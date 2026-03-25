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नई 7 सीटर इलेक्ट्रिक MPV, 450 KM तक की रेंज, 30 मिनट में 70% तक हो जाती है चार्ज

Mar 25, 2026 06:45 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Vinfast भारत में अपना नया प्रोडक्ट लाने की तैयारी कर रहा है। कंपनी का यह अगला प्रोडक्ट एक इलेक्ट्रिक एमपीवी है। इसका नाम Limo Green है। यह नई इलेक्ट्रिक कार सिंगल चार्ज पर 450 किलोमीटर की रेंज ऑफर करेगी।

नई 7 सीटर इलेक्ट्रिक MPV, 450 KM तक की रेंज, 30 मिनट में 70% तक हो जाती है चार्ज

नई फैमिली कार लेने की सोच रहे हैं, तो कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। वियतनाम की Vinfast भारत में VF6 और VF7 के बाद अपना नया प्रोडक्ट लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी का यह अगला प्रोडक्ट एक इलेक्ट्रिक एमपीवी है। इसका नाम Limo Green है। विनफास्ट लिमो ग्रीन की सीधी टक्कर BYD eMax7, Mahindra XEV 9S और Kia Carens Clavis EV से होगी। इसकी कीमत 18 लाख रुपये से 25 लाख रुपये के बीच हो सकती है। भारत आने वाली विनफास्ट की यह नई इलेक्ट्रिक कार सिंगल चार्ज पर 450 किलोमीटर की रेंज ऑफर करेगी। आइए डीटेल में जानते हैं इन नई इलेक्ट्रिक एमपीवी के बारे में।

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पावरट्रेन और ड्राइविंग मोड

भारत में लॉन्च होने वाली विनफास्ट लिमो ग्रीन में 60.13 kWh का बैटरी पैक और एक इलेक्ट्रिक मोटर दिया जा सकता है। कंपनी का दावा है कि कॉम्बिनेशन 204 बीएचपी की पावर और 280 एनएम का टॉर्क जनरेट करेगा। साथ ही यह बैटरी पैक एक बार चार्ज करने पर यह 450 किमी (एनईडीसी) की रेंज ऑफर करेगीा। यह एमपीवी फ्रंट वील पावर्ड होगा। इस इलेक्ट्रिक एमपीवी में तीन ड्राइविंग मोड्स - इको, कम्फर्ट और स्पोर्ट - उपलब्ध हैं। इसे 80 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर से सिर्फ 30 मिनट में 10 से 70 पर्सेंट तक चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा यह 11 किलोवाट एसी चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा।

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ग्लोबल वेरिएंट वाले स्पेसिफिकेशन्स के साथ हो सकती है लॉन्च

कंपनी लिमो ग्रीन को ग्लोबल वेरिएंट के स्पेसिफिकेशन्स के साथ ही लॉन्च करने वाली है। भारत में आने वाली इस MPV की लंबाई 4,740 मिमी, चौड़ाई 1,872 मिमी और ऊंचाई 1,728 मिमी होगी। इसका वीलबेस 2,840 मिमी है और ग्राउंड क्लीयरेंस 170 मिमी है। यह Limo Yellow, Limo Silver, Limo Black और Limo Red जैसे एक्सटीरियर कलर स्कीम में आ सकती है।

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10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

विनफास्ट की अपकमिंग इलेक्ट्रिक एमपीवी लिमो ग्रीन में इलेक्ट्रिक वीइकल के डिजाइन वाला एक मिनिमलिस्टिक डैशबोर्ड दिया गया है। साथ ही इसमें कंपनी एक सेंट्रल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और हेड-अप डिस्प्ले (HUD) भी ऑफर कर रही है। 7-सीटर कॉन्फिगरेशन (2+3+2) वाली यह इलेक्ट्रिक एमपीवी फैमिलीज और फ्लीट ऑपरेटर्स दोनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई है। एमपीवी में 10.1 इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 4-स्पीकर साउंड सिस्टम, सिंगल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर मौजूद हैं। बताते चलें कि कंपनी इस एमपीवी को अपने तमिलनाडु प्लांट में मैन्युफैक्चर कर सकती है।

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(Photo: EVFY)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

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