ये कंपनी 10000 इलेक्ट्रिक टैक्सी के लिए ड्राइवरों की कर रही भर्ती, ₹40000 तक मिलेगी सैलरी; जानिए डिटेल

वियतनामी की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी विनफास्ट ने भारत में EVs बेचने के अलावा अब एक नए बिनेस में भी कदम रखा है। दरअसल, कंपनी ने ग्रीन SM के साथ भारत में टैक्सी सर्विस बिनेस में एंट्री की है। इस बिनेस के हिस्से के तौर पर, इसने पूरे उत्तर भारत में 10,000 विनफास्ट लिमो ग्रीन MPVs उतारी हैं।

पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने ट्रैवल इंडस्ट्री पर भी असर डालना शुरू कर दिया है। दिल्ली में कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल से चलने वाली गाड़ियों को कैब में शामिल करने से मना कर दिया है। वो सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों को ही अब कैब में शामिल कर रही हैं। ऐसे में अब वियतनामी की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी विनफास्ट (VinFast) ने भारत में EVs बेचने के अलावा अब एक नए बिनेस में भी कदम रखा है। दरअसल, कंपनी ने ग्रीन SM के साथ भारत में टैक्सी सर्विस बिनेस में एंट्री की है। इस बिनेस के हिस्से के तौर पर, इसने पूरे उत्तर भारत में 10,000 विनफास्ट लिमो ग्रीन इलेक्ट्रिक MPVs उतारी हैं। साथ ही, कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक टैक्सियों के लिए ड्राइवरों की भर्ती भी शुरू कर दी है।

40,000 रुपए तक की सैलरी मिलेगी

कंपनी ने हाल ही में एक वीडियो ऑनलाइन शेयर किया गया है जिसमें टैक्सी रजिस्ट्रेशन वाली विनफास्ट लिमो ग्रीन MPVs दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि कई विनफास्ट लिमो ग्रीन इलेक्ट्रिक MPVs मौजूद हैं। इन सभी को टैक्सियों के तौर पर रजिस्टर किया गया है और इन पर ब्लैक और येलो कलर की नंबर प्लेट लगी हैं। साथ ही, ये सभी EVs ग्रे कलर की हैं। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि ग्रीन SM कंपनी 10,000 इलेक्ट्रिक कारों के साथ भारत में आई है और उसने ड्राइवरों की भर्ती शुरू कर दी है। वह व्यक्ति यह भी बताता है कि कंपनी ड्राइवरों को लगभग 35,000 रुपए से 40,000 रुपए तक की सैलरी दे रही है।

1 लाख से ज्यादा कार तैयार हुईं

खबरों के मुताबिक, विनफास्ट ने 10,000 कारों के साथ टैक्सी बिजनेस में एंट्री की है, जिनमें VF5 इलेक्ट्रिक SUV और लिमो ग्रीन इलेक्ट्रिक MPV शामिल हैं। इनके अलावा, यह इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों के बिजनेस में भी उतरने की योजना बना रही है। इसने अपने ऑपरेशन्स के लिए 1,00,000 से ज्यादा यूनिट्स की योजना बनाई है। ग्रीन SM इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वो पेरेंट कंपनी है जिसने देश में टैक्सी बिजनेस में एंट्री की है। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस गुरुग्राम, हरियाणा में है। इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल 254 करोड़ रुपए है। पूरी संभावना है कि कारों और बाइकों की कीमत इस हिसाब में शामिल नहीं की गई है, क्योंकि हो सकता है कि यह विनफास्ट से इन कारों को लीज पर ले रही हो।

वीडियो में दिखाई गई गाड़ी की बात करें तो, यह विनफास्ट लिमो ग्रीन इलेक्ट्रिक MPV है। बाहर से देखने पर, यह VF MPV 7 जैसी लग सकती है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था। हालांकि, VF MPV 7 प्राइवेट खरीदारों के लिए है। कंपनी फ्लीट खरीदारों को लिमो ग्रीन ऑफर कर रही है। विनफास्ट लिमो ग्रीन के केबिन को इसकी इंटीरियर कलर स्कीम अलग बनाती है। साथ ही, इसमें कुछ फीचर्स की कमी भी है।

विनफास्ट लिमो ग्रीन के फीचर्स और रेंज

स्टैंडर्ड VF MPV 7 में डुअल-टोन केबिन मिलता है। हालांकि, लिमो ग्रीन में पूरी तरह से ब्लैक केबिन दिया गया है, जिसमें फैब्रिक अपहोल्स्ट्री लगी है। इसे साफ करना और इसकी देखभाल करना ज्यादा आसान है। लागत कम करने के लिए, लिमो ग्रीन के बाहरी हिस्से में व्हील कवर वाले स्टील व्हील्स भी दिए गए हैं। इनके अलावा, विनफास्ट लिमो ग्रीन में डैशबोर्ड का लेआउट भी काफी हद तक वैसा ही है, जिसमें बीच में 10.1-इंच का फ़्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा है। इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले, चार स्पीकर्स और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलता है।