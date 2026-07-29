इस 7-सीटर के सामने फीके पड़े कंपनी के दूसरे सभी मॉडल, 46% मार्केट हथिया ली; ग्राहक जमकर खरीद रहे

7-सीटर लिमो ग्रीन कमर्शियल फ्लीट कार कंपनी के लिए फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही में सबसे ज्यादा बिकने वाले कार रही। इसकी कीमत लगभग 19 लाख रुपए है, जिसे कंपनी ने इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया था। इसे VF6 और VF7 e-SUV के बाद तीसरे मॉडल के तौर पर लॉन्च किया गया था।

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VinFast Limo Green

वियतनाम की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी विनफास्ट (VinFast) का भारतीय बाजार में शानदार सफर जारी है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही में 6,001 यूनिट की होल सेल दर्ज की। इंडस्ट्री की बॉडी SIAM द्वारा जारी फाइनेंशियल ईयर 2026 की पहली तिमाही के पैसेंजर व्हीकल की होल सेल के आंकड़ों के अनुसार, विनफास्ट इंडिया की पहली तिमाही की बिक्री में अप्रैल में 1,714 यूनिट, मई में 2,359 यूनिट और जून में 1,928 यूनिट शामिल थीं। EV बनाने वाली कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही में रिटेल बिक्री के लिए Vahan डेटा 4,060 यूनिट दिखाता है, जिसमें जून 2026 में सबसे ज्यादा 1,445 यूनिट की मंथली सेल्स शामिल है।

खास बात ये है कि 7-सीटर लिमो ग्रीन कमर्शियल फ्लीट कार कंपनी के लिए फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही में सबसे ज्यादा बिकने वाले कार रही। इसकी कीमत लगभग 19 लाख रुपए है, जिसे कंपनी ने इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया था। इसे कंपनी के EV पोर्टफोलियो में VF6 और VF7 e-SUV के बाद तीसरे मॉडल के तौर पर लॉन्च किया गया था। विनफास्ट लिमो ग्रीन की 2,746 यूनिट बिकीं, जबकि कंपनी ने कुल बिक्री 6,001 यूनिट की रही। इस तरह इसके पास कंपनी का करीब 46% मार्केट शेयर रहा।

विनफास्ट मॉडल की भारत में सेल्स Q1 2027 लिमो ग्रीन का मार्केट शेयर 46% रहा महीना अप्रैल 2026 मई 2026 जून 2026 टोटल लिमो ग्रीन 683 1,026 1,037 2,746 VF7 537 673 493 1,703 VF6 401 532 261 1,194 MPV7 93 128 137 358 विनफास्ट सेल्स 1,714 2,359 1,928 6,001

विनफास्ट की Q1 2027 सेल्स की बात करें तो लिमो ग्रीन की अप्रैल 2026 में 683 यूनिट बिकीं। वहीं, मई 2026 में 1,026 यूनिट, जून 2026 में 1,037 यूनिट बिकीं। इस तरह इसकी कुल 2,746 यूनिट बिकीं। VF7 की अप्रैल 2026 में 537 यूनिट बिकीं। वहीं, मई 2026 में 673 यूनिट, जून 2026 में 493 यूनिट बिकीं। इस तरह इसकी कुल 1,703 यूनिट बिकीं। VF6 की अप्रैल 2026 में 401 यूनिट बिकीं। वहीं, मई 2026 में 532 यूनिट, जून 2026 में 261 यूनिट बिकीं। इस तरह इसकी कुल 1,194 यूनिट बिकीं। MPV7 की अप्रैल 2026 में 93 यूनिट बिकीं। वहीं, मई 2026 में 128 यूनिट, जून 2026 में 137 यूनिट बिकीं। इस तरह इसकी कुल 358 यूनिट बिकीं।

ग्राहकों की डिमांड हो रही पूरी

लिमो ग्रीन, भारत और विदेशों में इलेक्ट्रिक पैसेंजर गाड़ियों की डिमांड को पूरा कर रही है। इसे विनफास्ट के ग्रीन SM ग्लोबल ऑल-इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ब्रांड के जरिए बेचा जा रहा है। विनफास्ट ने वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया और फिलीपींस के बाद भारत को अपना 5वां इंटरनेशनल मार्केट बनाया है। भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बॉडी, SIAM ने लिमो ग्रीन और हाल ही में लॉन्च हुई विनफास्ट MPV7 को अपनी UV3 कैटेगरी में रखा है। इस कैटेगरी में वे गाड़ियां आती हैं जिनकी लंबाई 4700mm से ज्यादा है।