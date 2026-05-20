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ये कंपनी 10000 इलेक्ट्रिक टैक्सी के लिए ड्राइवरों की कर रही भर्ती, ₹40000 तक मिलेगी सैलरी; जानिए डिटेल

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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वियतनामी की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी विनफास्ट ने भारत में EVs बेचने के अलावा अब एक नए बिनेस में भी कदम रखा है। दरअसल, कंपनी ने ग्रीन SM के साथ भारत में टैक्सी सर्विस बिनेस में एंट्री की है। इस बिनेस के हिस्से के तौर पर, इसने पूरे उत्तर भारत में 10,000 विनफास्ट लिमो ग्रीन MPVs उतारी हैं।

ये कंपनी 10000 इलेक्ट्रिक टैक्सी के लिए ड्राइवरों की कर रही भर्ती, ₹40000 तक मिलेगी सैलरी; जानिए डिटेल

पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने ट्रैवल इंडस्ट्री पर भी असर डालना शुरू कर दिया है। दिल्ली में कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल से चलने वाली गाड़ियों को कैब में शामिल करने से मना कर दिया है। वो सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों को ही अब कैब में शामिल कर रही हैं। ऐसे में अब वियतनामी की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी विनफास्ट (VinFast) ने भारत में EVs बेचने के अलावा अब एक नए बिनेस में भी कदम रखा है। दरअसल, कंपनी ने ग्रीन SM के साथ भारत में टैक्सी सर्विस बिनेस में एंट्री की है। इस बिनेस के हिस्से के तौर पर, इसने पूरे उत्तर भारत में 10,000 विनफास्ट लिमो ग्रीन इलेक्ट्रिक MPVs उतारी हैं। साथ ही, कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक टैक्सियों के लिए ड्राइवरों की भर्ती भी शुरू कर दी है।

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40,000 रुपए तक की सैलरी मिलेगी
कंपनी ने हाल ही में एक वीडियो ऑनलाइन शेयर किया गया है जिसमें टैक्सी रजिस्ट्रेशन वाली विनफास्ट लिमो ग्रीन MPVs दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि कई विनफास्ट लिमो ग्रीन इलेक्ट्रिक MPVs मौजूद हैं। इन सभी को टैक्सियों के तौर पर रजिस्टर किया गया है और इन पर ब्लैक और येलो कलर की नंबर प्लेट लगी हैं। साथ ही, ये सभी EVs ग्रे कलर की हैं। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि ग्रीन SM कंपनी 10,000 इलेक्ट्रिक कारों के साथ भारत में आई है और उसने ड्राइवरों की भर्ती शुरू कर दी है। वह व्यक्ति यह भी बताता है कि कंपनी ड्राइवरों को लगभग 35,000 रुपए से 40,000 रुपए तक की सैलरी दे रही है।

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1 लाख से ज्यादा कार तैयार हुईं
खबरों के मुताबिक, विनफास्ट ने 10,000 कारों के साथ टैक्सी बिजनेस में एंट्री की है, जिनमें VF5 इलेक्ट्रिक SUV और लिमो ग्रीन इलेक्ट्रिक MPV शामिल हैं। इनके अलावा, यह इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों के बिजनेस में भी उतरने की योजना बना रही है। इसने अपने ऑपरेशन्स के लिए 1,00,000 से ज्यादा यूनिट्स की योजना बनाई है। ग्रीन SM इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वो पेरेंट कंपनी है जिसने देश में टैक्सी बिजनेस में एंट्री की है। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस गुरुग्राम, हरियाणा में है। इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल 254 करोड़ रुपए है। पूरी संभावना है कि कारों और बाइकों की कीमत इस हिसाब में शामिल नहीं की गई है, क्योंकि हो सकता है कि यह विनफास्ट से इन कारों को लीज पर ले रही हो।

वीडियो में दिखाई गई गाड़ी की बात करें तो, यह विनफास्ट लिमो ग्रीन इलेक्ट्रिक MPV है। बाहर से देखने पर, यह VF MPV 7 जैसी लग सकती है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था। हालांकि, VF MPV 7 प्राइवेट खरीदारों के लिए है। कंपनी फ्लीट खरीदारों को लिमो ग्रीन ऑफर कर रही है। विनफास्ट लिमो ग्रीन के केबिन को इसकी इंटीरियर कलर स्कीम अलग बनाती है। साथ ही, इसमें कुछ फीचर्स की कमी भी है।

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विनफास्ट लिमो ग्रीन के फीचर्स और रेंज
स्टैंडर्ड VF MPV 7 में डुअल-टोन केबिन मिलता है। हालांकि, लिमो ग्रीन में पूरी तरह से ब्लैक केबिन दिया गया है, जिसमें फैब्रिक अपहोल्स्ट्री लगी है। इसे साफ करना और इसकी देखभाल करना ज्यादा आसान है। लागत कम करने के लिए, लिमो ग्रीन के बाहरी हिस्से में व्हील कवर वाले स्टील व्हील्स भी दिए गए हैं। इनके अलावा, विनफास्ट लिमो ग्रीन में डैशबोर्ड का लेआउट भी काफी हद तक वैसा ही है, जिसमें बीच में 10.1-इंच का फ़्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा है। इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले, चार स्पीकर्स और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलता है।

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पावरट्रेन की बात करें, तो विनफास्ट लिमो ग्रीन इलेक्ट्रिक MPV में वही 60.13 kWh का बैटरी पैक दिया गया है, जो ARAI-सर्टिफाइड 517Km की रेंज देता है। इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें, तो इसमें फ्रंट-व्हील-ड्राइव मोटर लगी है, जो 201 bhp की पावर और 280 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। यह 140 kmph की टॉप स्पीड तक पहुंच सकती है। इसके अलावा, विनफास्ट VF5 भी ग्रीन SM के EV टैक्सी फ्लीट का हिस्सा है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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