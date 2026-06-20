गेम चेंजर या बड़ा धोखा? दिल्ली-NCR में इस नई इलेक्ट्रिक टैक्सी के ड्राइवरों का फूटा गुस्सा; जानिए पूरा मामला

विनफास्ट (VinFast) के सपोर्ट वाली इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस 'ग्रीन एसएम' (Green SM) इन दिनों चर्चा में है। दरअसल, कंपनी ने हाल ही में दिल्ली-एनसीआर में अपनी ऑल-इलेक्ट्रिक टैक्सी सेवा शुरू की थी।

₹ 30,857 / माह

EMI केवल ₹ 30,857 / माह

विनफास्ट (VinFast) के सपोर्ट वाली इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस 'ग्रीन एसएम' (Green SM) इन दिनों चर्चा में है। दरअसल, कंपनी ने हाल ही में दिल्ली-एनसीआर में अपनी ऑल-इलेक्ट्रिक टैक्सी सेवा शुरू की थी। दावा किया गया था कि यह सर्विस यात्रियों को बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के सफर कराएगी। साथ ही ड्राइवरों को हर महीने एक बंधी-बंधाई, अच्छी इनकम देगी। लेकिन शुरुआत के कुछ ही दिनों बाद अब ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही बयां कर रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें ग्रीन एसएम के कई ड्राइवर इकट्ठा होकर कंपनी की नीतियों और पेमेंट को लेकर गंभीर आरोप लगा रहे हैं।

क्या है ड्राइवरों का दर्द ओला और उबर जैसी टैक्सी कंपनियों से अलग हटकर ग्रीन एसएम ने मार्केट में एक नया दांव खेला था। कंपनी ने अपनी 'लिमो ग्रीन' फ्लीट के जरिए प्रोफेशनल सर्विस देने और पीक-आवर में भी कोई एक्स्ट्रा किराया न वसूलने का वादा किया था। साथ ही ड्राइवरों को भी लुभाने के लिए कंपनी ने विज्ञापन दिए थे कि उन्हें हर महीने 40,000 रुपये तक की गारंटीड कमाई होगी। लेकिन वायरल वीडियो में ड्राइवरों का दर्द कुछ और ही कहानी कह रहा है। ड्राइवरों का कहना है कि जो वादे उनसे किए गए थे, जमीनी स्तर पर वे पूरी तरह हवा-हवाई साबित हो रहे हैं।

पेमेंट में देरी की शिकायत ड्राइवर्स की सबसे बड़ी शिकायत पेमेंट में देरी और पैसों की कटौती को लेकर है। वीडियो में मौजूद ड्राइवरों के एक समूह ने बताया कि वे पिछले 3 से 4 हफ्तों से लगातार गाड़ियां चला रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक एक रुपये का भी भुगतान नहीं किया गया है। एक ड्राइवर ने आरोप लगाया कि 20 दिन रात-दिन काम करने के बाद उसके खाते में सिर्फ 700 रुपये आए। वहीं, एक दूसरे ड्राइवर ने बताया कि उसे कुल 1,100 रुपये ही मिले।

लगातार बदल रही पॉलिशी ड्राइवर्स का यह भी कहना है कि कंपनी बिना बताए अपनी पॉलिशी लगातार बदल रही है। शुरुआत में वादा किया गया था कि पहले दो महीनों तक बिना किसी नियम या मिनिमम ट्रिप की शर्त के 35,000 रुपये महीना फिक्स दिया जाएगा। लेकिन अब गारंटीड इनकम स्कीम के लिए नए-नए कड़े नियम थोपे जा रहे हैं। इसके साथ ही एक और अजीब समस्या सामने आई है कि गाड़ियों के फास्टैग (FASTag) में कंपनी की तरफ से पर्याप्त बैलेंस ही नहीं डाला जा रहा है। इसके चलते टोल प्लाजा पर ड्राइवरों को अपनी जेब से कैश या ऑनलाइन भुगतान करना पड़ रहा है।