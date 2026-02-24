2 महीने में आ जाएगी 7-सीटर लिमो ग्रीन, सिंगल चार्ज पर 450Km तक दौड़ेगी; इंटीरियर का हुआ खुलासा

वियतनाम की कंपनी विनफास्ट (VinFast) ने पिछले साल फेस्टिव सीजन के दौरान भारतीय बाजार में एंट्री की थी। बीते कुछ महीने में ही इस कंपनी ने अपनी अलग पहचान बना ली है। दरअसल, बीते महीने यानी जनवरी 2026 में विनफास्ट ने हुंडई इलेक्ट्रिक को पीछे छोड़ दिया। अभी कंपनी VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक SUV बेच रही है।

वियतनाम की कंपनी विनफास्ट (VinFast) ने पिछले साल फेस्टिव सीजन के दौरान भारतीय बाजार में एंट्री की थी। बीते कुछ महीने में ही इस कंपनी ने अपनी अलग पहचान बना ली है। दरअसल, बीते महीने यानी जनवरी 2026 में विनफास्ट ने हुंडई इलेक्ट्रिक को पीछे छोड़ दिया। अभी कंपनी VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक SUV बेच रही है। वहीं, कंपनी अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए नया मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में है। दरअसल, कंपनी एक बिल्कुल नई 7-सीटर MPV शामिल करने का प्लान बना है। इस MPV का नाम लिमो ग्रीन (Limo Green) होगा।

लिमो ग्रीन इसे इंडिया में कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। ऐसा लगता है कि विनफास्ट आखिरकार लिमो ग्रीन के साथ तैयार है। इसे के अगले दो महीनों में लॉन्च होने करने की उम्मीद है। लिमो ग्रीन सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए कोई नया प्रोडक्ट नहीं है। यह मॉडल 2025 से इंटरनेशनल लेवल पर सेल पर है।

विनफास्ट लिमो ग्रीन का एक्सटीरियर स्टाइलिंग की बात करें तो यह इलेक्ट्रिक MPV हमारे मार्केट में मौजूदा विनफआस्ट मॉडल से थोड़ी अलग है। क्योंकि यह एक MPV है और इसमें 7 सीटें हैं। इसका फ्रंट लुक VF6 और VF7 जैसा दिखता है। इसमें सिग्नेचर V-शेप के LED DRLs हैं, लेकिन वे SUVs में दिखने वाले DRLs जितने लाउड नहीं हैं। EV में स्प्लिट हेडलैंप सेटअप है और बंपर साफ दिखता है, जो गाड़ी के MPV नेचर के हिसाब से है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो, आप देखेंगे कि यह एक लंबी EV है और MPV की छत को SUVs की तरह ढलान वाला डिजाइन नहीं दिया गया है। यह बॉक्सी शेप में है, जिससे तीसरी लाइन की सीटों और पैसेंजर्स के लिए ज्यादा जगह मिलेगी।

इसमें एक सीधी विंडो लाइन, रेगुलर डोर हैंडल, व्हील आर्च के चारों ओर मोटी क्लैडिंग और छत पर एक शार्क-फिन एंटीना भी है। भारत में टेस्ट म्यूल्स पर दिखने वाले एलॉय व्हील्स इंटरनेशनल वर्जन जैसे ही हैं। उम्मीद है कि ये वैसे ही रहेंगे। पीछे की तरफ, लिमो ग्रीन में चौकोर रियर विंडशील्ड है। कार में सिग्नेचर कनेक्टिंग LED बार और VinFast लोगो के साथ स्लीक LED टेल लैंप भी हैं। MPV के टेलगेट पर लिमो ग्रीन बैज दिखने की उम्मीद है। लिमो ग्रीन 4740 mm लंबी, 1872 mm चौड़ी और 1728 mm ऊंची है। इसका व्हीलबेस 2840 mm है।

विनफास्ट लिमो ग्रीन का इंटीरियर

विनफास्ट लिमो ग्रीन का केबिन SUVs की तरह मिनिमलिस्टिक होने की उम्मीद है। इसमें 10.1-इंच या उससे बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का भी काम करेगा। यह देखना होगा कि क्या इसमें सीट वेंटिलेशन, इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट वगैरह जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे। MPV के 2+3+2 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन में आने की उम्मीद है। इसमें लेदरेट अपहोल्स्ट्री होने की संभावना है। MPV में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, USB चार्जिंग पोर्ट, एक इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक मिलने की उम्मीद है। इसमें एयरबैग, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, लेवल 2 ADAS वगैरह जैसे फीचर्स भी होंगे।

विनफास्ट लिमो ग्रीन का पावरट्रेन

लिमो ग्रीन में एक ही मोटर ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। इसमें 60.14 kWh का बैटरी पैक होने की उम्मीद है जो 201 bhp और 280 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस सेटअप से 450Km की ड्राइविंग रेंज मिलने की उम्मीद है। पहले इस MPV के फरवरी में लॉन्च होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा लगता है कि ब्रांड ने अब लॉन्च को थोड़ा आगे बढ़ाने का फैसला किया है। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक MPV अगले दो महीनों में मार्केट में आ जाएगी।