10-इंच स्क्रीन, 450Km रेंज, 30 मिनट में 70% चार्ज; कैरेंस क्लाविस EV का खेल बिगाड़ने आ रही ये नई 7-सीटर कार

संक्षेप:

कंपनी ने कन्फर्म किया है कि वो किआ कैरेंस क्लाविस EV को टक्कर देने के लिए लिमो ग्रीन MPV (Vinfast Limo Green) लॉन्च करेगी। कंपनी इसे फरवरी 2026 तक भारत में आएगी। बता दें कि VF6, VF7 और थूथुकुडी (तमिलनाडु) में असेंबली प्लांट में तैयार की जा रही हैं।

Tue, 2 Dec 2025 12:56 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
वियतनाम की कंपनी विनाफास्ट (Vinfast) ने भारतीय बाजार में भले ही देर से एंट्री की, लेकिन उसके पास मार्केट में अपनी जड़ों को मजबूत करने का प्लान नजर आ रहा है। दरअसल, कंपनी ने फेस्टिव सीजन के मौके पर VF6 और VF7 के साथ एंट्री की है। अब कंपनी ने कन्फर्म किया है कि वो किआ कैरेंस क्लाविस EV को टक्कर देने के लिए लिमो ग्रीन MPV (Vinfast Limo Green) लॉन्च करेगी। कंपनी इसे फरवरी 2026 तक भारत में आएगी। बता दें कि VF6, VF7 और थूथुकुडी (तमिलनाडु) में असेंबली प्लांट में तैयार की जा रही हैं।

विनफास्ट लिमो ग्रीन असल में इस सेगमेंट की इकलौती इलेक्ट्रिक MPV, किआ कैरेंस क्लाविस EV को चुनौती देती है। 4.7 मीटर लंबी, 1.8 मीटर चौड़ी और 1.7 मीटर ऊंची लिमो ग्रीन का व्हीलबेस 2.8 मीटर है। eMPV में 150kW/280Nm FWD मोटर है, जिसे 60.13kWh बैटरी पैक (शायद NMC) के साथ जोड़ा गया है। इस सेटअप के बारे में कहा जाता है कि यह 450km की रेंज दे सकती है। इस बात का ध्यान रखें कि लिमो ग्रीन, किआ कैरेंस क्लैविस EV से साइज में बड़ी और मैकेनिकली ज्यादा मजबूत है। 80kW DCFC गन के साथ, लिमो ग्रीन 30 मिनट में 10 से 70% तक चार्ज हो सकती है।

लिमो ग्रीन में दो ड्राइविंग मोड, 18-इंच के एलॉय, सिक्स-वे मैनुअल ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट, वेंटिलेटेड ऑल-डिस्क सेटअप, 4 स्पीकर ऑडियो, 10.1-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन और सिंगल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे शानदार फीचर्स मिलते हैं। विनफास्ट ने भारत में सधी हुई शुरुआत की है। कंपनी ने बाजार में दो रिस्क से बचने वाले प्रोडक्ट्स को पेश करने से लेकर, एक बड़ा असेंबली प्लांट लगाने तक, काफी बैलेंसिंग मोड में आगे बढ़ रही है। यह निश्चित रूप से कोई लापरवाही वाला तरीका नहीं है, प्रोडक्ट रोलआउट और लंबे समय के प्लान को देखते हुए।

₹5.62 लाख की SUV पर आया ₹1 लाख का डिस्काउंट, 16 दिसंबर तक ऑफर

विनफास्ट VF6 और VF7 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

विनफास्ट VF6 कॉम्पैक्ट EV SUV तीन ट्रिम्स अर्थ, विंड और विंड इनफिटी में खरीद सकते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 16.49 लाख रुपए से 18.29 लाख रुपए तक हैं। इसमें 59.6 kWh की बैटरी है जो इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देती है। ये 201 hp और 310 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। विनफास्ट सिंगल चार्ज पर 468 km की ARAI-सर्टिफाइड रेंज का वादा करता है, जिसमें 10% से 70% तक फास्ट चार्जिंग में सिर्फ 25 मिनट लगते हैं। यह SUV 8.9 सेकंड में 0-100 km/h की रफ्तार पकड़ लेती है।

इसमें 12.9-इंच टचस्क्रीन, हेड-अप डिस्प्ले, एयर प्यूरीफायर, 360 डिग्री कैमरा और ADAS सेफ्टी मिलती है। इसमें स्टैंडर्ड के तौर पर 7 एयरबैग, 190 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस और 2,730 mm का व्हीलबेस भी मिलता है। कंपनी VF6 पर 7 साल या 1.60 लाख km की वारंटी के साथ-साथ एक लॉन्च चार्जिंग बेनिफिट पैकेज भी दे रही है। सेगमेंट में इसका मुकाबला प्रीमियम और लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों से होगा।

31 दिसंबर भूल मत जाना! 1 जनवरी 2026 से महंगी हो जाएगी ये कार

विनफास्ट VF7 एक मिड-साइज इलेक्ट्रिक SUV है जो उन ग्राहकों के लिए है जिन्हें ज्यादा पावर, रेंज और जगह चाहिए। VF7 दो बैटरी पैक 59.6 kWh और 70.8 kWh में खरीद सकते हैं। इसे 2WD या AWD ड्राइवट्रेन के साथ लिया जा सकता है। पावर डिलीवरी सबसे कम वैरिएंट पर 175 hp और 250 Nm से लेकर AWD वैरिएंट पर 350 bhp और 500 Nm तक है। टॉप-ऑफ-द-लाइन VF7 5.8 सेकंड में 0-100 km/h की स्पीड पकड़ लेती है। इसकी क्लेम्ड रेंज 510 km तक है।

VF6 की तरह, VF7 में भी लग्जरी, टेक्नोलॉजी से लैस इंटीरियर है जिसमें कनेक्टेड फंक्शन, बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, ADAS और टॉप ट्रिम्स पर पैनोरमिक सनरूफ शामिल हैं। इसे 10 साल की वारंटी या 2 लाख km का भी फायदा मिलता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 20.89 लाख रुपए से 25.49 लाख रुपए तक हैं। इसे 5 ट्रिम्स अर्थ, विंड, विंड इनफिनिटी, स्काई और स्काई इनफिनिटी में खरीद सकते हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
