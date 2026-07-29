इस 7-सीटर के सामने फीके पड़े कंपनी के दूसरे सभी मॉडल, 46% मार्केट हथिया ली; ग्राहक जमकर खरीद रहे
7-सीटर लिमो ग्रीन कमर्शियल फ्लीट कार कंपनी के लिए फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही में सबसे ज्यादा बिकने वाले कार रही। इसकी कीमत लगभग 19 लाख रुपए है, जिसे कंपनी ने इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया था। इसे VF6 और VF7 e-SUV के बाद तीसरे मॉडल के तौर पर लॉन्च किया गया था।
वियतनाम की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी विनफास्ट (VinFast) का भारतीय बाजार में शानदार सफर जारी है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही में 6,001 यूनिट की होल सेल दर्ज की। इंडस्ट्री की बॉडी SIAM द्वारा जारी फाइनेंशियल ईयर 2026 की पहली तिमाही के पैसेंजर व्हीकल की होल सेल के आंकड़ों के अनुसार, विनफास्ट इंडिया की पहली तिमाही की बिक्री में अप्रैल में 1,714 यूनिट, मई में 2,359 यूनिट और जून में 1,928 यूनिट शामिल थीं। EV बनाने वाली कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही में रिटेल बिक्री के लिए Vahan डेटा 4,060 यूनिट दिखाता है, जिसमें जून 2026 में सबसे ज्यादा 1,445 यूनिट की मंथली सेल्स शामिल है।
खास बात ये है कि 7-सीटर लिमो ग्रीन कमर्शियल फ्लीट कार कंपनी के लिए फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही में सबसे ज्यादा बिकने वाले कार रही। इसकी कीमत लगभग 19 लाख रुपए है, जिसे कंपनी ने इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया था। इसे कंपनी के EV पोर्टफोलियो में VF6 और VF7 e-SUV के बाद तीसरे मॉडल के तौर पर लॉन्च किया गया था। विनफास्ट लिमो ग्रीन की 2,746 यूनिट बिकीं, जबकि कंपनी ने कुल बिक्री 6,001 यूनिट की रही। इस तरह इसके पास कंपनी का करीब 46% मार्केट शेयर रहा।
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VinFast Limo Green
₹ 19.9 - 23.9 लाख
Tata Sierra.ev
₹ 18.79 - 26.48 लाख
Kia Carens Clavis EV
₹ 17.99 - 24.99 लाख
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 30.2 लाख
Tata Harrier EV
₹ 21.49 - 30.23 लाख
|विनफास्ट मॉडल की भारत में सेल्स Q1 2027
|लिमो ग्रीन का मार्केट शेयर 46% रहा
|महीना
|अप्रैल 2026
|मई 2026
|जून 2026
|टोटल
|लिमो ग्रीन
|683
|1,026
|1,037
|2,746
|VF7
|537
|673
|493
|1,703
|VF6
|401
|532
|261
|1,194
|MPV7
|93
|128
|137
|358
|विनफास्ट सेल्स
|1,714
|2,359
|1,928
|6,001
विनफास्ट की Q1 2027 सेल्स की बात करें तो लिमो ग्रीन की अप्रैल 2026 में 683 यूनिट बिकीं। वहीं, मई 2026 में 1,026 यूनिट, जून 2026 में 1,037 यूनिट बिकीं। इस तरह इसकी कुल 2,746 यूनिट बिकीं। VF7 की अप्रैल 2026 में 537 यूनिट बिकीं। वहीं, मई 2026 में 673 यूनिट, जून 2026 में 493 यूनिट बिकीं। इस तरह इसकी कुल 1,703 यूनिट बिकीं। VF6 की अप्रैल 2026 में 401 यूनिट बिकीं। वहीं, मई 2026 में 532 यूनिट, जून 2026 में 261 यूनिट बिकीं। इस तरह इसकी कुल 1,194 यूनिट बिकीं। MPV7 की अप्रैल 2026 में 93 यूनिट बिकीं। वहीं, मई 2026 में 128 यूनिट, जून 2026 में 137 यूनिट बिकीं। इस तरह इसकी कुल 358 यूनिट बिकीं।
ग्राहकों की डिमांड हो रही पूरी
लिमो ग्रीन, भारत और विदेशों में इलेक्ट्रिक पैसेंजर गाड़ियों की डिमांड को पूरा कर रही है। इसे विनफास्ट के ग्रीन SM ग्लोबल ऑल-इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ब्रांड के जरिए बेचा जा रहा है। विनफास्ट ने वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया और फिलीपींस के बाद भारत को अपना 5वां इंटरनेशनल मार्केट बनाया है। भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बॉडी, SIAM ने लिमो ग्रीन और हाल ही में लॉन्च हुई विनफास्ट MPV7 को अपनी UV3 कैटेगरी में रखा है। इस कैटेगरी में वे गाड़ियां आती हैं जिनकी लंबाई 4700mm से ज्यादा है।
लिमो ग्रीन के साथ विनफास्ट ने भारत के कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एंट्री की। इसके साथ ही कंपनी उन मास-मार्केट कार बनाने वाली कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो गई जो फ्लीट-स्पेसिफिक मॉडल बेचती हैं। इनमें मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, टोयोटा और हुंडई जैसी कंपनियां शामिल हैं। ग्रीन लिमो की बिक्री सबसे पहले दिल्ली-NCR के मेन एरिया में शुरू हुई थी और अब इसे पुणे, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई में भी बेचा जा रहा है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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