VinFast का बड़ा प्लान! 2026 में भारत में लॉन्च होंगी 3 नई इलेक्ट्रिक कारें, 450 km तक मिलेगा रेंज

संक्षेप: वियतनाम की इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी VinFast भारत में अपनी मौजूदगी को तेजी से बढ़ाने की तैयारी में है। कंपनी 2026 में भारतीय बाजार के लिए तीन नई इलेक्ट्रिक कारें लाने की प्लानिंग बना रही है।

Jan 17, 2026 07:06 pm IST

वियतनाम की इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी VinFast भारत में अपनी मौजूदगी को तेजी से बढ़ाने की तैयारी में है। कंपनी 2026 में भारतीय बाजार के लिए तीन नई इलेक्ट्रिक कारें लाने की प्लानिंग बना रही है। बता दें कि VinFast ने पिछले साल तमिलनाडु स्थित प्लांट से असेंबल होकर आने वाली VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक SUVs के साथ भारत में एंट्री की थी। अब कंपनी का फोकस सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट तक सीमित नहीं है बल्कि वह किफायती माइक्रो-EV से लेकर फैमिली MPV और सब-4 मीटर इलेक्ट्रिक कार तक पूरा पोर्टफोलियो तैयार करना चाहती है। आइए जानते हैं कंपनी की ऐसी ही अपकमिंग कारों के बारे में विस्तार से।

VinFast Limo Green कंपनी 2026 की शुरुआत VinFast Limo Green के लॉन्च से हो सकती है। यह एक थ्री-रो इलेक्ट्रिक MPV होगी जिसे शहरी परिवारों और फ्लीट ऑपरेटर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसके 2026 की पहली तिमाही में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसकी अनुमानित एक्स-शोरूम कीमत 18 से 20 लाख रुपये हो सकती है। इसमें 60.1kWh की बैटरी दी जाएगी जो 201bhp की पावर वाले फ्रंट-माउंटेड मोटर के साथ करीब 450 किमी की रेंज का दावा करती है।

VinFast VF3 इसके बाद VinFast की नजर VF3 माइक्रो-EV पर होगी जो खासतौर पर भीड़भाड़ वाले शहरों के लिए तैयार की गई है। इसके 2026 की पहली छमाही में लॉन्च होने की संभावना है और कीमत 8 से 10 लाख रुपये के बीच हो सकती है। यह कार सीधे तौर पर MG Comet को टक्कर देगी। VF3 में 18.6kWh की बैटरी दी जाएगी जो 200 किमी से ज्यादा की रेंज दे सकती है। खास बात यह है कि छोटे साइज के बावजूद इसमें 191mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलेगा जो भारतीय सड़कों के हिसाब से काफी उपयोगी साबित हो सकता है।