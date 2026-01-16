Hindustan Hindi News
VinFast Introduces 4 New Electric Scooters, Expands Battery Swap Network
विनफास्ट के 4 इलेक्ट्रिक स्कूटर, ये बिना चार्जिंग नॉनस्टॉप दौड़ेंगे; इस खास टेक्नोलॉजी को यूज किया

विनफास्ट के 4 इलेक्ट्रिक स्कूटर, ये बिना चार्जिंग नॉनस्टॉप दौड़ेंगे; इस खास टेक्नोलॉजी को यूज किया

संक्षेप:

विनफास्ट ने चार नए इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करके अपनी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर स्ट्रैटजी को काफी मजबूत किया है। साथ ही, इस सेगमेंट में देखे गए सबसे बड़े बैटरी स्वैप नेटवर्क में से एक को भी तेजी से आगे बढ़ाया है। वियतनामी ब्रांड ने साफ किया है कि 4,500 बैटरी स्वैप स्टेशन पहले से ही चालू हैं।

Jan 16, 2026 09:21 am IST
विनफास्ट ने चार नए इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करके अपनी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर स्ट्रैटजी को काफी मजबूत किया है। साथ ही, इस सेगमेंट में देखे गए सबसे बड़े बैटरी स्वैप नेटवर्क में से एक को भी तेजी से आगे बढ़ाया है। वियतनामी ब्रांड ने साफ किया है कि 4,500 बैटरी स्वैप स्टेशन पहले से ही चालू हैं, क्योंकि उसने डिप्लॉयमेंट का पहला स्टेज पूरा कर लिया है। ईकोसिस्टम के आकार लेने के साथ, विनफास्ट ने तीन नए बैटरी स्वैप कम्पैटिबल स्कूटर लॉन्च किए हैं। इसमें Evo, Feliz II और Viper मॉडल शामिल होंगे। हर एक को अलग-अलग इस्तेमाल के लिए बनाया गया है।

2026 की पहली तिमाही के आखिर तक, कंपनी की योजना 34 प्रांतों और शहरों में लगभग 45,000 बैटरी स्वैप कैबिनेट लगाने की है। एक बार यह नेटवर्क बन जाने के बाद, यह पारंपरिक फ्यूल स्टेशनों से ज्यादा होगा। जिससे राइडर्स चार्जिंग का इंतजार करने के बजाय मिनटों में खत्म हो चुकी बैटरी बदल सकेंगे, जैसा कि ब्रांड का कहना है। कंपनी ने Amio के साथ अपनी लाइसेंस-फ्री कैटेगरी का भी विस्तार किया है। यह एक पैडल-असिस्टेड इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो हल्के पैकेज में कम दूरी की शहरी यात्रा करने वाले युवा राइडर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है।

विनफास्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिटेल

Viper नई रेंज में सबसे ऊपर है और टेक्नोलॉजी और डिजाइन में एक बड़ा अपग्रेड लाता है। इसमें एक नया डेवलप चेसिस, LED प्रोजेक्टर हेडलैंप और एक स्मार्ट की सिस्टम है जो व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग, रिमोट सर्च और चोरी से सुरक्षा के फंक्शन देता है। बाहरी ऑयल रिजर्व वाले डुअल रियर शॉक एब्जॉर्बर से राइड क्वालिटी बेहतर होती है, जबकि प्रोपल्शन 3,000 W BLDC इन-हब मोटर से आता है जो 70 kmph तक की टॉप स्पीड देता है।

Feliz II, Viper के मोटर आउटपुट और परफॉर्मेंस जैसा ही है, जबकि Evo 2,450 W इन-हब मोटर से चलता है। दोनों मॉडल 70 kmph की समान टॉप स्पीड तक पहुंचने में सक्षम हैं। उन राइडर्स के लिए जो एक आसान और नियमों के अनुकूल विकल्प चाहते हैं, विनफास्ट Evo Lite भी पेश करता है जो स्पीड को 50 kmph से कम तक सीमित करता है और इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है।

सभी तीनों बैटरी स्वैप स्कूटर में सीट के नीचे दो बैटरी स्लॉट हैं। हर एक में 1.5 kWh LFP बैटरी है जो हाई ड्यूरेबिलिटी स्टैंडर्ड और थर्मल सुरक्षा के लिए बनाई गई है। दो पूरी तरह चार्ज बैटरी के साथ, Evo 165 km तक चल सकता है, जबकि Viper और Feliz II स्टैंडर्ड राइडिंग स्थितियों में 156 km तक की रेंज देते हैं। शुरुआती अपनाने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए, विनफास्ट ने Evo रेंज के लिए एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है।

