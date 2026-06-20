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गेम चेंजर या बड़ा धोखा? दिल्ली-NCR में इस नई इलेक्ट्रिक टैक्सी के ड्राइवरों का फूटा गुस्सा; जानिए पूरा मामला

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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विनफास्ट (VinFast) के सपोर्ट वाली इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस 'ग्रीन एसएम' (Green SM) इन दिनों चर्चा में है। दरअसल, कंपनी ने हाल ही में दिल्ली-एनसीआर में अपनी ऑल-इलेक्ट्रिक टैक्सी सेवा शुरू की थी।

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विनफास्ट (VinFast) के सपोर्ट वाली इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस 'ग्रीन एसएम' (Green SM) इन दिनों चर्चा में है। दरअसल, कंपनी ने हाल ही में दिल्ली-एनसीआर में अपनी ऑल-इलेक्ट्रिक टैक्सी सेवा शुरू की थी। दावा किया गया था कि यह सर्विस यात्रियों को बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के सफर कराएगी। साथ ही ड्राइवरों को हर महीने एक बंधी-बंधाई, अच्छी इनकम देगी। लेकिन शुरुआत के कुछ ही दिनों बाद अब ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही बयां कर रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें ग्रीन एसएम के कई ड्राइवर इकट्ठा होकर कंपनी की नीतियों और पेमेंट को लेकर गंभीर आरोप लगा रहे हैं।

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क्या है ड्राइवरों का दर्द

ओला और उबर जैसी टैक्सी कंपनियों से अलग हटकर ग्रीन एसएम ने मार्केट में एक नया दांव खेला था। कंपनी ने अपनी 'लिमो ग्रीन' फ्लीट के जरिए प्रोफेशनल सर्विस देने और पीक-आवर में भी कोई एक्स्ट्रा किराया न वसूलने का वादा किया था। साथ ही ड्राइवरों को भी लुभाने के लिए कंपनी ने विज्ञापन दिए थे कि उन्हें हर महीने 40,000 रुपये तक की गारंटीड कमाई होगी। लेकिन वायरल वीडियो में ड्राइवरों का दर्द कुछ और ही कहानी कह रहा है। ड्राइवरों का कहना है कि जो वादे उनसे किए गए थे, जमीनी स्तर पर वे पूरी तरह हवा-हवाई साबित हो रहे हैं।

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यहां देखें पूरा ड्राइवर के आरोप वाला वीडियो

पेमेंट में देरी की शिकायत

ड्राइवर्स की सबसे बड़ी शिकायत पेमेंट में देरी और पैसों की कटौती को लेकर है। वीडियो में मौजूद ड्राइवरों के एक समूह ने बताया कि वे पिछले 3 से 4 हफ्तों से लगातार गाड़ियां चला रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक एक रुपये का भी भुगतान नहीं किया गया है। एक ड्राइवर ने आरोप लगाया कि 20 दिन रात-दिन काम करने के बाद उसके खाते में सिर्फ 700 रुपये आए। वहीं, एक दूसरे ड्राइवर ने बताया कि उसे कुल 1,100 रुपये ही मिले।

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लगातार बदल रही पॉलिशी

ड्राइवर्स का यह भी कहना है कि कंपनी बिना बताए अपनी पॉलिशी लगातार बदल रही है। शुरुआत में वादा किया गया था कि पहले दो महीनों तक बिना किसी नियम या मिनिमम ट्रिप की शर्त के 35,000 रुपये महीना फिक्स दिया जाएगा। लेकिन अब गारंटीड इनकम स्कीम के लिए नए-नए कड़े नियम थोपे जा रहे हैं। इसके साथ ही एक और अजीब समस्या सामने आई है कि गाड़ियों के फास्टैग (FASTag) में कंपनी की तरफ से पर्याप्त बैलेंस ही नहीं डाला जा रहा है। इसके चलते टोल प्लाजा पर ड्राइवरों को अपनी जेब से कैश या ऑनलाइन भुगतान करना पड़ रहा है।

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विनफास्ट को सर्विस का लंबा अनुभव

ग्रीन एसएम टैक्सी सर्विस को भारतीय मार्केट में एक 'गेम चेंजर' के रूप में पेश किया गया था। ल ऑल-इलेक्ट्रिक गाड़ियां और ड्राइवरों के लिए एक सुरक्षित भविष्य इसका मुख्य आकर्षण थे। लेकिन अगर ड्राइवरों के ये आरोप सच साबित होते हैं, तो कंपनी की साख और इसके बिजनेस मॉडल पर बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। हालांकि, विनफास्ट को दूसरे देशों में ऐसी सेवाएं चलाने का लंबा अनुभव है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि वे जल्द ही इन दिक्कतों को सुलझा लेंगे। अब देखना होगा कि ग्रीन एसएम अपने इस शुरुआती संकट से कैसे निपटती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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