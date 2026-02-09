कार मार्केट में इस कंपनी ने मचाई खलबली, पीछे छूटीं Kia और हुंडई, जनवरी में तगड़ी सेल

संक्षेप: विनफास्ट ने मंथली इलेक्ट्रिक पैसेंजर वीइकल सेल्स में किआ और हुंडई को पीछे छोड़ दिया है। ईवी मेकर ने भारत में जनवरी के महीने में 432 यूनिट सेल की। जबकि, इसी महीने में हुंडई की सेल 326 यूनिट और किआ की 306 यूनिट रही।

Feb 09, 2026 12:40 pm IST

इंडियन इलेक्ट्रिक कार मार्केट में VinFast Auto ने तहलका मचा दिया है। कंपनी ने मंथली इलेक्ट्रिक पैसेंजर वीइकल सेल्स में किआ और हुंडई को पीछे छोड़ दिया है। Cartoq की रिपोर्ट के अनुसार वियतनाम के ईवी मेकर ने भारत में जनवरी के महीने में 432 यूनिट की सेल की। जबकि, इसी महीने में हुंडई की सेल 326 यूनिट और किआ की 306 यूनिट रही। यह उपलब्धि शानदार है क्योंकि विनफास्ट को बाजार में आए चार महीने से भी कम समय हुआ है।

अक्टूबर 2025 में लॉन्च हुए थए दो प्रोडक्ट ब्रैंड ने अपने पहले दो प्रोडक्ट- VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक एसयूवी को अक्टूबर 2025 में लॉन्च किया था और इनकी डिलिवरी भी उसी महीने शुरू कर दी थी। दिसंबर 2025 के अंत तक ब्रैंड ने मंथली इलेक्ट्रिक वीइकल सेल के मामले में अपने दोनों साउथ कोरियन कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ते हुए चौथा स्थान हासिल कर लिया था। जनवरी 2026 की परफॉर्मेंस से पता चलता है कि यह शानदार सेल स्पीड अभी जारी है।

कम कीमत में बेस्ट फीचर देने का टारगेट विनफास्ट सिर्फ दो मॉडलों के साथ ऐसी जबर्दस्त सेल कर रहा है। कंपनी की VF6 एक मिड-साइज इलेक्ट्रिक SUV के है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 17.29 लाख रुपये से शुरू होती है। इसमें 59.6kWh की बैटरी लगी है। कंपनी का दावा है कि इसकी रेंज 468 किलोमीटर तक है। VF7 की शुरुआती कीमत 21.89 लाख रुपये है और यह भी 59.6kWh की बैटरी और 70.8kWh की बड़ी बैटरी ऑप्शन में उपलब्ध है। कंपनी का दावा है कि इसकी रेंज 532 किलोमीटर तक है। कंपनी का मेन टारगेट शानदार रेंज और फीचर्स का बेहतरीन तालमेल ऑफर करता है और वह भी लग्जरी ब्रैंड्स से काफी कम कीमत में। कंपनी ने अपने शुरुआती कुछ महीनों के भीतर ही 75 शोरूम खोल दिए हैं, जिससे टेस्ट ड्राइव, प्रोडक्ट डेमो और कस्टमर एजुकेशन के लिए अधिक टचपॉइंट्स रेडी हो गए हैं।