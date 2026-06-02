इस कंपनी की इलेक्ट्रिक कार का प्रोडक्शन 10000 यूनिट के पार; अभी भारत में सिर्फ 2 मॉडल ही बेच रही

ये वियतनाम के बाहर कंपनी की पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है। थूथुकुडी में SIPCOT इंडस्ट्रियल पार्क के अदंर 400 एकड़ में फैली इस सुविधा में बॉडी शॉप, पेंट शॉप, असेंबली ऑपरेशंस, क्वालिटी कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स कार्य शामिल हैं। इस प्लांट की ईयरली प्रोडक्शन कैपेसिटी 50,000 यूनिट की है।

वियतनाम की कंपनी विनफास्ट ने भारतीय बाजार के लिए एक छोटा लेकिन अहम माइलस्टोन पार कर लिया है। दरअसल, कंपनी ने अपनी तमिलनाडु के थूथुकुडी प्लांट में ऑपरेशंस शुरू करने के एक साल से भी कम समय में 10,000 व्हीकल का प्रोडक्शन पार कर लिया है। इस बात से साफ होता है कि कंपनी दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते ईवी बाजारों में से एक में लोकल ऑपरेशंस को कैसे बढ़ा रही है। बता दें कि कंपनी भारतीय बाजार में अभी दो मॉडल VF6 और VF7 बेच रही है।

ये वियतनाम के बाहर कंपनी की पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है। थूथुकुडी में SIPCOT इंडस्ट्रियल पार्क के अदंर 400 एकड़ में फैली इस सुविधा में बॉडी शॉप, पेंट शॉप, असेंबली ऑपरेशंस, क्वालिटी कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स कार्य शामिल हैं। इस प्लांट की ईयरली प्रोडक्शन कैपेसिटी 50,000 यूनिट की है। इसे कंपनी फ्यूचर डिमांड के आधार पर 1.50 लाख यूनिट तक बढ़ा सकती है।

विनफास्ट VF6 और VF7 की कीमतें और फीचर्स

विनफास्ट VF6 की एक्स-शोरूम कीमतें 17.29 लाख रुपए से 19.19 लाख रुपए के बीच है। इसमें 59.6kWh बैटरी पैक का इस्तेमाल होता है। कंपनी के मुताबिक, वैरिएंट के आधार पर इसकी ARAI-रेटेड रेंज 468km तक है। कंपनी का यह भी दावा है कि DC फास्ट चार्जिंग 25 मिनट में 10 से 70% तक हो जाती है। हार्डवेयर की बात करें तो, हायर ट्रिम्स में 204hp और 310Nm तक का आउटपुट मिलता है।

दूसरी तरफ, VF7 की एक्स-शोरूम कीमतें 21.89 लाख से 26.79 लाख रुपए तक हैं। यह 59.6kWh बैटरी के साथ-साथ एक बड़े पैक के साथ भी आती है। VF7 की ARAI-रेटेड रेंज 532km तक है, जो फिर से वैरिएंट पर निर्भर करती है। VF7 की बड़ी रेंज में बड़ी बैटरी वाला ऑल-व्हील-ड्राइव कॉन्फिगरेशन भी है, जिसमें 353hp और 500Nm तक का आउटपुट मिलता है। ये 10 से 70% DC चार्ज होने में लगभग 28 मिनट लगते हैं।