। MPV के 2+3+2 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन में आने की उम्मीद है। इसमें लेदरेट अपहोल्स्ट्री होने की संभावना है। MPV में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, USB चार्जिंग पोर्ट, एक इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक मिलने की उम्मीद है। इसमें एयरबैग, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, लेवल 2 ADAS वगैरह जैसे फीचर्स भी होंगे।